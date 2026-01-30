Προσωπική Υπερνοημοσύνη: Το σχέδιο του Mark Zuckerberg για μια AI που θα μας «διαβάζει»

Ο Mark Zuckerberg ανακοίνωσε το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Meta: τη μετάβαση από τους απλούς αλγόριθμους σε μια «προσωπική υπερνοημοσύνη» (personal superintelligence). Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ενημέρωσης των επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, ο CEO του τεχνολογικού κολοσσού περιέγραψε ένα μέλλον όπου το Facebook, το Instagram και το WhatsApp δεν θα αρκούνται απλώς στο να προτείνουν περιεχόμενο, αλλά θα κατανοούν βαθύτερα την ψυχοσύνθεση, τις ανάγκες και το ιστορικό του κάθε χρήστη.

Το τέλος των «τυφλών» αλγορίθμων

Η κεντρική ιδέα πίσω από το νέο όραμα της Meta είναι η ριζική αλλαγή της εμπειρίας του χρήστη. Σύμφωνα με τον Zuckerberg, οι σημερινές εφαρμογές, παρά την πολυπλοκότητά τους, εξακολουθούν να δίνουν την αίσθηση «αλγορίθμων που απλώς σερβίρουν περιεχόμενο». Η φιλοδοξία του είναι να σπάσει αυτό το φράγμα.

«Σύντομα, θα ανοίγετε τις εφαρμογές μας και θα έχετε απέναντί σας μια τεχνητή νοημοσύνη που σας καταλαβαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτή η νέα γενιά AI δεν θα περιορίζεται στην παθητική παρατήρηση των likes και των κλικ. Αντιθέτως, θα συνθέτει το «προσωπικό πλαίσιο» του κάθε ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του, τα ενδιαφέροντά του, τις διαπροσωπικές του σχέσεις, ακόμη και τους μακροπρόθεσμους στόχους του.

Το αποτέλεσμα; Ένα News Feed που δεν θα είναι απλώς μια λίστα από ειδήσεις και φωτογραφίες φίλων, αλλά μια δυναμική ροή πληροφοριών, προσαρμοσμένη ώστε να βελτιώνει τη ζωή του χρήστη με τρόπους που ο ίδιος επιθυμεί. Μάλιστα, ο Zuckerberg άφησε να εννοηθεί ότι το σύστημα θα μπορεί να δημιουργεί εξατομικευμένο περιεχόμενο από το μηδέν, αποκλειστικά για τα μάτια του εκάστοτε χρήστη, ξεπερνώντας τα όρια της απλής επιμέλειας.

Επενδύσεις-μαμούθ και η κούρσα των εξοπλισμών

Για να υλοποιήσει αυτό το όραμα, η Meta είναι διατεθειμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η εταιρεία ανακοίνωσε ένα ιλιγγιώδες πλάνο επενδύσεων για το 2026, το οποίο προβλέπει δαπάνες μεταξύ 115 και 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό, που ξεπερνά το ΑΕΠ πολλών χωρών, προορίζεται κυρίως για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, όπως γιγαντιαία κέντρα δεδομένων και προμήθεια εκατομμυρίων μικροτσίπ τελευταίας γενιάς.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως μια επιθετική απάντηση στον ανταγωνισμό. Με την OpenAI, την Google και την Anthropic να διεκδικούν μερίδιο από την πίτα της AI, ο Zuckerberg δείχνει αποφασισμένος να μην αφήσει τη Meta να χάσει το τρένο των εξελίξεων, όπως συνέβη αρχικά με την έκρηξη του ChatGPT. Ο ίδιος περιέγραψε το 2026 ως τη χρονιά της «μεγάλης επιτάχυνσης» για την τεχνητή νοημοσύνη, προαναγγέλλοντας ότι τα νέα μοντέλα της εταιρείας (όπως το αναμενόμενο Llama 4) θα φέρουν δυνατότητες που σήμερα φαντάζουν μακρινές.

Από την Εικονική Πραγματικότητα στην «ενσυναίσθηση» της AI

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετατόπιση του αφηγήματος από το Metaverse – το οποίο είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον τα προηγούμενα χρόνια – σε μια πιο άμεση και πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας. Αν και η Meta δεν εγκαταλείπει το όραμα της εικονικής πραγματικότητας, η έμφαση πλέον δίνεται στο πώς η AI θα ενσωματωθεί στην καθημερινότητα μέσω των υπαρχουσών εφαρμογών.

Ο Zuckerberg έκανε λόγο για «πράκτορες» (agents) που θα λειτουργούν πραγματικά. Αυτοί οι ψηφιακοί βοηθοί δεν θα απαντούν απλώς σε ερωτήσεις, αλλά θα μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να οργανώνουν εργασίες και να αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο εκ μέρους του χρήστη. Η διαφορά της προσέγγισης της Meta, σύμφωνα με τον ιδρυτή της, έγκειται στην «προσωπική ενδυνάμωση». Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες που στοχεύουν στην πλήρη αυτοματοποίηση της εργασίας, η Meta θέλει να δώσει στους χρήστες εργαλεία για να αυξήσουν τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητά τους.

Η πρόκληση της ιδιωτικότητας και το μέλλον

Φυσικά, η υπόσχεση για ένα AI που «μας καταλαβαίνει» γεννά εύλογα ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα. Η ικανότητα μιας μηχανής να αναλύει το προσωπικό μας πλαίσιο σε τέτοιο βάθος προϋποθέτει την επεξεργασία τεράστιου όγκου ευαίσθητων δεδομένων. Το κατά πόσο οι χρήστες θα νιώσουν άνετα με την ιδέα ενός ψηφιακού «παντογνώστη» που γνωρίζει τις μύχιες σκέψεις και τις συνήθειές τους, μένει να φανεί.

Ωστόσο, για τη Meta, αποτελεί μονόδρομο. Με τα διαφημιστικά έσοδα να παραμένουν η κύρια πηγή κερδοφορίας, η ανάπτυξη εξυπνότερων εργαλείων που κρατούν τους χρήστες «κολλημένους» στις οθόνες τους αποτελεί εμπορική αναγκαιότητα. Η νέα στρατηγική στοχεύει στο να μετατρέψει τις πλατφόρμες της από απλούς χώρους κοινωνικής δικτύωσης σε απαραίτητους συντρόφους ζωής.