Power To The Players Act: Νομοσχέδιο στις ΗΠΑ φέρνει υποχρεωτικό offline mode στα video games

Σύνοψη

Ο Αμερικανός βουλευτής Ritchie Torres ανακοίνωσε το νομοσχέδιο Power To The Players Act με σκοπό την προστασία των καταναλωτών στη βιομηχανία του gaming.

Η νομοθετική πρόταση επιδιώκει να μετατρέψει τις ψηφιακές αγορές από ανακλήσιμες άδειες χρήσης σε πραγματική, αδιαπραγμάτευτη ιδιοκτησία για τους παίκτες.

Το νομοσχέδιο υποχρεώνει τις εταιρείες ανάπτυξης (publishers) να εξασφαλίζουν τη λειτουργία του παιχνιδιού εκτός σύνδεσης (offline mode) προτού προχωρήσουν στο κλείσιμο των κεντρικών διακομιστών τους.

Η αφορμή για τη νομοθετική παρέμβαση δόθηκε από τίτλους όπως το NBA 2K25, το οποίο απενεργοποιείται εσκεμμένα από την εταιρεία μόλις δύο χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του.

Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με το παγκόσμιο κίνημα "Stop Killing Games", εγείροντας παράλληλα νέα ερωτήματα σχετικά με τις τεχνικές δυσκολίες συντήρησης του κώδικα από πλευράς των δημιουργών.

Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση της βιομηχανίας των video games έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για τα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς οι παίκτες επενδύουν τεράστια ποσά για την αγορά τίτλων τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να καταργήσουν μονομερώς. Ο Αμερικανός βουλευτής Ritchie Torres αποφάσισε να παρέμβει θεσμικά στο φλέγον ζήτημα μέσω της κατάθεσης του νομοσχεδίου «Power To The Players Act», το οποίο στοχεύει στην οριστική εξάλειψη της πρακτικής που μετατρέπει τις αγορές βιντεοπαιχνιδιών σε απλές, μακροχρόνιες ενοικιάσεις. Η εν λόγω νομοθετική προσπάθεια επιχειρεί να επιβάλει νέους κανόνες στην αγορά, αναγκάζοντας τους δημιουργούς λογισμικού να παραδίδουν λειτουργικά αντίγραφα τα οποία θα παραμένουν προσβάσιμα ακόμα και όταν οι επίσημοι διακομιστές τεθούν μόνιμα εκτός λειτουργίας.

Τι είναι το νομοσχέδιο Power To The Players Act;

Το νομοσχέδιο Power To The Players Act αποτελεί μια επίσημη νομοθετική πρόταση προς το Αμερικανικό Κογκρέσο που αναθέτει στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ τη δημιουργία αυστηρών κανονισμών προστασίας των παικτών. Σκοπός του είναι η εξασφάλιση του δικαιώματος πραγματικής ιδιοκτησίας, παιχνιδιού και μεταβίβασης των αγορασμένων ψηφιακών τίτλων, επιβάλλοντας την ανάπτυξη λειτουργίας εκτός σύνδεσης προτού τερματιστεί η υποστήριξή τους.

Κατάργηση των ανακλήσιμων αδειών: Οι παίκτες αποκτούν τον πλήρη έλεγχο των αντιγράφων τους, ανεξάρτητα από τις μελλοντικές αποφάσεις της εκάστοτε εταιρείας ανάπτυξης και έκδοσης.

Οι παίκτες αποκτούν τον πλήρη έλεγχο των αντιγράφων τους, ανεξάρτητα από τις μελλοντικές αποφάσεις της εκάστοτε εταιρείας ανάπτυξης και έκδοσης. Υποχρεωτικό Offline Mode: Οι δημιουργοί οφείλουν να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στο single-player campaign αποσυνδέοντας την εμπειρία από την υποχρεωτική επικοινωνία με τους κεντρικούς servers.

Οι δημιουργοί οφείλουν να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στο single-player campaign αποσυνδέοντας την εμπειρία από την υποχρεωτική επικοινωνία με τους κεντρικούς servers. Προστασία μεταβίβασης: Η νομοθεσία ανοίγει το δρόμο για τη διατήρηση του δικαιώματος μεταπώλησης ή ανταλλαγής του ψηφιακού κώδικα, μιμούμενη τον τρόπο λειτουργίας των παραδοσιακών φυσικών μέσων.

Η νομοθεσία ανοίγει το δρόμο για τη διατήρηση του δικαιώματος μεταπώλησης ή ανταλλαγής του ψηφιακού κώδικα, μιμούμενη τον τρόπο λειτουργίας των παραδοσιακών φυσικών μέσων. Ελεγκτικός ρόλος της FTC: Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου αποκτά τη δικαιοδοσία να ελέγχει και ενδεχομένως να επιβάλλει τις απαραίτητες κυρώσεις στις πολυεθνικές που συνεχίζουν να αποσύρουν τίτλους αυθαίρετα.

Πώς η υπόθεση του NBA 2K25 πυροδότησε τις εξελίξεις;

Οι εταιρείες ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών έχουν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια την τακτική της πρόωρης διακοπής υποστήριξης παλαιότερων τίτλων, προκειμένου να εξοικονομήσουν πόρους λειτουργίας servers και να κατευθύνουν τους καταναλωτές προς τις νεότερες ετήσιες κυκλοφορίες. Ο Ritchie Torres χρησιμοποίησε ως κεντρικό παράδειγμα προς αποφυγή το αθλητικό παιχνίδι NBA 2K25 της 2K Games, το οποίο πωλήθηκε στην αγορά σε τιμές που κυμαίνονταν από 69,99 δολάρια για την απλή έκδοση έως και 99,99 δολάρια για την πληρέστερη "All-Star Edition". Παρά το υψηλό κόστος απόκτησης, το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να αφαιρεθεί οριστικά από όλα τα ψηφιακά καταστήματα στις 30 Οκτωβρίου 2026, ενώ οι servers πρόκειται να κλείσουν εντελώς στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η ενέργεια αυτή θα καταστήσει άχρηστο ένα τεράστιο μέρος των λειτουργιών του παιχνιδιού μόλις δύο χρόνια μετά την πρεμιέρα του.

Μέσα από τις επίσημες τοποθετήσεις του, ο Αμερικανός βουλευτής υπογράμμισε ότι οι οικογένειες αποταμιεύουν χρήματα με κόπο για να αποκτήσουν αυτά τα προϊόντα ψηφιακής ψυχαγωγίας και δικαιωματικά αξίζουν πολύ καλύτερη μεταχείριση από μια αόρατη ψηφιακή άδεια που μπορεί να εξαφανιστεί δίχως καμία ουσιαστική προειδοποίηση. Όπως ανέφερε, οι καταναλωτές οφείλουν να έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα να κατέχουν, να παίζουν και να μεταβιβάζουν τα παιχνίδια που αγοράζουν με δικά τους χρήματα. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ένα ψηφιακό προϊόν που αφαιρείται αυταρχικά τη στιγμή που μια πολυεθνική εταιρεία αποφασίζει να τραβήξει την πρίζα δεν αποτελεί αγορά, αλλά μια συγκεκαλυμμένη, διαρκή ενοικίαση. Η ολοκληρωτική μετάβαση της παγκόσμιας αγοράς από τα φυσικά ράφια των καταστημάτων στις αμιγώς ψηφιακές βιβλιοθήκες των κονσολών κατέστησε απόλυτα επιτακτική την ανάγκη για νομική θωράκιση των δικαιωμάτων των αγοραστών απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς του gaming.

Η σύνδεση με το κίνημα "Stop Killing Games" και τα τεχνικά εμπόδια

Η επίσημη κατάθεση του προτεινόμενου νομοσχεδίου ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις πάγιες διεκδικήσεις του κινήματος "Stop Killing Games", μιας εξαιρετικά δραστήριας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που μάχεται ανοιχτά ενάντια στην επιζήμια πρακτική της εσκεμμένης καταστροφής του αγορασμένου λογισμικού. Η μαζική οργάνωση των παικτών ξεπερνάει κατά πολύ τα στενά όρια των απλών multiplayer τίτλων, δεδομένου ότι αμέτρητα σύγχρονα παιχνίδια απαιτούν πλέον συνεχή και αδιάλειπτη επικοινωνία με τους servers της κατασκευάστριας εταιρείας ακόμα και για τις απολύτως βασικές λειτουργίες τους ή για την απλή εκκίνηση της εμπειρίας ενός παίκτη. Η ενδεχόμενη επιτυχία μιας τέτοιας νομοθετικής ρύθμισης θα έθετε σε ευθεία και πρωτοφανή αμφισβήτηση το ευρύτερο μοντέλο ψηφιακής αδειοδότησης πάνω στο οποίο έχει στηριχθεί σχεδόν ολόκληρο το οικοδόμημα των ηλεκτρονικών πωλήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

Απαιτείται, ωστόσο, να αναγνωριστεί αντικειμενικά ότι η ανάπτυξη και διανομή ενός υποχρεωτικού offline mode εμπεριέχει τεράστιες τεχνικές προκλήσεις για τις ομάδες των προγραμματιστών, οι οποίοι συνήθως ενσωματώνουν στο λογισμικό τους εξαιρετικά πολύπλοκα συστήματα (DRM, cloud physics) που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για περιβάλλον μόνιμα συνδεδεμένων servers. Οι νομικοί εκπρόσωποι των εταιρειών αναμένεται να προβάλουν το ισχυρό επιχείρημα ότι η επ' αόριστον συντήρηση αυτών των online υποδομών ή η εκ των υστέρων συγγραφή νέου κώδικα για λειτουργία εκτός δικτύου συνεπάγεται δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος και ανυπέρβλητη τεχνική περιπλοκότητα.

Εκτός αυτού, πάρα πολλά σύγχρονα βιντεοπαιχνίδια βασίζονται απόλυτα σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων με αυστηρή ημερομηνία λήξης, όπως προστατευμένα μουσικά κομμάτια, εμπορικά σήματα πραγματικών αυτοκινήτων ή πιστές ψηφιακές εμφανίσεις διάσημων αθλητών. Οι εν λόγω συμφωνίες συχνά καθιστούν νομικά ανέφικτη τη διατήρηση των τίτλων στο διηνεκές χωρίς την πολυδάπανη ανανέωση των αρχικών εμπορικών συμβολαίων. Η νομοθετική εξουσία των ΗΠΑ θα χρειαστεί συνεπώς να ισορροπήσει εξαιρετικά προσεκτικά ανάμεσα στα απολύτως δίκαια αιτήματα των εκατομμυρίων καταναλωτών και τις σκληρές τεχνικές πραγματικότητες που διέπουν τη σύγχρονη παραγωγή λογισμικού.