Πώς οι Zuckerberg (Meta), Huang (Nvidia), Brin (Google) και Ellison (Oracle) εισέρχονται στην κυβέρνηση Trump

Σύνοψη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση του Προεδρικού Συμβουλίου Συμβούλων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (PCAST).

Κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας, όπως οι Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (NVIDIA), Larry Ellison (Oracle) και Sergey Brin (Alphabet), αναλαμβάνουν επίσημο συμβουλευτικό ρόλο.

Κεντρικός άξονας της νέας επιτροπής είναι η διατήρηση της αμερικανικής κυριαρχίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η παραγωγή ημιαγωγών και η απορρύθμιση του κλάδου (deregulation).

Η κίνηση σηματοδοτεί την πλήρη γεφύρωση των σχέσεων μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Σίλικον Βάλεϊ, επηρεάζοντας άμεσα τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις ρυθμιστικές προσεγγίσεις σε αγορές όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σύνθεση του νέου Προεδρικού Συμβουλίου Συμβούλων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (PCAST) ανακοινώθηκε επισήμως από τον Λευκό Οίκο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για μια θεμελιώδη αναδιάρθρωση των σχέσεων μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και των κολοσσών της τεχνολογίας. Ο Πρόεδρος Donald Trump ενέταξε στο ανώτατο επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο της χώρας ορισμένα από τα σημαντικότερα στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας, διαμορφώνοντας μια ξεκάθαρη στρατηγική με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς και τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Ποια είναι η νέα σύνθεση του PCAST;

Το νέο Προεδρικό Συμβούλιο Συμβούλων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (PCAST) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Mark Zuckerberg (Διευθύνων Σύμβουλος της Meta), Jensen Huang (Διευθύνων Σύμβουλος της NVIDIA), Larry Ellison (Συνιδρυτής της Oracle) και Sergey Brin (Συνιδρυτής της Alphabet/Google). Η επιτροπή θα λειτουργεί ως το κύριο συμβουλευτικό όργανο του Προέδρου Trump για τη χάραξη στρατηγικής γύρω από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), την παραγωγή hardware και την εθνική ασφάλεια.

Βασικά πεδία εστίασης του συμβουλίου

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για την προώθηση αλγορίθμων και μοντέλων ανοιχτού (open-source) και κλειστού κώδικα, εξασφαλίζοντας την αμερικανική τεχνολογική υπεροχή έναντι της Κίνας.

Ημιαγωγοί και Hardware: Ενίσχυση της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας και μείωση της εξάρτησης από εργοστάσια παραγωγής (foundries) της Ασίας (π.χ. TSMC, Samsung).

Κανονιστικό Πλαίσιο: Επαναξιολόγηση και πιθανή απορρύθμιση προηγούμενων εκτελεστικών διαταγμάτων, με στόχο την επιτάχυνση της έρευνας και ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ρόλοι των συμμετεχόντων και η τεχνολογική σημασία τους

Η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων δεν είναι τυχαία, καθώς το καθένα εκπροσωπεί έναν κρίσιμο κόμβο στη σύγχρονη βιομηχανία της τεχνολογίας.

Ο Jensen Huang , ως επικεφαλής της NVIDIA, αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του παγκόσμιου οικοσυστήματος AI. Η εταιρεία του κατέχει το συντριπτικό μερίδιο αγοράς στους επιταχυντές AI (AI accelerators) και τις GPU για data centers. Η παρουσία του στο συμβούλιο υπογραμμίζει την πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να διασφαλίσει τα αποθέματα υπολογιστικής ισχύος και να ελέγξει αυστηρά τις εξαγωγές τεχνολογίας αιχμής σε τρίτες χώρες.

Ο Mark Zuckerberg της Meta φέρνει στο τραπέζι τη στρατηγική του ανοιχτού κώδικα με τα μοντέλα Llama. Η Meta έχει επενδύσει δισεκατομμύρια σε υποδομές και υποστηρίζει πως η ελεύθερη πρόσβαση σε προηγμένα μοντέλα AI είναι προς το στρατηγικό συμφέρον των ΗΠΑ, καθώς δημιουργεί ένα παγκόσμιο πρότυπο ανάπτυξης που βασίζεται σε αμερικανική τεχνολογία.

Ο Sergey Brin , εκπροσωπώντας την Alphabet (Google), αναμένεται να εισφέρει την τεχνογνωσία γύρω από την αναζήτηση, την κβαντική υπολογιστική (quantum computing) και τα ιδιόκτητα, κλειστά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το Gemini. Η Google παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες ερευνητών AI παγκοσμίως, έχοντας κρίσιμο ρόλο στις υποδομές cloud.

Τέλος, ο Larry Ellison της Oracle, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πρόεδρο Trump εδώ και χρόνια, εκπροσωπεί το εταιρικό cloud και τα δεδομένα επιχειρηματικού επιπέδου. Η Oracle συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία των νέων, τεράστιων data centers που απαιτούνται για την εκπαίδευση μελλοντικών μοντέλων, εστιάζοντας παράλληλα στην κυβερνοασφάλεια και τη διαχείριση κρατικών δεδομένων.

Η στρατηγική της απορρύθμισης

Η συγκρότηση αυτής της ομάδας δείχνει μια σαφή μετατόπιση της κυβερνητικής πολιτικής προς την κατεύθυνση της απορρύθμισης. Ενώ προηγούμενες διοικήσεις εξέταζαν αυστηρούς κανόνες για την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, η έμφαση πλέον δίνεται στην καινοτομία χωρίς εμπόδια.

Η συμμετοχή των συγκεκριμένων CEOs διευκολύνει την άμεση επικοινωνία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της AI, και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο στόχος είναι η επίσπευση αδειοδοτήσεων για την κατασκευή ενεργειακών υποδομών που αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επέκταση των υπολογιστικών κέντρων.

Με τη ματιά του Techgear

Η είσοδος των Zuckerberg, Huang, Brin και Ellison στο PCAST αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα: οι ΗΠΑ επιλέγουν τον δρόμο της απόλυτης τεχνολογικής επιτάχυνσης. Για τον Έλληνα και Ευρωπαίο καταναλωτή, η εξέλιξη αυτή έχει άμεσες και ουσιαστικές προεκτάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του AI Act και της αυστηρής νομοθεσίας DMA/DSA, έχει επιλέξει τον δρόμο της ρύθμισης, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας. Αντιθέτως, οι ΗΠΑ, ενσωματώνοντας τους ηγέτες της τεχνολογίας στον στενό κυβερνητικό πυρήνα, προκρίνουν την απορρύθμιση και την ταχύτητα. Αυτή η διχοτόμηση ενδέχεται να οξύνει το φαινόμενο που παρατηρούμε ήδη στις ευρωπαϊκές αγορές: καθυστερήσεις στην κυκλοφορία νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών AI (όπως είδαμε αρχικά με το Apple Intelligence και το Meta AI) εντός της Ε.Ε., καθώς οι εταιρείες θα δίνουν απόλυτη προτεραιότητα σε μια αμερικανική αγορά που δεν θα τους θέτει ρυθμιστικά εμπόδια.

Επιπλέον, η ισχυροποίηση της συνεργασίας του Λευκού Οίκου με εταιρείες όπως η NVIDIA, υποδηλώνει ότι ο έλεγχος στις εξαγωγές τεχνολογίας και στο hardware θα παραμείνει αυστηρός, διατηρώντας ενδεχομένως τις τιμές του hardware στην Ελλάδα και την Ευρώπη σε υψηλά επίπεδα, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας και της επικέντρωσης των αμερικανικών εταιρειών στις ανάγκες των εγχώριων data centers.