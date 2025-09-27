Πως οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται ήδη το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026

Καθώς ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, οι κυβερνοεγκληματίες έχουν ήδη μπει στο παιχνίδι, δημιουργώντας ψηφιακή υποδομή σχεδιασμένη να εκμεταλλευτεί τον ενθουσιασμό των φιλάθλων, να διαταράξει την έκδοση εισιτηρίων και να αποσπάσει έσοδα από ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο.



Νέα έρευνα της Check Point Research, του threat intelligence τομέα της Check Point® Software Technologies, αποκαλύπτει μια συντονισμένη εκστρατεία για τη δημιουργία χιλιάδων ψεύτικων domains, botnets και εργαλείων phishing, όλα μεταμφιεσμένα ως επίσημα assets της FIFA και των πόλεων που φιλοξενούν το τουρνουά.



Αυτό δεν είναι εικασία. Η εκστρατεία έχει ήδη ξεκινήσει.



Η Υποδομή της Απάτης σε Εξέλιξη

Από την 1η Αυγούστου 2025, η Check Point έχει εντοπίσει πάνω από 4.300 νέα καταχωρημένα domains που μιμούνται τη FIFA, το “World Cup” ή πόλεις-οικοδεσπότες όπως το Ντάλας, το Μαϊάμι, το Τορόντο και η Πόλη του Μεξικού. Οι καταχωρήσεις αυτές δεν είναι τυχαίες — εμφανίζονται σε συγχρονισμένα κύματα, χρησιμοποιούν πανομοιότυπη υποδομή DNS και συγκεντρώνονται σε λίγους καταχωρητές που διευκολύνουν μαζικές εγγραφές, όπως οι GoDaddy, Namecheap, Dynadot και Gname.



Ανησυχητικό είναι ότι πολλά από αυτά τα domains έχουν σχεδιαστεί για μακροχρόνια χρήση, περιλαμβάνοντας αναφορές στο FIFA 2030 και 2034. Αυτή η στρατηγική “παλαίωσης domain” επιτρέπει στους απατεώνες να χτίσουν παθητική αξιοπιστία με την πάροδο του χρόνου — μια τακτική που συχνά παρατηρείται στην κατάχρηση εμπορικών σημάτων.



Κίνδυνος σε Πραγματικό Χρόνο: Το επερχόμενο Phishing για την Προπώληση

Η πρώτη φάση έκδοσης εισιτηρίων της FIFA είναι ήδη σε εξέλιξη. Οι φίλαθλοι που συμμετείχαν στην κλήρωση προπώλησης (9–19 Σεπτεμβρίου) θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ οι επιλεγμένοι χρήστες θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια από την 1η Οκτωβρίου.



Αυτό το χρονικό παράθυρο αποτελεί ιδανική ευκαιρία για απάτες.



Αναμένεται ότι οι κυβερνοεγκληματίες θα κατακλύσουν τα email και τις μηχανές αναζήτησης με phishing μηνύματα, ψεύτικες επιβεβαιώσεις εισιτηρίων και πλαστά portals αναμονής, όλα συγχρονισμένα με τις επίσημες επικοινωνίες της FIFA. Η πιθανότητα επιτυχίας αυξάνεται όταν η αίσθηση του επείγοντος είναι υψηλή και οι προσδοκίες είναι πραγματικές.



“Αυτό που βλέπουμε δεν είναι μεμονωμένο κυβερνοέγκλημα. Είναι υποδομή που χτίζεται, σε κλίμακα, για να εκμεταλλευτεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον πριν καν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο,” δήλωσε ο Amit Weigman, Evangelist της Check Point Software Technologies.



Τι Αποκάλυψε η Check Point Research

4.300+ FIFA-related domains καταχωρήθηκαν σε λιγότερο από 60 ημέρες, με κορύφωση μεταξύ 8–12 Αυγούστου και ξανά στις αρχές Σεπτεμβρίου.

καταχωρήθηκαν σε λιγότερο από 60 ημέρες, με κορύφωση μεταξύ 8–12 Αυγούστου και ξανά στις αρχές Σεπτεμβρίου. Συγκέντρωση καταχωρητών σε GoDaddy, Namecheap, Gname και Dynadot επιτρέπει αυτοματοποίηση και γρήγορη ανάπτυξη.

σε GoDaddy, Namecheap, Gname και Dynadot επιτρέπει αυτοματοποίηση και γρήγορη ανάπτυξη. Γλωσσική στόχευση ανάλογα με το κοινό: Αγγλικά για streaming, Ισπανικά και Πορτογαλικά για εισιτήρια και εμπορεύματα, Γαλλικά για ευρωπαϊκές αγορές.

ανάλογα με το κοινό: Αγγλικά για streaming, Ισπανικά και Πορτογαλικά για εισιτήρια και εμπορεύματα, Γαλλικά για ευρωπαϊκές αγορές. Καταλήξεις domains όπως .com, .shop, .store, .online και .football — επιλέγονται για χαμηλό κόστος και ευκολία.

όπως .com, .shop, .store, .online και .football — επιλέγονται για χαμηλό κόστος και ευκολία. Επικαλύψεις DNS υποδηλώνουν κεντρικό έλεγχο από λίγους ημι-επαγγελματίες που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα kits απάτης.

υποδηλώνουν κεντρικό έλεγχο από λίγους ημι-επαγγελματίες που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα kits απάτης. Κανάλια Telegram και φόρουμ στο dark web ήδη προωθούν ψεύτικα εισιτήρια, απομιμήσεις προϊόντων και εργαλεία απάτης πληρωμών.

Διατάραξη Έκδοσης Εισιτηρίων & Κατάχρηση Botnet

Πέρα από τις απλές απάτες, η Check Point εντόπισε στοιχεία συστηματικών επιθέσεων που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της υποδομής έκδοσης εισιτηρίων της FIFA.



Botnets εκπαιδεύονται για να κατακλύσουν τις ουρές προπώλησης, να αρπάξουν εισιτήρια υψηλής ζήτησης και να χειραγωγήσουν δυναμικά μοντέλα τιμολόγησης. Στις υπόγειες αγορές, πωλούνται προσαρμοσμένα εργαλεία και proxy farms με οδηγίες ειδικά για τη FIFA — μια επανάληψη τακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί για να διαταράξουν μεγάλες πλατφόρμες όπως η Ticketmaster.



Το Ευρύτερο Τοπίο Απειλών



Οι φίλαθλοι κινδυνεύουν από phishing, οικονομική απάτη και malware μέσω ψεύτικων ιστοσελίδων εισιτηρίων και livestreaming.

κινδυνεύουν από phishing, οικονομική απάτη και malware μέσω ψεύτικων ιστοσελίδων εισιτηρίων και livestreaming. Η FIFA και οι χορηγοί αντιμετωπίζουν κατάχρηση εμπορικού σήματος, απώλεια επισκεψιμότητας και απομιμήσεις προϊόντων.

αντιμετωπίζουν κατάχρηση εμπορικού σήματος, απώλεια επισκεψιμότητας και απομιμήσεις προϊόντων. Οι πόλεις και οι χώροι φιλοξενίας ενδέχεται να δουν ταξιδιώτες να στοχεύονται με γεωγραφικά εξατομικευμένες απάτες που σχετίζονται με διαμονή, μεταφορές ή φιλοξενία.

ενδέχεται να δουν ταξιδιώτες να στοχεύονται με γεωγραφικά εξατομικευμένες απάτες που σχετίζονται με διαμονή, μεταφορές ή φιλοξενία. Το οικοσύστημα του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών δικτύων, των καταχωρητών και των πλατφορμών μηνυμάτων, κινδυνεύει να γίνει μέσο διανομής απάτης.

Συστάσεις

Για Παρόχους Υποδομής

Παρακολουθήστε ενεργά τις καταχωρήσεις domains με μοτίβα “FIFA + έτος + πόλη” σε πολλές γλώσσες.

Συνεργαστείτε με καταχωρητές για γρήγορη αφαίρεση ύποπτων domains.

Απαιτήστε επαλήθευση ταυτότητας για domains με λέξεις-κλειδιά σχετικές με το τουρνουά.

Για τη FIFA και Συνεργάτες Έκδοσης Εισιτηρίων

Ενισχύστε τα συστήματα ανάλυσης συμπεριφοράς και προστασίας από bots πριν από κάθε φάση έκδοσης εισιτηρίων.

Ξεκινήστε επαληθευμένες καμπάνιες για να ξεπεράσετε τις ψεύτικες διαφημίσεις αναζήτησης.

Επικοινωνήστε ξεκάθαρα τα επίσημα κανάλια και χρονοδιαγράμματα στους φιλάθλους.

Για Φιλάθλους

Αγοράστε εισιτήρια μόνο από επίσημες πηγές της FIFA.

Εξετάστε προσεκτικά τα emails, ειδικά για domains με ορθογραφικά λάθη ή προσφορές που φαίνονται “πολύ καλές για να είναι αληθινές”.

Χρησιμοποιήστε επεκτάσεις ασφαλείας στον browser και ενημερώστε το antivirus.

Μην εμπιστεύεστε συνδέσμους στο Telegram ή διαφημίσεις στα social media που προωθούν “VIP πρόσβαση” ή πρώιμες προσφορές.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο απέχει ακόμα μήνες, αλλά η ψηφιακή μάχη για το 2026 έχει ήδη ξεκινήσει. Μιμούμενοι το χρονοδιάγραμμα της FIFA και αξιοποιώντας πραγματικά γεγονότα όπως η προπώληση εισιτηρίων, οι κυβερνοεγκληματίες τοποθετούνται για μέγιστη επίδραση.



Αυτή η εκστρατεία δεν είναι απλώς ευκαιριακή — είναι οργανωμένη. Και αν δεν αντιμετωπιστεί τώρα, θα συνεχίσει να μεγαλώνει μαζί με την παγκόσμια εμβέλεια του τουρνουά.