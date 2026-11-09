Σκάνδαλο κατασκοπείας στην Nvidia: Ο CEO παραδέχτηκε σχέση με Κινέζα φερόμενη πράκτορα

Σύνοψη

Ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, παραδέχτηκε επισήμως την εξωσυζυγική του σχέση μέσω εσωτερικού υπομνήματος που εστάλη στους εργαζομένους της εταιρείας, λαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη των πράξεών του.

Η γυναίκα με την οποία διατηρούσε επαφές, η Alice Huang (η οποία δεν έχει καμία συγγενική σχέση μαζί του), θεωρείται από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ως πιθανή πράκτορας του Πεκίνου στο πλαίσιο επιχείρησης "honeypot".

Το Διοικητικό Συμβούλιο της αμερικανικής εταιρείας ξεκίνησε άμεσα ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν έχουν τεθεί σε κίνδυνο εταιρικά μυστικά ή δεδομένα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Alice Huang υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος της Megaspeed, μιας εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη η οποία αποτελεί σταθερό πελάτη της Nvidia και δραστηριοποιείται στη διαχείριση κέντρων δεδομένων.

Ο Jensen Huang παραμένει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ωστόσο αναμένεται να καταθέσει σύντομα σε ειδική επιτροπή του Κογκρέσου για ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας.

Η Nvidia, η πολυτιμότερη ίσως εταιρεία παγκοσμίως στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της κατασκευής προηγμένων ημιαγωγών, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση σε επίπεδο ηγεσίας η οποία λαμβάνει γρήγορα διαστάσεις εθνικής ασφάλειας.

Ο CEO και συνιδρυτής της εταιρείας, Jensen Huang, επιβεβαίωσε φήμες που τον ήθελαν να εμπλέκεται σε εξωσυζυγική σχέση, ενώ παράλληλα οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους ότι το πρόσωπο με το οποίο διατηρούσε αυτές τις επαφές ίσως αποτελεί στρατολογημένο στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Κίνας. Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο ξεκίνησε άμεσα ανεξάρτητη εσωτερική έρευνα, όσο και το Αμερικανικό Κογκρέσο που ετοιμάζεται να διερευνήσει πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια των αμερικανικών τεχνολογικών υποδομών.

Η παραδοχή της σχέσης έγινε μέσα από ένα εκτενές εσωτερικό υπόμνημα που απεστάλη προς όλους τους εργαζομένους της Nvidia, στο οποίο ο Jensen Huang ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του, τονίζοντας πως υπήρξε άπιστος προς τη σύζυγό του και πως η συμπεριφορά του πλήγωσε βαθιά την οικογένειa του, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για τις επιλογές του. Αν και οι προσωπικές σχέσεις των στελεχών δεν αποτελούν συνήθως αντικείμενο εξονυχιστικού ελέγχου από τις ομοσπονδιακές αρχές, η ταυτότητα του εν λόγω προσώπου έχει προκαλέσει τεράστιο συναγερμό στην Ουάσιγκτον.

Η γυναίκα, η οποία ονομάζεται Alice Huang, αν και δεν έχει καμία απολύτως συγγενική σχέση με τον ισχυρό άνδρα της Nvidia, φέρεται να εργαζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος στην εταιρεία Megaspeed, μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση κατασκευής και διαχείρισης κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η Megaspeed αποτελεί σημαντικό πελάτη της αμερικανικής εταιρείας, αγοράζοντας συνεχώς προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης για τη στελέχωση των διακομιστών της, γεγονός που παρείχε στην Alice Huang άμεση, απρόσκοπτη και τακτική πρόσβαση σε κορυφαία στελέχη του τεχνολογικού κλάδου.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο η Alice Huang να λειτουργούσε απευθείας ως πράκτορας του Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας, στοχεύοντας κρίσιμα πρόσωπα της τεχνολογικής βιομηχανίας των ΗΠΑ μέσα από επιχειρήσεις που είναι ευρέως γνωστές στη γλώσσα της κατασκοπείας ως "honeypots". Ο στόχος τέτοιων καλοστημένων επιχειρήσεων δεν είναι απαραίτητα η άμεση κλοπή πηγαίου κώδικα ή βιομηχανικών σχεδίων κατασκευής ημιαγωγών, αλλά η συστηματική απόσπαση ευαίσθητων πληροφοριών, η δημιουργία ισχυρών σχέσεων εξάρτησης, και η έμμεση επιρροή σε στρατηγικές αποφάσεις που σχετίζονται με την πολιτική εξαγωγών και τις σχέσεις με την εκάστοτε αμερικανική κυβέρνηση. Ο Jensen Huang φέρεται να είχε δεχτεί πιέσεις κατά το παρελθόν προκειμένου να πείσει την αμερικανική ηγεσία να χαλαρώσει τους ασφυκτικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην εξαγωγή προηγμένων τσιπ προς την Κίνα, αν και δεν υπάρχουν προς το παρόν αποδείξεις ότι τέτοιες προσπάθειες προήλθαν άμεσα από την επαφή του με τη φερόμενη πράκτορα.

Από την πλευρά της, η Nvidia έχει σπεύσει να υποβαθμίσει τους κινδύνους που ελλοχεύουν από αυτή την κρίση, εκδίδοντας επίσημες ανακοινώσεις που προσπαθούν να διαβεβαιώσουν τους επενδυτές και τις κρατικές αρχές πως δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για διαρροή εταιρικών μυστικών ή ευαίσθητων δεδομένων που θα μπορούσαν να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε κατηγορηματικά πως οι επαφές του CEO με πελάτες δεν περιλαμβάνουν ποτέ την ανταλλαγή απόρρητων τεχνολογικών πληροφοριών, ενώ διέψευσε τις πληροφορίες που ήθελαν τους πελάτες της εταιρείας να απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις του Jensen Huang στον Λευκό Οίκο για την αλλαγή της κρατικής πολιτικής εξαγωγών. Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης δεν μπορούσε να αγνοήσει το μέγεθος του σκανδάλου και τη διαρκή πίεση από τις αρχές, με αποτέλεσμα να διατάξει μια ενδελεχή, ανεξάρτητη έρευνα για να εξακριβωθούν όλες οι λεπτομέρειες των επαφών και να ελεγχθούν αυστηρά τα εσωτερικά πρωτόκολλα ασφαλείας του οργανισμού.

Το ζήτημα προσλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς τον απόλυτα κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η Nvidia στην τρέχουσα τεχνολογική κούρσα για την παγκόσμια κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έναν τομέα που οι ΗΠΑ θεωρούν ζωτικής σημασίας για την εθνική τους ακεραιότητα και την οικονομική τους υπεροχή απέναντι στην Κίνα. Οι περιορισμοί που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στην πώληση μικροεπεξεργαστών, όπως οι περίφημες σειρές H100 και η επερχόμενη γενιά Blackwell, έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας, οδηγώντας σε ακραίες πρακτικές λαθρεμπορίου εξοπλισμού και στην προσπάθεια εξεύρεσης πλαγίων οδών μέσω τρίτων χωρών για την απόκτηση της πολυπόθητης υπολογιστικής ισχύος.

Ο Jensen Huang, ο άνθρωπος που πιστώνεται εξ ολοκλήρου τη γιγάντωση της Nvidia και τη μετατροπή της σε μια από τις εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον πλανήτη, παραμένει προς το παρόν αμετακίνητος στο τιμόνι της διοίκησης παρά τις ισχυρές αναταράξεις, καθώς η επιτυχία της εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το όνομα και το προσωπικό του όραμα. Αναμένεται ωστόσο να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα σε ειδική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής για την Κίνα και τη Μόνιμη Ειδική Επιτροπή Πληροφοριών, προκειμένου να δώσει αναλυτικές και πειστικές εξηγήσεις στους Αμερικανούς νομοθέτες.

Από την πλευρά της κινεζικής πρεσβείας στις ΗΠΑ, οι κατηγορίες περί κατασκοπείας απορρίφθηκαν συνοπτικά με τον χαρακτηρισμό των «ανυπόστατων συκοφαντιών» που στοχεύουν αποκλειστικά στη δυσφήμιση της χώρας, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές τριβές που συνοδεύουν τον ψυχρό πόλεμο της τεχνολογίας.