Πώς η ατομική κατάλυση του ETH Zurich μπορεί να καταργήσει τα ορυκτά καύσιμα

Σύνοψη

Επιστήμονες του ETH Zurich πέτυχαν τη σταθεροποίηση μεμονωμένων ατόμων για χρήση ως καταλύτες.

Η μέθοδος επιτρέπει τη δημιουργία «πράσινων» χημικών χωρίς τη χρήση πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

Μειώνεται δραστικά η ανάγκη για σπάνια μέταλλα, καθιστώντας την τεχνολογία οικονομικά βιώσιμη.

Η ανακάλυψη ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη απανθρακοποίηση της βαριάς βιομηχανίας.

Ερευνητές του ETH Zurich ανέπτυξαν μια μέθοδο «ατομικής κατάλυσης», τοποθετώντας μεμονωμένα άτομα μετάλλων σε υποστρώματα άνθρακα για τη μετατροπή CO2 και νερού σε καύσιμα. Η προσέγγιση αυτή μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των πόρων, μειώνει το κόστος παραγωγής πράσινης υδρογόνου και χημικών, προσφέροντας μια βιώσιμη εναλλακτική στις ενεργοβόρες βιομηχανικές διεργασίες έως το 2026.

Η παγκόσμια χημική βιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μια κομβική αλλαγή φιλοσοφίας. Η παραδοσιακή χημεία βασίζεται εδώ και δεκαετίες σε καταλύτες που αποτελούνται από νανοσωματίδια μετάλλων. Ωστόσο, η νέα έρευνα από το ETH Zurich αποδεικνύει ότι η χρήση μεμονωμένων ατόμων (single atoms) είναι η κλείδα για μια πραγματικά βιώσιμη, χωρίς ορυκτά, παραγωγή.

Ο πυρήνας της ανακάλυψης έγκειται στην ακρίβεια. Όταν χρησιμοποιούμε νανοσωματίδια, μόνο τα άτομα στην επιφάνεια συμμετέχουν στη χημική αντίδραση, ενώ τα εσωτερικά παραμένουν ανενεργά. Με τη νέα μέθοδο, κάθε μεμονωμένο άτομο μετάλλου λειτουργεί ως ενεργό κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε έως και 100 φορές λιγότερη ποσότητα ακριβών μετάλλων για το ίδιο αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την ηλεκτροκατάλυση, όπου το νερό διασπάται για την παραγωγή υδρογόνου ή το CO2 δεσμεύεται και μετατρέπεται σε χρήσιμες πρώτες ύλες όπως η μεθανόλη.

Η τεχνική πρόκληση που επιλύθηκε αφορά τη σταθερότητα. Τα μεμονωμένα άτομα τείνουν να συσσωρεύονται λόγω της υψηλής επιφανειακής τους ενέργειας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένες μεθόδους νανομηχανικής για να δημιουργήσουν «θέσεις παγίδευσης» σε υποστρώματα αζώτου και άνθρακα, εξασφαλίζοντας ότι τα άτομα παραμένουν απομονωμένα και λειτουργικά ακόμα και σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης. Η δυνατότητα παραγωγής χημικών με τοπικά παραγόμενη ανανεώσιμη ενέργεια και δέσμευση άνθρακα αφαιρεί τη γεωπολιτική εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Είναι η απάντηση της τεχνολογίας στην κλιματική κρίση.