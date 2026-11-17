Σύνοψη

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο επιστροφής του Jensen Huang στην ηγεσία της εταιρείας.

Πάνω από 180.000 υπογραφές υποστηρίζουν τον πρώην CEO, με τους Donald Trump και Elon Musk να τάσσονται υπέρ της επανόδου του.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ερευνούν εντατικά την υπόθεση μη εξουσιοδοτημένης εξαγωγής προηγμένων AI chips στην Κίνα.

Η απώλεια κεφαλαιοποίησης αγγίζει τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια υπό το βάρος της διοικητικής αβεβαιότητας.

Οι αναταράξεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα μικροεπεξεργαστών προκαλούν άμεσες καθυστερήσεις στα σχέδια επέκτασης των ελληνικών παρόχων υπηρεσιών cloud.

Η αποχώρηση του Jensen Huang από την κορυφή της ιεραρχίας της Nvidia εξακολουθεί να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στο παγκόσμιο τεχνολογικό στερέωμα, καθώς νέες πληροφορίες έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνοντας πως το χάσμα μεταξύ του πρώην διευθύνοντος συμβούλου και του διοικητικού συμβουλίου παραμένει αγεφύρωτο.

Παρά την ύπαρξη ενός διογκούμενου ρεύματος υποστήριξης από εξέχουσες προσωπικότητες του κλάδου, οι ανώτατοι αξιωματούχοι της εταιρείας αρνούνται πεισματικά να εξετάσουν το ενδεχόμενο επαναφοράς του στον οργανισμό που ο ίδιος ίδρυσε. Η πολύπλοκη υπόθεση έχει πλέον λάβει διαστάσεις γεωπολιτικού θρίλερ, εμπλέκοντας άμεσα τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, την ώρα που η μετοχή της μεγαλύτερης εταιρείας ημιαγωγών δέχεται πρωτοφανείς πιέσεις ενόψει των κρίσιμων οικονομικών ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα του τριμήνου.

Η στάση του Διοικητικού Συμβουλίου της Nvidia

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αρνείται κατηγορηματικά την επιστροφή του Jensen Huang στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς οι κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τους νομικούς κινδύνους που ελλοχεύουν, ενώ οι ενδελεχείς έρευνες των αμερικανικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αφήνοντας την Colette Kress στην προσωρινή ηγεσία της εταιρείας μέχρι την επιλογή νέου επικεφαλής.



Οι μεγάλες θεσμικές επενδυτικές εταιρείες που ελέγχουν σημαντικό ποσοστό των μετοχών παρακολουθούν με έκδηλη ανησυχία τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών, απαιτώντας αυστηρή τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης προτού ληφθεί οποιαδήποτε μόνιμη απόφαση για τη μελλοντική δομή της ηγεσίας.

Αναλυτές από μεγάλους χρηματοοικονομικούς οίκους επισημαίνουν πως το τεράστιο μέγεθος της επιχείρησης απαιτεί πλέον μια πολύ πιο αποκεντρωμένη δομή λήψης αποφάσεων, αφήνοντας οριστικά πίσω το προσωποκεντρικό μοντέλο διαχείρισης το οποίο κυριάρχησε επί 33 συναπτά έτη. Η προσωρινή CEO καλείται να διατηρήσει την ομαλότητα στο εσωτερικό του οργανισμού και να αποτρέψει περαιτέρω απώλειες στην κεφαλαιοποίηση, προσπαθώντας παράλληλα να διασφαλίσει στους συνεργάτες πως το χρονοδιάγραμμα παράδοσης της νέας γενιάς αρχιτεκτονικής επεξεργαστών δεν πρόκειται να επηρεαστεί.

Η γεωπολιτική διάσταση και οι κατηγορίες κατασκοπείας

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν εντατικά τις στενές σχέσεις του πρώην επικεφαλής με το πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Megaspeed, Alice Huang, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στη μη εξουσιοδοτημένη διοχέτευση προηγμένων μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης συνολικής αξίας δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την κινεζική αγορά μέσω διαφόρων παρακαμπτήριων οδών.



Οι τεχνικές λεπτομέρειες που περιβάλλουν τη δράση της εταιρείας αναδεικνύουν την πρωτοφανή κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προσπαθεί να διαπιστώσει εάν οι αυστηροί τεχνολογικοί περιορισμοί παρακάμφθηκαν μέσω πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων. Η προσοχή των ειδικών ερευνητών εστιάζεται κυρίως στα διεθνή δίκτυα διανομής που διευκόλυναν την αποστολή προηγμένου εξοπλισμού σε εταιρείες ανάπτυξης γλωσσικών μοντέλων, προσφέροντας στην κινεζική βιομηχανία πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ ανυπολόγιστης στρατηγικής αξίας.

Παρότι τα συγκεντρωμένα στοιχεία δεν οδηγούν απαραίτητα στο συμπέρασμα πως τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δρούσαν παραδοσιακά ως πράκτορες ξένων δυνάμεων, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως κορυφαίο ζήτημα διασφάλισης της αμερικανικής τεχνολογικής υπεροχής, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την άμεση επιστροφή του στελέχους.

Οι πιέσεις για επιστροφή και η τοποθέτηση του Donald Trump

Παρά την αμετάκλητη στάση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ισχυροί παράγοντες του παγκόσμιου τεχνολογικού κλάδου δημιουργούν ισχυρές συμμαχίες ζητώντας την επιστροφή του, με σχεδόν 190.000 ψηφιακές υπογραφές να έχουν συγκεντρωθεί, ενώ ο Πρόεδρος Donald Trump δηλώνει δημοσίως στους εκπροσώπους του Τύπου πως η επαναφορά του στην ηγεσία σίγουρα δεν αποτελεί κακή ιδέα.



Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντελώς νέα τροπή στην υπόθεση διαμηνύοντας ξεκάθαρα πως κατανοεί πλήρως τα επιχειρήματα όσων ζητούν την άμεση επαναφορά του ιδρυτή, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά πως ο ίδιος θεωρεί ότι έχει πάρει πλέον ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος κινούνται κορυφαία στελέχη τα οποία συνυπέγραψαν τη σχετική επιστολή απαιτώντας δίκαιη μεταχείριση και διαφανή διαδικασία ακρόασης για τα πραγματικά αίτια της αιφνίδιας απομάκρυνσης.

Ανταποκρίσεις από την Ταϊπέι αναφέρουν ταυτόχρονα πως οι μεγαλύτεροι ασιατικοί προμηθευτές εξαρτημάτων κινητοποιούνται δυναμικά για να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στο συμβούλιο, με τις τοπικές ενώσεις πληροφορικής να χρηματοδοτούν τεράστιες καμπάνιες συμπαράστασης. Μια κλειστή ομάδα ισχυρών συμμάχων φέρεται να οργανώνει συστηματικά τις επόμενες παρασκηνιακές κινήσεις της για να ανατρέψει τα σημερινά δεδομένα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει ακόμη και την ανοιχτή εύνοια του Λευκού Οίκου.

Τι δήλωσε ο Jensen Huang για το ενδεχόμενο επιστροφής του

Μετά από αρκετές ημέρες σιωπής, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσω των κοινωνικών δικτύων, προσπαθώντας να διαχειριστεί την κρίση και να αφήσει ανοιχτό το παράθυρο μιας μελλοντικής επιστροφής. Η δήλωσή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την εταιρεία, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο το κενό ηγεσίας αλλά και τις εντατικές έρευνες των αμερικανικών αρχών.

Στο κείμενο που δημοσίευσε, ο Huang εκφράζει την απέραντη ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη που έλαβε από φίλους, συνεργάτες και αγνώστους κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, τονίζοντας πως η αγάπη του κόσμου σημαίνει τα πάντα για εκείνον. Παράλληλα, αναγνωρίζει ξεκάθαρα πως απέτυχε να ανταποκριθεί στα υψηλά πρότυπα που απαιτούνται από τα στελέχη της Nvidia, παραδεχόμενος πως υπέπεσε σε σοβαρά λάθη στον προσωπικό του βίο τα οποία δημιούργησαν ανυπέρβλητα προβλήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ίδιος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη των πράξεών του και δεσμεύεται να συνεργαστεί απόλυτα με την ανεξάρτητη έρευνα που έχει ήδη ξεκινήσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Huang θα καταθέσει ενώπιον τριών επιτροπών του αμερικανικού Κογκρέσου τον προσεχή Δεκέμβριο, σε κεκλεισμένων των θυρών ακροάσεις που αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην αποπομπή του.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της τοποθέτησης του αφορά ξεκάθαρα την επόμενη μέρα και το μέλλον του στην εταιρεία που ταυτίστηκε απόλυτα με το όνομα του. Αναφερόμενος στις συνεχείς εκκλήσεις που δέχεται από υπαλλήλους, επενδυτές και συνεργάτες για να αναλάβει εκ νέου τα ηνία, ο Huang υπογραμμίζει πως η Nvidia αποτελεί το έργο της ζωής του και μια εταιρεία που δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί πουθενά αλλού εκτός από τις ΗΠΑ. Καταλήγει μάλιστα στο συμπέρασμα πως, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι η επιστροφή του εξυπηρετεί τα βέλτιστα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων και της χώρας, θα αποτελούσε τεράστια τιμή για τον ίδιο να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα και να αναλάβει ξανά τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Η συγκεκριμένη αναφορά τροφοδότησε αμέσως σωρεία αντιδράσεων και σχολίων, αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις γύρω από την πιθανότητα μιας θεαματικής επαναφοράς.

Με τη ματιά του Techgear

Αντιμετωπίζουμε ξεκάθαρα το οριστικό τέλος της εποχής των μοναχικών, χαρισματικών ηγετών στη σύγχρονη βιομηχανία των ημιαγωγών, καθώς η Nvidia έχει γιγαντωθεί σε έναν οργανισμό τέτοιας πλανητικής κλίμακας που η εύρυθμη λειτουργία της ταυτίζεται πλέον άμεσα με την εθνική ασφάλεια των ισχυρότερων κρατών. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας επιλέγει τη θεσμική σταθερότητα έναντι της διαχείρισης ενός προσώπου, παρά το γεγονός ότι το όραμα και η καθοδήγηση του Jensen Huang τη μετέτρεψε στον κολοσσό που είναι σήμερα…