Σύνοψη

Ο Palmer Luckey αποκάλυψε το SLAB, ένα φιλόδοξο πλωτό οικοδόμημα (seastead), το οποίο αναπτύσσει σιωπηλά από το 2014, αξιοποιώντας τα κεφάλαια που αποκόμισε από την πώληση της Oculus στη Meta.

Βασικός στόχος του εγχειρήματος είναι η δημιουργία μιας αυτόνομης ζώνης εκτός της δικαιοδοσίας των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών, προσφέροντας έναν βιομηχανικό χώρο με μικρότερο κόστος συντήρησης από την ξηρά.

Οι εγκαταστάσεις προορίζονται να φιλοξενήσουν απαιτητικούς και αυστηρά ελεγχόμενους τομείς, όπως η επεξεργασία μετάλλων, η ιατρική έρευνα, η χημική μηχανική, η αφαλάτωση και η διύλιση πετρελαίου.

Ο ιδρυτής της Anduril διαψεύδει τα ρεπορτάζ που υποβίβαζαν το έργο σε ένα απλό κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτηρίζοντας αυτή την προσέγγιση ως μια προσπάθεια εντυπωσιασμού που αγνοεί το πραγματικό όραμα πίσω από το project.

Η έννοια της μεταφοράς κρίσιμων υποδομών στον ωκεανό συζητείται στους τεχνολογικούς κύκλους εδώ και δεκαετίες, όμως ελάχιστες πρωτοβουλίες έχουν την οικονομική υποστήριξη και την τεχνική κατάρτιση για να υλοποιηθούν. Ο Palmer Luckey, ο άνθρωπος που αναβίωσε τη βιομηχανία της εικονικής πραγματικότητας με την Oculus και πλέον ηγείται του κολοσσού αμυντικής τεχνολογίας Anduril Industries, φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο, τεράστιας κλίμακας εγχείρημα.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter), ο Αμερικανός επιχειρηματίας αποφάσισε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις φήμες που τον ήθελαν να κατασκευάζει πλωτά κέντρα δεδομένων, αποκαλύπτοντας το πραγματικό μέγεθος και τις φιλοδοξίες του έργου που ονομάζει SLAB.

Το SLAB αποτελεί ένα αυτόνομο πλωτό οικοδόμημα (seastead) με κατασκευαστικό προσδόκιμο ζωής 1.000 ετών, το οποίο αναπτύσσεται ήδη από το 2014. Σκοπός του είναι η φιλοξενία αμερικανικών βιομηχανιών, όπως η ιατρική έρευνα, η χημική μηχανική και η διύλιση πετρελαίου, απολύτως απελευθερωμένων από τη δικαιοδοσία και τους περιορισμούς των αυστηρών κρατικών νομοθεσιών.



Η αφορμή για την αποκάλυψη δόθηκε όταν διάφοροι δημοσιογράφοι άρχισαν να ερευνούν πληροφορίες σχετικά με ένα νέο project τεχνητής νοημοσύνης. Ο Luckey, φανερά ενοχλημένος από την τάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης να συνδέουν κάθε νέα τεχνολογική επένδυση με το τρέχον κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε πως οι δημοσιογράφοι σχεδίαζαν να αποκαλέσουν το SLAB ως ένα «πλωτό AI datacenter». Ο ίδιος απάντησε αιχμηρά, τονίζοντας πως η ιδέα είναι πολύ παλαιότερη και απείρως πιο ενδιαφέρουσα, αρνούμενος να κατηγοριοποιηθεί ως ένας επιχειρηματίας που απλώς ακολουθεί τις εφήμερες τάσεις.

Η χρηματοδότηση αυτής της ιδέας πηγάζει απευθείας από την ιστορική συμφωνία του 2014, όταν η Facebook εξαγόρασε την Oculus. Όπως ανέφερε ο ίδιος, εκείνα τα χρήματα του έδωσαν την ελευθερία να πληρώσει για μαθήματα πλοήγησης ελικοπτέρου και ταυτόχρονα να ξεκινήσει τον σχεδιασμό μιας πλωτής πολιτείας που θα στοίχιζε λιγότερο από την αγορά γης στις ΗΠΑ. Το κίνητρο πίσω από αυτή την απόφαση εδράζεται στην έντονη δυσαρέσκειά του για τους τοπικούς και ομοσπονδιακούς νόμους, οι οποίοι, κατά την άποψή του, ακρωτηριάζουν την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών βιομηχανιών. Αναφέροντας συγκεκριμένα την επεξεργασία μετάλλων και την ιατρική έρευνα, υπονοεί πως οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και τα αυστηρά πρωτόκολλα δοκιμών φαρμάκων καθυστερούν την καινοτομία και αυξάνουν δυσανάλογα το κόστος παραγωγής.

Η έννοια του «seasteading» δεν είναι καινούργια στον χώρο της Silicon Valley, καθώς υποστηρίζεται ένθερμα από προσωπικότητες όπως ο Peter Thiel, με τον οποίο ο Luckey διατηρεί στενούς δεσμούς. Η δημιουργία ανεξάρτητων κοινοτήτων στον ανοιχτό ωκεανό προσφέρει καταφύγιο για όσους ασπάζονται τον τεχνο-ελευθερισμό (techno-libertarianism), επιτρέποντας πειραματισμούς που στην ξηρά θα προσέκρουαν σε αξεπέραστα νομικά και ηθικά εμπόδια. Ο ιδρυτής της Anduril δεν δίστασε μάλιστα να συγκρίνει την προσπάθεια του με το ιστορικό αμερικανικό δόγμα του «Μανιφέστου του Πεπρωμένου» (Manifest Destiny), μιλώντας για την αναβίωση της δυτικής επέκτασης, υποδηλώνοντας πως ο ωκεανός αποτελεί το νέο, ανεξερεύνητο σύνορο της ανθρώπινης βιομηχανικής δραστηριότητας.

Πέρα από το φιλοσοφικό υπόβαθρο, οι πρακτικές προκλήσεις της διατήρησης μιας εγκατάστασης στον ωκεανό για 1.000 χρόνια είναι κολοσσιαίες. Η διάβρωση από το αλάτι, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η διαχείριση των αποβλήτων (ειδικά όταν πρόκειται για διυλιστήρια και χημικές εγκαταστάσεις) και η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν γρίφους που απαιτούν τεράστια μηχανολογική καινοτομία. Είναι προφανές πως το SLAB δεν προορίζεται για μια απλή τουριστική πλατφόρμα πολυτελείας, αλλά στοχεύει να μετατραπεί σε μια βαριά βιομηχανική ζώνη που θα υποστηρίζει ενεργά την παραγωγή, δοκιμάζοντας τα όρια της επιστήμης των υλικών. Η μεταφορά εμπορευμάτων, πρώτων υλών και ανθρώπινου δυναμικού θα απαιτεί πιθανότατα εξειδικευμένα αυτόνομα συστήματα, έναν τομέα στον οποίο η τρέχουσα εταιρεία του, η Anduril, διαθέτει αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία μέσω των συμβολαίων της με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Η απόρριψη του χαρακτηρισμού «AI datacenter» έχει ωστόσο τη δική της ξεχωριστή αξία. Η τεχνητή νοημοσύνη καταναλώνει τεράστια ποσά ενέργειας και απαιτεί ισχυρά συστήματα ψύξης, καθιστώντας τον ωκεανό μια εξαιρετικά ελκυστική επιλογή για την πόντιση ή την επίπλευση διακομιστών, καθώς το θαλασσινό νερό προσφέρει δωρεάν ψύξη. Παρότι το SLAB προφανώς θα διαθέτει προηγμένες υπολογιστικές υποδομές για να λειτουργεί αυτόνομα, το γεγονός ότι ο σχεδιαστής του επιλέγει να εστιάσει σε παραδοσιακές, «βρόμικες» βιομηχανίες δείχνει μια βαθύτερη πρόθεση. Αυτή δεν είναι άλλη από την πλήρη απόσχιση της βιομηχανικής παραγωγής από τον κρατικό έλεγχο, δημιουργώντας ένα κενό ρυθμιστικού πλαισίου στο οποίο η ανάπτυξη νέων φαρμάκων ή η κατεργασία σπάνιων γαιών δεν θα υπόκεινται σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Και κάπως έτσι γέννιουνται οι Bond villains…