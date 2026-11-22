Η Google ανακοίνωσε την ενσωμάτωση μιας νέας δυνατότητας δημιουργίας εξατομικευμένων κινούμενων GIF στο Gemini, επιτρέποντας στους χρήστες να παράγουν σύντομες κυκλικές κινούμενες εικόνες από απλές περιγραφές κειμένου, φωτογραφίες ή αποσπάσματα βίντεο. Η λειτουργία βασίζεται στο νέο μοντέλο παραγωγής βίντεο Gemini Omni 1.2 Flash και, σύμφωνα με την επίσημη τεκμηρίωση υποστήριξης της εταιρείας, παράγει αρχεία διάρκειας περίπου τριών δευτερολέπτων σε συνεχή επανάληψη.

Η προσθήκη έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες αφότου η OpenAI παρουσίασε αντίστοιχη δυνατότητα στο ChatGPT μέσω του μοντέλου Images 2.6, το οποίο μετατρέπει πρόχειρα σκίτσα σε κινούμενα σχέδια, παράγει reaction memes και δίνει κίνηση σε φωτογραφίες προϊόντων. Με τις δύο μεγαλύτερες πλατφόρμες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης να επενδύουν πλέον στα αυτοματοποιημένα animations, η αναζήτηση της κατάλληλης αντίδρασης σε παραδοσιακές βιβλιοθήκες όπως το Giphy και το Tenor αρχίζει να αντικαθίσταται από περιεχόμενο που κατασκευάζεται κατά παραγγελία.

Τεχνικό υπόβαθρο και ρόλος του Gemini Omni 1.2 Flash

Κεντρικό ρόλο στην ποιότητα των νέων animations διαδραματίζει το Gemini Omni 1.2 Flash, το μοντέλο παραγωγής βίντεο που παρουσίασε η Google νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο του 2026.Παρότι το μοντέλο υποστηρίζει τη δημιουργία βίντεο διάρκειας έως 15 δευτερολέπτων με δυνατότητα επεξεργασίας μέσω διαλόγου, για την παραγωγή GIF αξιοποιείται σε πιο σύντομη μορφή τριών δευτερολέπτων ώστε τα αρχεία να παραμένουν ελαφριά και εύκολα στη διαμοίραση.

Όπως ανέφερε η Google, το Omni 1.2 Flash έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει ομαλή κίνηση και υψηλή συνοχή από καρέ σε καρέ. Αυτό σημαίνει ότι τα πρόσωπα, τα αντικείμενα και οι λεπτομέρειες του φόντου παραμένουν σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της επανάληψης, περιορίζοντας τις οπτικές παραμορφώσεις που συχνά εμφανίζονται σε σύντομα κλιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Τρόπος λειτουργίας, πρότυπα και διαμοίραση αρχείων

Η δημιουργία ενός GIF μέσα από το περιβάλλον του Gemini μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα είτε να περιγράψουν απευθείας το αποτέλεσμα που επιθυμούν στο βασικό παράθυρο συνομιλίας, είτε να ανοίξουν τα εργαλεία δημιουργίας εικόνας και βίντεο, να επιλέξουν τη μορφή GIF από το μενού επιλογής και να εισάγουν την εντολή (prompt) τους.

Για όσους δεν θέλουν να ξεκινήσουν από το μηδέν, η πλατφόρμα προσφέρει έτοιμα πρότυπα (templates) προσανατολισμένα κυρίως στη δημιουργία reaction memes, ενώ επιτρέπει και τη μεταφόρτωση προσωπικών φωτογραφιών ή βίντεο ως υλικό αναφοράς για πιο εξατομικευμένα αποτελέσματα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία, το animation μπορεί να αντιγραφεί και να επικολληθεί απευθείας σε υποστηριζόμενες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, emails και έγγραφα, ή να αποθηκευτεί τοπικά ως τυπικό αρχείο .gif για χρήση σε οποιαδήποτε υπηρεσία.

Παγκόσμια διάθεση και διαφοροποιήσεις για δωρεάν χρήστες

Η Google έχει ήδη ξεκινήσει τη σταδιακή διάθεση της νέας λειτουργίας σε παγκόσμιο επίπεδο για όλους τους συνδρομητές των επί πληρωμή πακέτων Google AI. Παράλληλα, σε οκτώ επιλεγμένες αγορές (τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, την Ιαπωνία,τη Νότια Κορέα, τη Γερμανία και τη Γαλλία) η πρόσβαση ανοίγει τόσο για τους συνδρομητές όσο και για τους δωρεάν χρήστες του Gemini.

Επειδή η ενεργοποίηση πραγματοποιείται σταδιακά, ορισμένοι δικαιούχοι χρήστες ενδέχεται να μην δουν άμεσα την επιλογή στον λογαριασμό τους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η σελίδα βοήθειας του Gemini εξακολουθεί προς το παρόν να αναφέρει τη συνδρομή Google AI ως προϋπόθεση, παρά τη νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας για τη δωρεάν διάθεση στις οκτώ παραπάνω χώρες.