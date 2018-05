Pokémon Quest: Νέο free-to-play παιχνίδι από τη Nintendo για συσκευές Android [Videos]

Εξάλλου, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα και τα Pokémon: Let’s Go, Eevee! και Pokémon: Let’s Go, Pikachu! , αμφότερα για το Nintendo Switch και με άμεση σύνδεση με το Pokémon Go. Οι gamers θα έχουν τη δυνατότητα να “πιάνουν” Pokémon στην Android συσκευή τους και στη συνέχεια να τα μεταφέρουν στο Nintendo Switch για να απολαύσουν μια κλασική RPG εμπειρία.

