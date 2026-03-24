Πρωτοποριακό: Ασύρματη μετάδοση δεδομένων και φωνής 100 μέτρα κάτω από τη γη

Σύνοψη

Ερευνητές του νοτιοκορεατικού ινστιτούτου ETRI παρουσίασαν το πρώτο λειτουργικό σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ικανό να μεταδώσει φωνή και δεδομένα σε βάθος 100 μέτρων υπόγεια.

Η τεχνολογία βασίζεται στη Μαγνητική Επαγωγή (Magnetic Induction - MI) με φέρουσα συχνότητα στα 15 kHz, παρακάμπτοντας την ακραία εξασθένηση που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακές ραδιοσυχνότητες (RF) στο έδαφος.

Το hardware αποτελείται από μια κεραία εκπομπής διαμέτρου 1 μέτρου και έναν δέκτη μεγέθους λίγων εκατοστών, επιτυγχάνοντας ρυθμό μετάδοσης 2-4 kbps μέσω διαμόρφωσης QPSK.

Η έρευνα ανοίγει το δρόμο για την άμεση επικοινωνία κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης σε ορυχεία, σε στρατιωτικές εφαρμογές, καθώς και στην ανάπτυξη Ασύρματων Υπόγειων Δικτύων Αισθητήρων (WUSNs).

Η αδυναμία των ραδιοκυμάτων να διαπεράσουν συμπαγή υλικά, όπως το έδαφος, ο βράχος και το νερό, αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις περιορισμούς των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών. Τα παραδοσιακά δίκτυα RF (Radio Frequency) υφίστανται εξαιρετικά υψηλή εξασθένηση σήματος, η οποία μπορεί να φτάσει τις δεκάδες dB ανά μέτρο, καθιστώντας την ασύρματη ζεύξη πρακτικά αδύνατη μέσα σε σήραγγες ή ορυχεία χωρίς την ύπαρξη φυσικής υποδομής (καλώδια ή επαναλήπτες).

Η απάντηση σε αυτό το τεχνικό εμπόδιο έρχεται από το Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) της Νότιας Κορέας, το οποίο ανακοίνωσε την επιτυχή ανάπτυξη ενός συστήματος «ευρυζωνικής» μαγνητικής επαγωγής που επιτρέπει την αμφίδρομη μετάδοση φωνής και δεδομένων στα 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Η έρευνα, η οποία τεκμηριώνεται με τη δημοσίευση «Wideband Magnetic Induction Wireless Communications in Challenging Underground Environments: A Current-Driven Scheme» στο περιοδικό της IEEE, αποδεικνύει την επιτυχή υλοποίηση ενός πλήρως λειτουργικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας που δεν επηρεάζεται από την πυκνότητα των πετρωμάτων.

Πώς λειτουργεί η υπόγεια ασύρματη επικοινωνία μέσω μαγνητικής επαγωγής

Η υπόγεια ασύρματη επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω συστημάτων μαγνητικής επαγωγής (Magnetic Induction - MI) που λειτουργούν σε υπερχαμηλές συχνότητες, όπως τα 15 kHz. Αντί να χρησιμοποιούνται ηλεκτρομαγνητικά κύματα που απορροφώνται ταχύτατα από το έδαφος, οι μηχανικοί δημιουργούν ένα σταθερό μαγνητικό πεδίο μέσω ενός πηνίου εκπομπής. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει σταθερή μετάδοση δεδομένων στα 2-4 kbps και μεταφορά φωνητικών σημάτων σε βάθη που αγγίζουν τα 100 μέτρα, διαπερνώντας συμπαγή πετρώματα χωρίς κρίσιμες απώλειες δεδομένων.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος

Κεραία Πομπού: Τετράγωνο πηνίο διαστάσεων 0.9 x 0.9 μέτρων, ικανό να λειτουργεί ως πηγή του μαγνητικού πεδίου.

Αισθητήρας Δέκτη: Μαγνητόμετρο/Δέκτης μαγνητικής επαγωγής τριών αξόνων, μεγέθους λίγων μόλις εκατοστών, εξασφαλίζοντας υψηλή φορητότητα.

Φέρουσα Συχνότητα (Carrier Frequency): 15 kHz, επιλεγμένη για την ελαχιστοποίηση των απωλειών δινορρευμάτων (eddy currents).

Ρυθμός Μετάδοσης Δεδομένων: 2 kbps έως 4 kbps μέσω τεχνικής διαμόρφωσης QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying).

Αξιοπιστία Σήματος: Αναφορά Error Vector Magnitude (EVM) στο 14.74% και αναλογία Eb/N0 στα 23.98 dB.

Η αρχιτεκτονική Current-Driven Scheme

Ο πυρήνας της καινοτομίας του ETRI εντοπίζεται στη διαχείριση της ηλεκτρικής ισχύος στην κεραία εκπομπής. Στις συμβατικές υλοποιήσεις μαγνητικής επαγωγής, η αύξηση του εύρους ζώνης συνοδεύεται συνήθως από σημαντική πτώση της εμβέλειας του μαγνητικού πεδίου. Οι ερευνητές ξεπέρασαν τον σκόπελο αναπτύσσοντας ένα Current-Driven Scheme (Σύστημα Οδηγούμενο από Ένταση Ρεύματος).

Το συγκεκριμένο κύκλωμα διατηρεί το ρεύμα στο πηνίο του πομπού απολύτως σταθερό σε ένα εκτεταμένο εύρος συχνοτήτων. Επιπλέον, εκμεταλλεύεται την άεργο ισχύ, η οποία κυκλοφορεί εντός του κυκλώματος συντονισμού. Αυτή η προσέγγιση παράγει υψηλά επίπεδα τάσης και ρεύματος με εξαιρετικά χαμηλή συνολική κατανάλωση ενέργειας. Κατ' επέκταση, το μαγνητικό πεδίο παραμένει ισχυρό και αδιάλειπτο, ικανό να διαπεράσει τα αγώγιμα και διηλεκτρικά στρώματα του εδάφους (νερό, ορυκτά άλατα, σίδηρο) που κανονικά θα προκαλούσαν έντονη σκέδαση στα παραδοσιακά μικροκύματα.

Ο λόγος του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων προς τη φέρουσα συχνότητα ανήλθε στο 13.33%, αριθμός εντυπωσιακός για συστήματα Very Low Frequency (VLF), αποδεικνύοντας την αποδοτικότητα της ευρυζωνικής ασύρματης επικοινωνίας MI. Η δοκιμή έλαβε χώρα σε πραγματικές συνθήκες, με τους μηχανικούς να εγκαθιστούν τον πομπό στο 5ο υπόγειο επίπεδο ενός ορυχείου και να επικοινωνούν με την επιφάνεια σε ευθεία γραμμή απόστασης 100 μέτρων. Προηγούμενες προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο είχαν περιοριστεί σε αποστάσεις των 10 έως 30 μέτρων.

Πρακτικές εφαρμογές υποδομών

Η μεταφορά της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε εμπορικά διαθέσιμο επίπεδο έχει άμεσο αντίκτυπο σε αγορές και περιβάλλοντα με έντονη γεωμορφολογική πολυπλοκότητα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο συγκεκριμένος τύπος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού βρίσκει άμεση εφαρμογή σε πολλαπλούς νευραλγικούς τομείς. Η υψηλή σεισμικότητα του ελλαδικού χώρου και το ιδιαίτερο ανάγλυφο απαιτούν αξιόπιστες λύσεις επικοινωνίας για τις ειδικές μονάδες απεγκλωβισμού (ΕΜΑΚ). Με την τεχνολογία του ETRI, οι διασώστες θα μπορούν να εγκαθιστούν έναν φορητό πομπό του 1 μέτρου πάνω από τα ερείπια ή την επιφάνεια του εδάφους και να επικοινωνούν απευθείας με εγκλωβισμένα άτομα που φέρουν μικρούς δέκτες, χωρίς την ανάγκη οπτικής επαφής ή διάνοιξης φρεατίων καλωδίωσης.

Παράλληλα, η δυνατότητα αξιόπιστης μετάδοσης δεδομένων στα 2 kbps επιτρέπει την ανάπτυξη Ασύρματων Υπόγειων Δικτύων Αισθητήρων (Wireless Underground Sensor Networks - WUSNs). Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η λειτουργία και η δομική ακεραιότητα υπόγειων υποδομών, όπως οι σήραγγες της Εγνατίας Οδού, τα τούνελ του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και οι αγωγοί ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ, θα μπορούν να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο. Οι θαμμένοι αισθητήρες θα μεταδίδουν δεδομένα πίεσης, θερμοκρασίας ή μετατόπισης εδάφους απευθείας στην επιφάνεια, παρακάμπτοντας τα ευπαθή καλωδιακά δίκτυα που συχνά καταστρέφονται από την υγρασία ή τις εδαφικές καθιζήσεις.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιτυχία του ινστιτούτου ETRI να αυξήσει την εμβέλεια της Μαγνητικής Επαγωγής στα 100 μέτρα, διατηρώντας ρυθμούς μετάδοσης ικανούς για μετάδοση φωνής, αποτελεί μια αμιγώς μηχανολογική νίκη.

Μέχρι σήμερα, η τεχνολογία MI ήταν συνυφασμένη αποκλειστικά με εφαρμογές υπερ-μικρής εμβέλειας, όπως το NFC (Near Field Communication) στα smartphones ή η ασύρματη φόρτιση. Η αλλαγή κλίμακας από τα λίγα εκατοστά στα 100 μέτρα συμπαγούς βράχου, με παράλληλη ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας (χάρη στο current-driven κύκλωμα), αποδεικνύει ότι η επιστήμη των τηλεπικοινωνιών μπορεί ακόμα να επαναπροσδιορίσει τα όρια της φυσικής.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η περαιτέρω σμίκρυνση της κεραίας εκπομπής προκειμένου να καταστεί πλήρως εφαρμόσιμη σε φορητά σακίδια διασωστών.