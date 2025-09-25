Πόλη στην Ιαπωνία θεσπίζει συμβολικό χρονικό όριο χρήσης του smartphone για ψυχαγωγία!

Μια πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Ιαπωνία, καθώς το δημοτικό συμβούλιο της πόλης Toyoake, που ανήκει στο ευρύτερο αστικό σύμπλεγμα της Nagoya, ενέκρινε νέα κανονιστική διάταξη που περιορίζει τη χρήση των smartphones για ψυχαγωγικούς σκοπούς σε μόλις δύο ώρες την ημέρα.

Η διάταξη, με τίτλο «Προώθηση της Ορθής Χρήσης των Smartphones», δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα , ωστόσο αποσκοπεί στο να υπενθυμίσει στους κατοίκους, και ειδικότερα στους μαθητές που επιστρέφουν στα θρανία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, τη σημασία της ισορροπημένης καθημερινότητας και της επαρκούς ξεκούρασης.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του συμβουλίου, ο βασικός στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες λαμβάνουν τον αναγκαίο ύπνο. Παρά τις επίσημες οδηγίες του ιαπωνικού Υπουργείου Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας, που συνιστούν έξι έως οκτώ ώρες ξεκούρασης ημερησίως, πολλοί Ιάπωνες παραμελούν αυτήν την πρακτική. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται να επαναφέρουν ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και μελέτης, και η διάταξη φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κατευθυντήρια υπενθύμιση.

Η δημοτική αρχή τονίζει ότι η υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων επηρεάζει όχι μόνο τους ίδιους τους χρήστες αλλά και τις οικογένειές τους, οδηγώντας σε δυσκολίες στην κοινωνική ζωή και στην καθημερινότητα. Ο περιορισμός στις δύο ώρες ημερησίως για ψυχαγωγική χρήση παρουσιάζεται ως μια συμβολική αλλά ουσιαστική σύσταση, που μπορεί να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Παράλληλα, το συμβούλιο επισημαίνει ότι τα smartphones αποτελούν εργαλεία με πολλαπλές χρήσεις πέρα από την ψυχαγωγία, όπως εργασία, επικοινωνία ή εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, η διάταξη δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μια γενικευμένη προτροπή περιορισμού της τεχνολογίας, αλλά ως στοχευμένη παρέμβαση κατά της υπερβολικής κατανάλωσης περιεχομένου που συχνά καταναλώνει πολύτιμο χρόνο.

Η πόλη Toyoake αριθμεί περίπου 70.000 κατοίκους και σκοπεύει να διεξάγει έρευνα προκειμένου να αποτυπώσει τις αντιδράσεις και τις απόψεις τους σχετικά με τη νέα ρύθμιση. Η σχετική ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων (FAQ) που συνοδεύει την απόφαση αναφέρει επίσης ότι η τοπική κυβέρνηση σχεδιάζει να ασχοληθεί και με άλλες «ψηφιακές απειλές», όπως οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση smartphones κατά τη διάρκεια του βαδίσματος, ένα φαινόμενο που απασχολεί ολοένα και περισσότερο την ιαπωνική κοινωνία.

Η συζήτηση γύρω από τη διάταξη έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ιαπωνία εξετάζει γενικότερα τον τρόπο διαχείρισης των νέων τεχνολογιών. Από την πιθανή αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο πυρηνικών εγκαταστάσεων έως τις συζητήσεις για κανονισμούς που επηρεάζουν διεθνείς κολοσσούς όπως η Apple, το ζήτημα της ισορροπίας ανάμεσα στην καινοτομία και την προστασία των πολιτών παραμένει καίριο.

