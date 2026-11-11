Σκάνδαλο Nvidia: Πώς η σχέση του Jensen Huang επέτρεψε πωλήσεις AI chips $7,5 δισ. στην Κίνα

Σύνοψη

Ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, διατηρούσε σχέση με την Alice Huang, η οποία ελέγχεται ως πληροφοριοδότης της Κίνας.

Μέσω αυτής της διασύνδεσης, πωλήθηκαν στην Κίνα 240.000 AI chips (H100, H200, A100) συνολικής αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εξαγωγές αυτές παρέκαμψαν τους αυστηρούς αμερικανικούς ελέγχους, προκαλώντας την παρέμβαση του FBI και του Κογκρέσου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα, ενώ οι μέτοχοι κατέθεσαν μήνυση εναντίον της διοίκησης για παραπλάνηση επενδυτών.

Η βιομηχανία των ημιαγωγών βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση διακυβέρνησης των τελευταίων ετών. Η Nvidia, η εταιρεία που πρακτικά μονοπωλεί την αγορά υποδομών τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, εμπλέκεται σε ένα πολύπλοκο γεωπολιτικό και νομικό σκάνδαλο. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο συνιδρυτής και CEO, Jensen Huang, του οποίου η εξωσυζυγική σχέση με την επιχειρηματία Alice Huang φέρεται να διευκόλυνε την πώληση τεχνολογικού εξοπλισμού αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα, κατά παράβαση των εξαγωγικών περιορισμών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο CEO της Nvidia διατηρούσε σχέση με την Alice Huang, πρώην στέλεχος της Megaspeed και φερόμενη ως κατάσκοπο της Κίνας. Μέσω αυτής της επαφής, διευκολύνθηκε η πώληση τουλάχιστον 240.000 προηγμένων AI chips (H100, H200, A100), αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε κινεζικές εταιρείες και εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, παρακάμπτοντας τους αυστηρούς εξαγωγικούς περιορισμούς των ΗΠΑ.

Η υπόθεση αποκαλύπτει τις αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ. Η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει ρητά την πώληση κορυφαίων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, προκειμένου να αποτραπεί η στρατιωτική και τεχνολογική υπεροχή του Πεκίνου. Ωστόσο, η Alice Huang εκμεταλλεύτηκε τις επαφές της με τον επικεφαλής της Nvidia και το δίκτυο διανομέων της εταιρείας για να εξασφαλίσει τεράστιες ποσότητες επεξεργαστών. Οι πληροφορίες υποδεικνύουν ότι ο εξοπλισμός αυτός κατέληξε σε μεγάλα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογικούς κολοσσούς της Κίνας, ενισχύοντας άμεσα την υπολογιστική τους ισχύ.

Η οδός της παράκαμψης και η εταιρεία Megaspeed

Η διοχέτευση του εξοπλισμού φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε μέσω ενός περίπλοκου δικτύου. Η Alice Huang διατέλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος στη Megaspeed, μια εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη. Τα τελευταία δύο χρόνια, η συγκεκριμένη εταιρεία αγόρασε chips της Nvidia αξίας άνω των 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όταν οι απευθείας παραγγελίες για τα μοντέλα H100 και A100 πάγωναν λόγω των περιορισμών, το δίκτυο της Huang αναλάμβανε να προωθήσει τα αποθέματα μέσω τρίτων οδών, εξασφαλίζοντας ότι η υπολογιστική ισχύς θα έφτανε στους τελικούς παραλήπτες στην Κίνα.

Η Nvidia, μέχρι πρόσφατα, υπερασπιζόταν τη νομιμότητα των πωλήσεων στη Megaspeed. Ο ίδιος ο Jensen Huang είχε δηλώσει στα τέλη Οκτωβρίου ότι η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις αναπτύξεις των GPU της και ελέγχει κάθε εγκατάσταση. Παρ' όλα αυτά, η αποκάλυψη της προσωπικής του σχέσης με την Alice Huang, την οποία παραδέχτηκε πρόσφατα δημοσίως ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια και την εταιρεία του, δημιουργεί νέα δεδομένα.

Νομικές προεκτάσεις, FBI και αντιδράσεις του Κογκρέσου

Το βάρος των αποκαλύψεων προκάλεσε άμεσες νομικές συνέπειες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia συγκρότησε επιτροπή για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, με τον Jensen Huang να παραμένει στη θέση του CEO και να δηλώνει πως υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία. Παράλληλα, ομάδα μετόχων κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας και του CEO, κατηγορώντας τους για εσκεμμένη παραπλάνηση. Οι μέτοχοι εστιάζουν στην αρχική τοποθέτηση της Nvidia ότι οι συναντήσεις του Huang με την Alice Huang ήταν «συνηθισμένες», τη στιγμή που η υποκρυπτόμενη σχέση τους συνιστούσε ουσιώδη πληροφορία που επηρέαζε την ασφάλεια και τα έσοδα της εταιρείας.

Η υπόθεση ερευνάται πλέον από το FBI, το οποίο εξετάζει το ενδεχόμενο ο Jensen Huang να αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών. Αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε το ζήτημα υποστηρίζοντας ότι ο Huang δεν χρειάζεται να ανησυχεί, κορυφαία στελέχη του Κογκρέσου αντιδρούν έντονα. Γερουσιαστές επισημαίνουν τον κίνδυνο που ελλοχεύει για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και ζητούν πλήρη διαλεύκανση του τρόπου με τον οποίο εκατοντάδες χιλιάδες προηγμένοι επεξεργαστές βρέθηκαν στα χέρια οντοτήτων που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό.

Τεχνικά δεδομένα και αντίκτυπος στην αγορά

Η ζημιά για τη Nvidia δεν περιορίζεται μόνο στη φήμη της. Οι μετοχές της εταιρείας κατέγραψαν πτώση άνω του 9% μέσα σε δύο ημέρες, αντανακλώντας την ανησυχία των επενδυτών. Ο επεξεργαστής H100 αποτελεί τον πυρήνα εκπαίδευσης για τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) παγκοσμίως. Η απώλεια 240.000 τέτοιων μονάδων προς μη εξουσιοδοτημένους αγοραστές ισοδυναμεί με τη μεταφορά τεράστιας στρατηγικής ισχύος.

Οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές επιτρέπουν την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε χρόνο ρεκόρ. Η αρχιτεκτονική Tensor Core που ενσωματώνουν προσφέρει πολλαπλάσια ταχύτητα στους υπολογισμούς μεταβλητής ακρίβειας που απαιτούνται για την εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων. Συνεπώς, η εξασφάλιση αυτών των εξαρτημάτων από την Κίνα ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες του αμερικανικού κράτους να διατηρήσει το όποιο τεχνολογικό προβάδισμα.