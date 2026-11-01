Στόχος κινεζικής κατασκοπείας ο CEO της Nvidia, Jensen Huang; Τι απαντά η εταιρεία

Σύνοψη

Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ανακάλυψαν πως η Alice Huang, στέλεχος εταιρείας data center στη Σιγκαπούρη, λειτουργούσε ως πράκτορας του Πεκίνου μεταφέροντας διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Το βασικό στοιχείο ανησυχίας επικεντρώνεται στο γεγονός πως η υπήκοος Κίνας είχε αναπτύξει μια εξαιρετικά στενή σχέση με τον CEO της Nvidia, Jensen Huang, αποκτώντας προνομιακή πρόσβαση.

Οι αρχές των ΗΠΑ ερευνούσαν ήδη το ενδεχόμενο η προαναφερθείσα να διευκόλυνε την παράκαμψη των αυστηρών αμερικανικών περιορισμών για τη διοχέτευση προηγμένων AI chips στην κινεζική αγορά.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ενημερωθεί διεξοδικά για τα ευρήματα της έρευνας πριν από περίπου έναν χρόνο, αποφασίζοντας, ωστόσο, να μην προβεί σε ενέργειες για να αποφύγει τη διατάραξη της οικονομικής σταθερότητας.

Οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως μια υψηλόβαθμη αξιωματούχος που δραστηριοποιείται στον χώρο των data centers λειτουργούσε ως ενεργή πράκτορας των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών, καταφέρνοντας να προσεγγίσει τον ηγέτη της Nvidia.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η Alice Huang ή Huang Le, η οποία διατηρούσε καίρια θέση σε εταιρεία διαχείρισης δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη, βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και αρκετό καιρό λόγω υποψιών για την εμπλοκή της σε δίκτυο παράκαμψης των εξαγωγικών ελέγχων των ΗΠΑ. Η έρευνα έφερε στο φως μια πραγματικότητα που θορύβησε βαθύτατα τον Λευκό Οίκο, καθώς αποδείχθηκε ότι διατηρούσε μια ιδιαίτερα στενή προσωπική επαφή με τον CEO της Nvidia, Jensen Huang, διοχετεύοντας παράλληλα ευαίσθητα δεδομένα απευθείας στο Πεκίνο.

Η συνεχής γεωπολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο έχει ως βασικό άξονα τον πλήρη έλεγχο της προηγμένης τεχνολογίας, με τον τομέα των ημιαγωγών να αποτελεί το κεντρικό πεδίο μάχης για την οικονομική και στρατιωτική υπεροχή των επόμενων δεκαετιών. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ καταβάλλουν τα τελευταία χρόνια τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να αποκόψουν την πρόσβαση της Κίνας στα συστήματα που απαιτούνται για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και την ανάπτυξη υπερυπολογιστών, επιβάλλοντας αυστηρότατους περιορισμούς στη διάθεση των κορυφαίων accelerators. Υπό αυτό το πρίσμα, εταιρείες που εδρεύουν σε γεωγραφικά ουδέτερους ή στρατηγικούς κόμβους όπως η Σιγκαπούρη, έχουν βρεθεί πολλές φορές στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς θεωρούνται πιθανές πύλες για τη δημιουργία μιας «γκρίζας αγοράς» μέσω της οποίας διοχετεύονται απαγορευμένα τεχνολογικά προϊόντα.

Οι αμερικανικοί μηχανισμοί αντικατασκοπείας διαπίστωσαν μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρακολούθησης πως η επαφή της υπηκόου Κίνας με τον ισχυρό άνδρα της Nvidia υπερέβαινε κατά πολύ τα όρια μιας τυπικής επιχειρηματικής ή κοινωνικής συναναστροφής. Το πρόβλημα λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς το ειδικό βάρος που διαθέτει ο Jensen Huang στη διαμόρφωση της ευρύτερης αμερικανικής στρατηγικής γύρω από ζητήματα εθνικής ασφαλείας και καινοτομίας, όντας ένας στενός σύμμαχος της κυβέρνησης και βασικός συνομιλητής των ιθυνόντων για την τεχνολογική πολιτική.

Η αντίδραση της αμερικανικής ηγεσίας απέναντι σε αυτά τα ευρήματα χαρακτηρίζεται από μια αξιοσημείωτη διστακτικότητα, υπογραμμίζοντας τις περίπλοκες ισορροπίες που διέπουν την παγκόσμια οικονομία σήμερα. Οι αναφορές υποδεικνύουν πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ενημερώθηκε διεξοδικά για την υπόθεση μέσω απόρρητων αναφορών πριν από περίπου έναν χρόνο, αποφασίζοντας παρόλα αυτά να μην προχωρήσει σε καμία απολύτως διορθωτική ή αποτρεπτική ενέργεια. Οι αναλυτές της αγοράς εξηγούν πως η απροθυμία του Λευκού Οίκου να παρέμβει δυναμικά πηγάζει από τον εύλογο φόβο πρόκλησης ανεπανόρθωτης ζημιάς στη χρηματιστηριακή εικόνα της Nvidia, η οποία λειτουργεί ουσιαστικά ως στυλοβάτης των αμερικανικών δεικτών και ο κύριος μοχλός ανάπτυξης ολόκληρης της εθνικής οικονομίας.

Οποιαδήποτε επίσημη έρευνα ή άμεση εμπλοκή του CEO της εταιρείας σε ένα σκάνδαλο κατασκοπείας υψηλού επιπέδου θα μπορούσε να προκαλέσει ανυπολόγιστους κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές, αποσταθεροποιώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε μια εταιρεία που αποτιμάται σε τρισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, οι διπλωματικές προσπάθειες για τη διατήρηση μιας λειτουργικής, αν και ιδιαίτερα τεταμένης, εμπορικής σχέσης με την Κίνα καθιστούν την εργαλειοποίηση τέτοιων πληροφοριών μια κίνηση υψηλού ρίσκου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη κλιμάκωση αντίποινων. Το πλαίσιο αυτό αποδεικνύει πως τα όρια μεταξύ εθνικής ασφάλειας και οικονομικής επιβίωσης έχουν γίνει εξαιρετικά δυσδιάκριτα, αναγκάζοντας τις ισχυρότερες κυβερνήσεις να σταθμίζουν συνεχώς το γεωπολιτικό ρίσκο απέναντι στην απρόσκοπτη λειτουργία των τεχνολογικών κολοσσών.

Παρά την τεράστια έκταση που έλαβαν τα εν λόγω δημοσιεύματα και τον διεθνή αντίκτυπο που προκάλεσαν οι διαρροές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, η ηγεσία της Nvidia προχώρησε σε άμεση και κατηγορηματική διάψευση όλων των ισχυρισμών, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά ρεπορτάζ ανυπόστατα και στερούμενα οποιασδήποτε πραγματικής βάσης. Η εταιρεία φρόντισε να διαβεβαιώσει το επενδυτικό κοινό και τις ρυθμιστικές αρχές τα στελέχη της τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια όλα τα αυστηρότατα πρωτόκολλα ελέγχου εξαγωγών που επιβάλλει η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ. Από την πλευρά της Κίνας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως ο αναφορές αυτές είναι αβάσιμες και αποτελούν καθαρά συκοφαντικές επιθέσεις εναντίον της χώρας.