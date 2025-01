PS Plus: Αυτά είναι τα δωρεάν games του Φεβρουαρίου για όλους

Η Sony αποκάλυψε τα δωρεάν παιχνίδια του Φεβρουαρίου για τους συνδρομητές της υπηρεσίας PlayStation Plus. Όλα τα μέλη του PS Plus θα μπορούν να αποκτήσουν μια τριάδα δωρεάν παιχνιδιών από τις 4 Φεβρουαρίου - το Payday 3, το High on Life και το Pac-Man World: Re-Pac.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι θα επικεντρωθεί περισσότερο στην προσφορά τίτλων PS5 μέσω των μηνιαίων παιχνιδιών από τον Ιανουάριο του 2026. Αν και οι κάτοχοι PS4 μπορούν να εξακολουθούν να λαμβάνουν δωρεάν παιχνίδια ως μέρος της συνδρομής, η Sony αναφέρει ότι αυτά θα μοιράζονται μόνο περιστασιακά από το επόμενο έτος.

Payday 3

Δεν ήταν ακριβώς ομαλή η πορεία του Payday 3, το οποίο υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε τη νέα εποχή της δημοφιλούς σειράς simulator τραπεζικών ληστειών. Παρόλο που ο πυρήνας του παιχνιδιού δεν είναι κακός, τα πολυάριθμα προβλήματα με τους servers και οι μικροί αριθμοί συμμετεχόντων έκαναν το λανσάρισμά του αρκετά ανώμαλο, ωστόσο η εταιρεία ανάπτυξης Starbreeze δεν έχει πετάξει λευκή πετσέτα για το Payday 3. Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας με τίτλο Operation Medic Bag, η Starbreeze βελτιώνει σταθερά το παιχνίδι με διάφορα patches και μια offline λειτουργία.

High on Life

Αν είστε λάτρης του Rick and Morty, τότε το High on Life θα σας αρέσει, καθώς μοιράζεται το ίδιο παράξενο χιούμορ με την επιτυχημένη σειρά animation. Ένα shooter πρώτου προσώπου που διαθέτει πολύ φλύαρα όπλα και ένα εξωγήινο διαστημικό καρτέλ που «φτιάχνεται» με ανθρώπους, το παιχνίδι δημιουργήθηκε από την Squanch Games, ένα στούντιο που ιδρύθηκε από τον συνδημιουργό του Rick and Morty, Justin Roiland και την Tanya Watson.

Pac-Man World: Re-Pac

Ένα remake του αρχικού platformer Pac-Man World, το Pac-Man World: Re-Pac είναι ένα γοητευτικό παιχνίδι με το σήμα κατατεθέν της Bandai Namco. Το gameplay του αναθεωρήθηκε και τα γραφικά του αναβαθμίστηκαν για αυτή την έκδοση του 2022, στην οποία ο Pac-Man ξεκινά μια αποστολή για να σώσει τους φίλους και την οικογένειά του από τα φαντάσματα που τους είχαν απαγάγει.