BREAKING: Παραιτήθηκε ο CEO της Nvidia, Jensen Huang!

Σύνοψη

Άμεση παραίτηση του Jensen Huang (12 Νοεμβρίου 2026).

Ανάληψη καθηκόντων προσωρινής CEO από την Colette Kress.

Διορισμός του Harvey C. Jones ως πρώτου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πτώση της μετοχής της NVIDIA κατά 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, με απώλειες αξίας 888 δισεκατομμυρίων δολαρίων εντός της εβδομάδας.

Εσωτερική συνάντηση της νέας ηγεσίας με τους υπαλλήλους προγραμματισμένη για τις 18 Νοεμβρίου 2026.

Αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τη βιομηχανία της τεχνολογίας η αποχώρηση του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομα του με την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, διαμορφώνοντας την εξέλιξη των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων.

Στις 12 Νοεμβρίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA επιβεβαίωσε επίσημα μέσω σχετικών εγγράφων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) πως ο Jensen Huang υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, αλλά και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με την απόφαση να τίθεται σε άμεση ισχύ. Κλείνει έτσι ένας κύκλος 33 ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου η εταιρεία μετατράπηκε από μια μικρή προσπάθεια κατασκευής καρτών γραφικών για βιντεοπαιχνίδια σε έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς κολοσσούς του πλανήτη.

Τη θέση του αναλαμβάνει αμέσως η Colette Kress, η οποία διατηρεί παράλληλα και τον ρόλο της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου και Οικονομικής Διευθύντριας (CFO) που κατείχε από τον Σεπτέμβριο του 2013. Η προσωρινή CEO καλείται να καθοδηγήσει τη NVIDIA μέσα από μια εξαιρετικά απαιτητική μετάβαση, έχοντας να διαχειριστεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών, τη συνεχιζόμενη ζήτηση για επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης και τις λεπτές ισορροπίες της εσωτερικής λειτουργίας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ίδια δεσμεύτηκε να χτίσει πάνω στα θεμέλια που δημιούργησε ο προκάτοχός της, τονίζοντας πως η δύναμη της εταιρείας πηγάζει πάντα από τους ανθρώπους της. Έχοντας βαθιά γνώση της επιχείρησης και προηγούμενη θητεία σε ηγετικές θέσεις κορυφαίων εταιρειών όπως η Cisco, η Microsoft και η Texas Instruments, η Kress θεωρείται μια αξιόπιστη λύση από την αγορά.

Παράλληλα με την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα προσωρινή CEO, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στον ορισμό του Harvey C. Jones ως του πρώτου Προέδρου του (Chair of the Board) στην ιστορία της εταιρείας. Το συμβούλιο βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης του μόνιμου διαδόχου για την ανώτατη εκτελεστική θέση, εξετάζοντας προσεκτικά τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους που διαθέτουν το απαραίτητο τεχνολογικό υπόβαθρο. Προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή στο εσωτερικό του οργανισμού, η ηγεσία προγραμμάτισε μια γενική συνάντηση εργαζομένων για τις 18 Νοεμβρίου, όπου θα συζητηθούν εκτενώς τα επόμενα βήματα και θα δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα του προσωπικού.

Το παρασκήνιο πίσω από την αιφνιδιαστική αποχώρηση προκάλεσε έντονους κλυδωνισμούς, καθώς συνδέεται άμεσα με έρευνες γύρω από τον Huang και εξωσυζυγικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης εμπλοκής με την Alice Huang, πρώην στέλεχος της Megaspeed. Οι κατηγορίες περί προσπάθειας κατασκοπείας από την πλευρά του Πεκίνου ενέτειναν την πίεση, παρόλο που η κινεζική πλευρά διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Οι επίσημες τοποθετήσεις της NVIDIA απέφυγαν να αναφερθούν ευθέως στο ζήτημα, περιοριζόμενες στις ευχαριστίες προς τον ιδρυτή για την ανεκτίμητη συνεισφορά του στη βιομηχανία, διατηρώντας έτσι μια αυστηρά εταιρική και νομικά προστατευμένη στάση απέναντι στο σκάνδαλο.

Οι χρηματιστηριακές αγορές αντέδρασαν σπασμωδικά στην είδηση, με τη μετοχή της NVIDIA να καταγράφει σημαντική πτώση που άγγιξε το 10% κατά τη διάρκεια των προσυνεδριακών συναλλαγών. Η συνολική απομείωση της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας προσέγγισε τα 888 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αποτυπώνει ανάγλυφα την ταύτιση της επιχειρηματικής επιτυχίας με το πρόσωπο του ιδρυτή της. Αναλυτές όπως ο Gil Luria της D.A. Davidson επεσήμαναν πως η μετάβαση συνιστά ένα τεράστιο εγχείρημα, διότι η Nvidia λειτουργούσε σχεδόν αποκλειστικά με βάση το όραμα του δημιουργού της, ο οποίος συγκέντρωνε μεγάλο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Παρόλα αυτά, η παρουσία της Kress εμπνέει σεβασμό στους επενδυτικούς κύκλους και αναμένεται να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας απέναντι στον πανικό της Wall Street.

Ο αντίκτυπος αυτής της ηγετικής αλλαγής εκτείνεται πολύ πέρα από τα γραφεία της Καλιφόρνιας, επηρεάζοντας ολόκληρο το οικοσύστημα των τεχνολογικών κολοσσών που στηρίζονται στους επεξεργαστές της εταιρείας για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Οι servers και οι υποδομές εταιρειών όπως η Anthropic και η CoreWeave εξαρτώνται άμεσα από τη ροή παραγωγής των chips υψηλής απόδοσης. Η γεωπολιτική διάσταση παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη, με τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές να εκφράζουν διαρκώς ανησυχίες σχετικά με την εξαγωγή προηγμένων ημιαγωγών σε ξένες αγορές, καθιστώντας τη διαχείριση των κυβερνητικών σχέσεων κορυφαία προτεραιότητα για την Kress και τον Jones κατά τους επόμενους κρίσιμους μήνες.

Η αγορά θα παρακολουθεί με τεράστιο ενδιαφέρον τις δηλώσεις των συνεργατών και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι δεσμεύσεις για το προϊοντικό roadmap. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παραγωγή των αναμενόμενων αρχιτεκτονικών μπορεί να δώσει πολύτιμο χρόνο στους ανταγωνιστές να καλύψουν το τεχνολογικό χάσμα, μεταβάλλοντας ενδεχομένως τις ισορροπίες σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά. Η συντήρηση της επιχειρηματικής συνέχειας και η αδιάλειπτη υποστήριξη του λογισμικού CUDA θα κρίνουν εν πολλοίς εάν η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της χωρίς τον άνθρωπο που τη σχεδίασε.