Ο Donald Trump προτείνει τον Tim Cook για την ηγεσία της Nvidia!

Σύνοψη

Ο συνιδρυτής και CEO της Nvidia, Jensen Huang, παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του έπειτα από αποκαλύψεις για την εμπλοκή του σε σκάνδαλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, τοποθετήθηκε δημόσια μέσω του Truth Social, προτείνοντας τον πρώην CEO της Apple, Tim Cook, ως τον ιδανικό αντικαταστάτη.

Ο Tim Cook έχει αποχωρήσει από τη θέση του CEO της Apple από τον Σεπτέμβριο του 2026, παραδίδοντας τη διοίκηση στον John Ternus, ενώ παραμένει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ορίσει προσωρινά τη μέχρι πρότινος οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Colette Kress, ως εκτελούσα χρέη διευθύνουσας συμβούλου.

Η επιλογή του νέου επικεφαλής αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου της κατασκευάστριας εταιρείας, χωρίς να προβλέπεται άμεση παρέμβαση από εξωτερικούς παράγοντες.

Η απόφαση του Jensen Huang να αποχωρήσει οριστικά από τις κρίσιμες θέσεις του προέδρου, του CEO και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας εντυπωσιακής πορείας τριάντα τριών ετών. Καθώς το παγκόσμιο επενδυτικό κοινό και οι αμέτρητοι συνεργάτες της εταιρείας προσπαθούν να αποτιμήσουν τις πραγματικές συνέπειες αυτής της ξαφνικής αποχώρησης, η απρόσμενη εμπλοκή πολιτικών προσώπων στο ζήτημα της διαδοχής προσδίδει μια εντελώς διαφορετική διάσταση στην όλη υπόθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump επέλεξε να δημοσιοποιήσει τις προσωπικές του απόψεις μέσα από τη γνωστή πλατφόρμα Truth Social, προτείνοντας ευθέως τον Tim Cook ως το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να τεθεί επικεφαλής της Nvidia. Η χαρακτηριστική διατύπωση που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος στο μήνυμά του, αναφέροντας πως ένας θρύλος της τεχνολογικής βιομηχανίας θα πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από έναν άλλον θρύλο, καταδεικνύει περίτρανα την τεράστια επιρροή που ασκούν οι ισχυροί ηγέτες αυτών των πολυεθνικών ομίλων στην αμερικανική οικονομική πολιτική. Η παρέμβαση αυτή αναδεικνύει επίσης το πόσο στενά παρακολουθείται η πορεία της εταιρείας από τα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια των ΗΠΑ.

Η αποχώρηση του ανθρώπου που οραματίστηκε και γιγάντωσε την Nvidia δεν προήλθε από κάποια φυσιολογική ή προσχεδιασμένη διαδικασία διαδοχής, αλλά προκλήθηκε αποκλειστικά από σοβαρές αποκαλύψεις που τον έφεραν στο επίκεντρο εντονότατης αρνητικής δημοσιότητας και υπονόμευσαν ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία του. Οι λεπτομερείς πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για την ύπαρξη επιβεβαιωμένων εξωσυζυγικών σχέσεων, εκ των οποίων η μία φέρεται να σχετίζεται άμεσα με ένα άτομο που ενδέχεται να λειτουργούσε ως μυστικός πράκτορας κινεζικών κρατικών συμφερόντων με σκοπό τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών. Ο Donald Trump παρακολουθούσε από πολύ κοντά τις εξελίξεις γύρω από τη δυσάρεστη αυτή υπόθεση εθνικής ασφαλείας και δεν δίστασε να εκφράσει τη δημόσια υποστήριξή του προς το πρόσωπο του Huang. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ρητά κατά τη διάρκεια σχετικής ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο πως ο ίδιος ο πρώην διευθύνων σύμβουλος αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση για την υποτιθέμενη κατασκοπευτική δράση της εμπλεκόμενης γυναίκας, τονίζοντας πως πιστεύει απόλυτα τους ισχυρισμούς του. Παρά την απρόσμενη έκφραση εμπιστοσύνης από τον πρόεδρο της χώρας, το τεράστιο βάρος των αποκαλύψεων και η αναπόφευκτη έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών κατέστησαν την παραμονή του Huang στη θέση του διοικητικού ηγέτη εντελώς αδύνατη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φρόντισε να τονίσει μέσα από το μήνυμα του ότι ο Huang επιτέλεσε πραγματικά εξαιρετικό έργο κατά τη διάρκεια της μακράς θητείας του και υποστήριξε πως η μεταβίβαση της ανώτατης εξουσίας στον Cook θα αποτελούσε μια εξαιρετικά ομαλή μετάβαση. Η ανοιχτή αυτή παρέμβαση από τον επικεφαλής του αμερικανικού κράτους αναδεικνύει σαφέστατα την τεράστια γεωπολιτική, στρατηγική και οικονομική σημασία που κατέχει η Nvidia στο παγκόσμιο τοπίο των ημιαγωγών, καθώς η αδιάλειπτη παραγωγή προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζεται πλέον ξεκάθαρα ως κρίσιμο ζήτημα διατήρησης της τεχνολογικής υπεροχής των ΗΠΑ της Αμερικής.

Η πρόταση να αναλάβει ο βετεράνος Tim Cook τα ηνία της Nvidia συναντά αμέτρητα πρακτικά και νομικά εμπόδια που καθιστούν την υλοποίησή της αρκετά περίπλοκη, αν όχι πρακτικά αδύνατη στο άμεσο μέλλον. Ο επί σειρά ετών ηγέτης της Apple ολοκλήρωσε την πολυετή θητεία του ως CEO πριν από μόλις μερικές εβδομάδες, παραδίδοντας τη σκυτάλη της διοίκησης στον John Ternus έπειτα από μια προσεκτικά σχεδιασμένη διαδικασία μακροχρόνιας διαδοχής που εγκρίθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο. Παρόλο που ο Cook δεν ασκεί πλέον τα απαιτητικά καθημερινά εκτελεστικά του καθήκοντα στη διοίκηση της εταιρείας του Cupertino, διατηρεί ακέραιη την ιδιαίτερα κρίσιμη θέση του εκτελεστικού προέδρου, γεγονός που σημαίνει αυτομάτως ότι μια ενδεχόμενη μετακίνησή του στην Nvidia θα δημιουργούσε ανυπέρβλητα ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπρόσθετα, οι εξαιρετικά αυστηρές ρήτρες μη ανταγωνισμού που παραδοσιακά συνοδεύουν τα κλειστά συμβόλαια κορυφαίων στελεχών τέτοιου βεληνεκούς θα απαιτούσαν τρομακτικά πολύπλοκες νομικές διαπραγματεύσεις για να ξεπεραστούν έστω και θεωρητικά.

Η εσωτερική δομή διακυβέρνησης της Nvidia καθορίζει σαφώς μέσα από το καταστατικό της πως η τελική επιλογή του εκάστοτε CEO αποτελεί αποκλειστικό και αναφαίρετο προνόμιο του εκλεγμένου διοικητικού συμβουλίου. Οι μέτοχοι του ομίλου δεν έχουν απολύτως καμία δυνατότητα να ψηφίσουν απευθείας για το πρόσωπο που θα αναλάβει τη νευραλγική θέση του CEO, ενώ ο εκάστοτε Πρόεδρος των ΗΠΑ, παρά την προφανή πολιτική επιρροή που διαθέτει, δεν διαθέτει κανένα απολύτως θεσμικό δικαίωμα να κατευθύνει τη διαδικασία επιλογής.