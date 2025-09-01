Προειδοποίηση για νέα εκστρατεία υποκλοπής στοιχείων σύνδεσης μέσω Facebook

Από τα τέλη Αυγούστου 2025, η Παγκόσμια Ομάδα Έρευνας και Ανάλυσης της Kaspersky (GReAT) έχει εντοπίσει μια νέα κακόβουλη εκστρατεία που αξιοποιεί το infostealer StealC v2, ένα κακόβουλο λογισμικό σχεδιασμένο να κλέβει κωδικούς πρόσβασης και άλλες πληροφορίες λογαριασμού. Η εκστρατεία φαίνεται να εξαπλώνεται μέσω μηνυμάτων στο Facebook, με περισσότερα από 400 περιστατικά να έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα σε πολλές χώρες – μεταξύ των οποίων και στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Οι χρήστες του Facebook λαμβάνουν μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους μεταμφιεσμένους σε ειδοποιήσεις αποκλεισμού λογαριασμού, στο πλαίσιο αυτής της κακόβουλης εκστρατείας.

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ανοίγει μια ψεύτικη σελίδα υποστήριξης που ισχυρίζεται ότι ο λογαριασμός του χρήστη έχει αποκλειστεί λόγω ύποπτης δραστηριότητας. Για να «επαναφέρουν την πρόσβαση», οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιήσουν το κουμπί «Έφεση», το οποίο ξεκινά τη λήψη ενός κακόβουλου κώδικα που εγκαθιστά το StealC v2 — ένα επικίνδυνο κακόβουλο λογισμικό που προσφέρεται βάσει του μοντέλου Malware-as-a-Service — στη συσκευή του θύματος. Το ίδιο το κακόβουλο λογισμικό κλέβει κωδικούς πρόσβασης, cookies, στιγμιότυπα οθόνης, καθώς και δεδομένα πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων.

«Οι κυβερνοεγκληματίες συχνά εκμεταλλεύονται τον φόβο απώλειας πρόσβασης και δημιουργούν αίσθηση επείγοντος, πιέζοντας τους χρήστες να δράσουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης από κακόβουλο λογισμικό όπως το StealC v2. Η επαγρύπνηση και η επαλήθευση της αυθεντικότητας κάθε μηνύματος πριν το κλικ είναι κρίσιμες πρακτικές ασφάλειας», δήλωσε ο Marc Rivero, επικεφαλής ερευνητής ασφάλειας της Kaspersky GReAT.

Το StealC v2, που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 2025, αποτελεί αναβαθμισμένη εκδοχή του αρχικού StealC, το οποίο είχε εμφανιστεί το 2023 σε πλατφόρμες του dark web και έγινε γρήγορα δημοφιλές μεταξύ κυβερνοεγκληματιών χάρη στην ευκολία χρήσης και την ευρεία διαθεσιμότητά του.

Για να προστατευτούν από επιθέσεις phishing, η Kaspersky συστήνει σε χρήστες εταιρικών και προσωπικών λογαριασμών: