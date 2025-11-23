Το Pornhub παρακαλά τις Big Tech για την επαλήθευση της ηλικίας

Το Pornhub φαίνεται να βρίσκεται σε δύσκολη θέση και απευθύνει μια μάλλον απεγνωσμένη έκκληση προς τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς: να γίνουν αυτοί οι... πορτιέρηδες του διαδικτύου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Wired, η εταιρεία έστειλε επιστολές σε Apple, Google και Microsoft ζητώντας να αναλάβουν οι ίδιες τον έλεγχο ηλικίας των χρηστών μέσω των συσκευών τους. Η πρόταση θα επέτρεπε σε πλατφόρμες ενηλίκων να αξιοποιούν τα στοιχεία ηλικίας που έχουν αποθηκευτεί σε ένα smartphone ή υπολογιστή και να τα λαμβάνουν μέσω ενός API, αντί να χρειάζεται να επαληθεύουν οι ίδιες την ηλικία κάθε επισκέπτη.

Μετά την εφαρμογή αυστηρών νόμων περί επιβεβαίωσης ηλικίας σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, το Pornhub υποστηρίζει ότι η επισκεψιμότητά του έχει καταρρεύσει. Στη Βρετανία, η πλατφόρμα αναφέρει ότι η κίνηση μειώθηκε κατά 77% από τη στιγμή που τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι κανόνες. Στις ΗΠΑ, σε πολιτείες όπως η Louisiana, η πτώση φτάνει το 80%. Και όταν η δραστηριότητα ενός site ενηλίκων πέφτει τόσο δραματικά, τα οικονομικά αποτελέσματα ακολουθούν.

Ο Anthony Penhale, επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Aylo – της εταιρείας που ελέγχει Pornhub, Brazzers, Redtube και YouPorn – φέρεται να εξηγεί στην επιστολή ότι οι ισχύοντες μηχανισμοί επιβεβαίωσης ηλικίας είναι δυσλειτουργικοί και αναποτελεσματικοί. Οι πλατφόρμες αναγκάζονται να εφαρμόσουν ένα μωσαϊκό λύσεων, από αμφισβητήσιμες μεθόδους εκτίμησης ηλικίας μέσω αλγορίθμων, μέχρι σάρωση προσώπου ή την απαίτηση επίσημων κρατικών εγγράφων. Και όσο περισσότερα δεδομένα ζητούνται, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το ρίσκο. Ένα ήδη καταγεγραμμένο περιστατικό παραβίασης δεδομένων σε τρίτο φορέα επαλήθευσης οδήγησε σε διαρροή πραγματικών ταυτοτήτων χρηστών.

Η πρόταση του Pornhub προσπαθεί να μεταφέρει το βάρος σε εταιρείες όπως Apple και Google, οι οποίες έχουν ήδη αναπτύξει οικοσυστήματα ασφαλείας για την πιστοποίηση χρηστών και ενδεχομένως μπορούν να το επεκτείνουν, προσφέροντας μια «κεντρική» λύση. Για τις πλατφόρμες ενηλίκων, αυτό θα σήμαινε ότι οι ίδιες δεν θα χρειάζεται να ελέγχουν απευθείας τα στοιχεία των επισκεπτών τους, περιορίζοντας τις δικές τους νομικές ευθύνες σε περίπτωση που ένας ανήλικος δηλώσει ψευδή στοιχεία στη συσκευή του.

Ωστόσο, το μοντέλο αυτό εγείρει τεράστια ερωτήματα ιδιωτικότητας. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ενσωμάτωση της ηλικίας σε συσκευές και η δυνατότητα μεταφοράς αυτής της πληροφορίας μεταξύ υπηρεσιών αποτελούν ουσιαστικά τα πρώτα βήματα προς τα λεγόμενα digital IDs. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε de facto κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο ή τουλάχιστον της μορφής ανωνυμίας που υπήρχε μέχρι σήμερα.

Και όμως, η τάση της νομοθεσίας δείχνει ότι το αίτημα του Pornhub μπορεί να βρει ανταπόκριση. Στην California, ο νόμος Digital Age Assurance Act θα απαιτεί από τα app stores να γνωρίζουν την ηλικία του χρήστη πριν επιτραπεί η εγκατάσταση εφαρμογών με ενδεχομένως ακατάλληλο περιεχόμενο. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ το 2027, αλλά η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: η ευθύνη μετακινείται σταδιακά από τις ιστοσελίδες προς τους gatekeepers των συσκευών.

Ουσιαστικά, βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε δύο προβληματικές επιλογές. Από τη μία, ένα σύστημα επιβεβαίωσης ηλικίας που βασίζεται σε τρίτες εταιρείες και απαιτεί την παράδοση προσωπικών εγγράφων με υψηλό ρίσκο παραβίασεων. Από την άλλη, μια σχεδόν πλήρως ψηφιακή ταυτότητα που θα ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη παρακολούθηση, πιθανώς από εταιρείες που ήδη συγκεντρώνουν τεράστιο όγκο δεδομένων.

Η υπόθεση καταλήγει σε έναν κοινό παρονομαστή: στην προσπάθεια να προστατευθούν οι ανήλικοι από την πρόσβαση σε περιεχόμενο ενηλίκων, οι τεχνολογικές και νομικές λύσεις μοιάζουν να οδηγούν είτε σε περισσότερη επιτήρηση είτε σε μεγαλύτερο κίνδυνο για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Το Pornhub μπορεί να ζητάει έναν ψηφιακό πορτιέρη, αλλά το τίμημα για μια τέτοια υπηρεσία ίσως είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο έχουμε συνειδητοποιήσει.