Ψήφισμα 135.000 υπογραφών ζητά την άμεση επαναφορά του Huang στην Nvidia

Σύνοψη

Ξεπέρασε τις 135.000 υπογραφές το διαδικτυακό ψήφισμα για την επιστροφή του Jensen Huang στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας, όπως ο Elon Musk (Tesla), ο Tim Sweeney (Epic Games) και ο Garry Tan (Y Combinator), συνυπογράφουν το ανοιχτό αίτημα.

Οι υποστηρικτές κάνουν λόγο για απομάκρυνση χωρίς τις απαραίτητες διαδικασίες διαφάνειας και ζητούν την επαναφορά του μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η παρατεταμένη διοικητική κρίση προκαλεί τεράστιες πιέσεις στη μετοχή της εταιρείας και επηρεάζει τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως.

Η είδηση της απομάκρυνσης του Jensen Huang από την ηγεσία της Nvidia εξακολουθεί να προκαλεί τεράστιες αναταράξεις στην παγκόσμια βιομηχανία της τεχνολογίας, καθώς χιλιάδες στελέχη,εργαζόμενοι και επενδυτές εκφράζουν ανοιχτά την αντίθεσή τους προς τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Το διαδικτυακό ψήφισμα με τίτλο «Stand with Jensen» καταρρίπτει διαρκώς τα προηγούμενα ρεκόρ συμμετοχής, έχοντας πλέον υπερβεί τις 135.000 υπογραφές μέσα σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα, απαιτώντας την άμεση επιστροφή του ιδρυτή στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ανάμεσα στα πρόσωπα που προσέθεσαν το όνομά τους ξεχωρίζουν κορυφαίες προσωπικότητες του τεχνολογικού τομέα, με τον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, Elon Musk, να επιβεβαιώνει δημόσια τη στήριξή του μέσα από την πλατφόρμα X, σημειώνοντας λιτά πως υπογράφει και ο ίδιος την ανοιχτή επιστολή. Η ευρεία αποδοχή της πρωτοβουλίας καταδεικνύει την τεράστια επιρροή του Huang στο οικοσύστημα των ημιαγωγών, αναδεικνύοντας παράλληλα τη βαθιά δυσπιστία της αγοράς απέναντι στις συνοπτικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την αποπομπή του.

Το κείμενο του ψηφίσματος εστιάζει στην απουσία ουσιαστικών θεσμικών εγγυήσεων κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης. Οι συντάκτες του εγγράφου τονίζουν πως ο Huang αξίζει δίκαιη μεταχείριση και όχι λαϊκό δικαστήριο, απαιτώντας από το διοικητικό συμβούλιο να τον επαναφέρει στα καθήκοντa του τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η ανεξάρτητη έρευνα για την υπόθεση.

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος της κινητοποίησης. Περισσότεροι από 5.900 εν ενεργεία υπάλληλοι, 1.100 πρώην εργαζόμενοι και περίπου 63.000 μέτοχοι καταγράφονται στους υποστηρικτές, αν και οι αρμόδιες ομάδες ελέγχου εργάζονται συνεχώς για την αφαίρεση τυχόν πλαστών καταχωρήσεων από το σύστημα. Πέρα από τον Musk, τα ηγετικά στελέχη που συντάσσονται με το αίτημα περιλαμβάνουν τον διευθύνοντα σύμβουλο της Epic Games, Tim Sweeney, τον επικεφαλής της Y Combinator, Garry Tan,καθώς και τον Amjad Masad της Replit. Όλοι τους αναγνωρίζουν έμπρακτα τη συμβολή του στην οικοδόμηση ενός αδιαμφισβήτητου τεχνολογικού κολοσσού μέσα σε 33 χρόνια αδιάκοπης και επίμονης προσπάθειας.

Η κρίση ξέσπασε όταν ο πρώην CEO παραδέχθηκε τη σχέση του με την Alice Huang, ένα πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η αποκάλυψη έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις μόλις δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες έθεσαν το αναφερόμενο πρόσωπο υπό στενή παρακολούθηση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως ενδέχεται να λειτουργούσε ως στοιχείο συλλογής πληροφοριών για λογαριασμό κινεζικών κρατικών συμφερόντων. Η εμπλοκή εθνικών ζητημάτων ασφαλείας οδήγησε την αμερικανική πολιτική σκηνή σε άμεσες παρεμβάσεις υψηλού επιπέδου. Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων για θέματα εξωτερικών υποθέσεων και πληροφοριών έχουν προγραμματίσει κεκλεισμένων των θυρών ακροάσεις για τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, ζητώντας καταθέσεις τόσο από τον ίδιο όσο και από τον γενικό σύμβουλο της εταιρείας, Tim Teter. Παράλληλα, η Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας απαιτεί την παρουσία του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο έκδοσης υποχρεωτικής κλήτευσης εφόσον παρατηρηθεί άρνηση συνεργασίας. Ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, φέρεται να επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά προτρέποντας τον να αγωνιστεί σθεναρά για τη θέση του.

Εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας, το διοικητικό συμβούλιο διόρισε την οικονομική διευθύντρια Colette Kress ως προσωρινή επικεφαλής, αναθέτοντάς της τη δύσκολη αποστολή να κατευνάσει τις ανησυχίες των μεγάλων επενδυτών κατά την εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου. Η αγορά αντέδρασε έντονα αρνητικά στις εξελίξεις, οδηγώντας τη μετοχή της Nvidia σε σημαντική πτώση, με τη συνολική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να υποχωρεί κάτω από το εντυπωσιακό όριο των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έπειτα από έξι συνεχόμενες εβδομάδες επενδυτικών απωλειών.

Ο Brad Gerstner, επικεφαλής της Altimeter Capital, και ο Gavin Baker της Atreides Management συνέταξαν και απέστειλαν κοινή επιστολή προς τους διευθύνοντες συμβούλους. Μέσα από το αναλυτικό κείμενο τους απαίτησαν απόλυτη διαφάνεια στις διαδικασίες επιλογής της νέας ηγεσίας και υπογράμμισαν την αναγκαιότητα να διατηρηθεί ζωντανό το ενδεχόμενο επιστροφής του ιδρυτή. Οι μέτοχοι, σύμφωνα με την αυστηρή τοποθέτηση των μεγαλοεπενδυτών, πρέπει να έχουν τον τελικό λόγο σε περίπτωση οριστικών αποφάσεων πριν από την ολοκλήρωση του ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου.

Στο εσωτερικό του τεχνολογικού κολοσσού επικρατεί πρωτοφανής αναβρασμός, με εκατοντάδες σχόλια να κατακλύζουν διαρκώς τα εσωτερικά δίκτυα επικοινωνίας, αναδεικνύοντας τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο ο Jensen Huang αντιμετώπιζε πάντα το προσωπικό και την καθημερινή εργασία του. Πολλοί υπάλληλοι δηλώνουν ανοιχτά πως εντάχθηκαν στο ανθρώπινο δυναμικό αποκλειστικά εξαιτίας του εμπνευσμένου οράματος που πρέσβευε. Η απουσία του προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον κρίσιμων εμπορικών συμφωνιών και μακροπρόθεσμων στρατηγικών συνεργασιών. Επενδυτικοί οίκοι προειδοποιούν πως η πιθανή καθυστέρηση στην υλοποίηση του αυστηρού οδικού χάρτη των νέων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης θα πλήξει συνολικά τις υποδομές δεδομένων παγκοσμίως,συμπαρασύροντας πολλούς άλλους κατασκευαστές που εξαρτώνται άμεσα από τα μικροτσίπ γραφικών υψηλών επιδόσεων. Ο ίδιος ο Musk, απαντώντας σε διαδικτυακό σχόλιο για την πιθανότητα να προσλάβει τον Huang στην Tesla αν το διοικητικό συμβούλιο απορρίψει την επιστροφή του, ανέφερε χαρακτηριστικά πως κάτι τέτοιο θα αποτελούσε τεράστια τιμή, επιβεβαιώνοντας τον σεβασμό που διατηρεί ο πρώην διευθύνων σύμβουλος στα ανώτερα κλιμάκια της παγκόσμιας αγοράς.

Η συγκυρία της απομάκρυνσης διασταυρώνεται χρονικά με εξαιρετικά κρίσιμα οικονομικά γεγονότα για τη βιομηχανία. Την ίδια εβδομάδα που οι αγορές αναμένουν με αγωνία τα οικονομικά στοιχεία του κορυφαίου κατασκευαστή ημιαγωγών, προγραμματίζεται η αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας Anthropic, δοκιμάζοντας ταυτόχρονα και τα δύο άκρα της εξαιρετικά απαιτητικής αλυσίδας προσφοράς τεχνητής νοημοσύνης. Οι διαχειριστές κεφαλαίων αναλύουν προσεκτικά τον κίνδυνο μιας πιθανής αλλαγής πλεύσης στον σχεδιασμό των παγκόσμιων υποδομών cloud.

Αξιόλογη δυναμική στην υποστήριξη του ψηφίσματος καταγράφηκε επίσης από διάφορες κοινότητες Αμερικανών κινεζικής καταγωγής, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να στηρίξουν έναν από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες με καταγωγή από την Ασία. Παρά τους ισχυρισμούς για εμπλοκή εθνικών υπηρεσιών κατασκοπείας, το κοινό αίσθημα μεταξύ των επαγγελματιών πληροφορικής παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην αναγνώριση των σπουδαίων τεχνικών και διοικητικών του επιτευγμάτων, τα οποία διαμόρφωσαν ολοκληρωτικά τη σύγχρονη αγορά της μηχανικής μάθησης και των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει την επιτροπή επιλογής νέου διευθύνοντος συμβούλου να εξετάζει εσωτερικούς και εξωτερικούς υποψηφίους, έχοντας ωστόσο να αντιμετωπίσει την τεράστια πίεση ενός τεχνολογικού οικοσυστήματος που αρνείται πεισματικά να αποδεχτεί τη διοικητική μετάβαση χωρίς σαφείς, δημόσιες και πλήρως τεκμηριωμένες εξηγήσεις.