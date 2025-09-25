PS Plus: Αυτά είναι τα δωρεάν games για τον Οκτώβριο, με πολύ δυνατό τίτλο της Remedy

Η Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε μέσα από το πρόσφατο State of Play τα δωρεάν παιχνίδια που θα προσφέρει στους συνδρομητές του PlayStation Plus Essential για τον Οκτώβριο του 2025. Από τις 7 Οκτωβρίου, οι χρήστες θα μπορούν να κατεβάσουν χωρίς επιπλέον χρέωση τα Alan Wake 2, Cocoon και Goat Simulator 3, σε μια επιλογή που καλύπτει διαφορετικά γούστα – από σκοτεινό τρόμο μέχρι δημιουργικά puzzles και κωμική τρέλα.

Το Alan Wake 2, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023, συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα horror games της τελευταίας δεκαετίας και μάλιστα ήταν υποψήφιο για Game of the Year. Η ιστορία συνεχίζει την αφήγηση του συγγραφέα Alan Wake, ο οποίος είχε πρωτοσυστηθεί στο κοινό το 2010, ενώ εισάγει και μια νέα πρωταγωνίστρια, την πράκτορα του FBI Saga Anderson. Μέσα από την παρουσία της, η Remedy Entertainment εμπλουτίζει το αφήγημα, δίνοντας νέα διάσταση στο δικό της shared universe, που συνδέει τους διαφορετικούς κόσμους και ήρωες των παιχνιδιών της. Το παιχνίδι διακρίνεται για την κινηματογραφική του αισθητική, τη σκοτεινή ατμόσφαιρα και την έντονη ψυχολογική φόρτιση που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τα έργα της Remedy.

Από την άλλη πλευρά, το Cocoon της Annapurna Interactive είναι ένας πραγματικός φόρος τιμής στη δημιουργικότητα των puzzle games. Κυκλοφόρησε επίσης το 2023 και εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς με την πρωτοτυπία του: οι γρίφοι του βασίζονται σε κόσμους που λειτουργούν σαν ρωσικές κούκλες Matryoshka, όπου κάθε περιβάλλον εμπεριέχει ένα άλλο, και ο παίκτης καλείται να κινείται ανάμεσά τους για να προχωρήσει. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που ξεχωρίζει για τον μινιμαλισμό του, την καλλιτεχνική του προσέγγιση και τη μοναδική αίσθηση ολοκλήρωσης που προσφέρει, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο άρτια puzzle games της γενιάς.

Για όσους αναζητούν κάτι πιο ανάλαφρο, το Goat Simulator 3 έρχεται να καλύψει την ανάγκη για απόλυτη ανοησία και γέλιο. Το παιχνίδι, γνωστό για τον εντελώς παράλογο χαρακτήρα του, βάζει τον παίκτη στο ρόλο μιας κατσίκας που προκαλεί χάος παντού. Από απρόβλεπτα physics μέχρι ακραίες καταστάσεις και κωμικά σενάρια, η εμπειρία προσφέρει αμέτρητες στιγμές χιούμορ – ειδικά όταν παίζεται σε παρέα, καθώς το multiplayer στοιχείο του το καθιστά ιδανικό party game.

Πέρα από τα παιχνίδια του Οκτωβρίου, η Sony επιφύλαξε και άλλες ανακοινώσεις. Το The Last of Us Part 2 Remastered θα προστεθεί στον κατάλογο παιχνιδιών για τα μέλη Extra και Premium από τις 26 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με τον εορτασμό του The Last of Us Day από τη Naughty Dog και τη Sony. Επιπλέον, το Classics Catalog για τους Premium συνδρομητές θα εμπλουτιστεί με αγαπημένους τίτλους όπως Tekken 3, Soul Calibur 3 και Tomb Raider Anniversary μέσα στη χρονιά, επαναφέροντας νοσταλγικές εμπειρίες σε νέα γενιά παικτών.