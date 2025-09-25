Pulse Elevate: Το νέο ασύρματο ηχείο της Sony για gaming σε PS5 και PC

Η Sony παρουσίασε στο πλαίσιο του State of Play τη νέα προσθήκη στην γκάμα ακουστικών και ηχείων της, το Pulse Elevate, το πρώτο ασύρματο ηχείο της εταιρείας σχεδιασμένο ειδικά για gaming. Η συσκευή υπόσχεται "ζωντανό ήχο" και ενσωματώνει τεχνολογίες όπως planar magnetic drivers, ενώ αξιοποιεί τη λειτουργία PlayStation Link, επιτρέποντας στους παίκτες να βιώσουν την εμπειρία των αγαπημένων τους παιχνιδιών σε νέα μορφή.

Η Sony επενδύει την εμπειρία που απέκτησε με το Pulse Elite ασύρματο headset και τα Pulse Explore earbuds, φέρνοντας πλέον αυτές τις τεχνολογίες σε ηχείο επιτραπέζιου τύπου. Το Pulse Elevate δεν απευθύνεται μόνο στους κατόχους PlayStation 5, αλλά και σε desktop PC gamers, καθώς και σε χρήστες mobile, μέσω PlayStation Portal ή smartphone.

Ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο στο δεξί ηχείο επιτρέπει στους παίκτες να επικοινωνούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, χωρίς να χρειάζεται headset. Επιπλέον, η Sony χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την αναγνώριση και την αφαίρεση ανεπιθύμητου θορύβου, βελτιώνοντας την εμπειρία gaming κατά τη διάρκεια επικοινωνίας.

Το Pulse Elevate διαθέτει διπλό ηχείο με ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αν και η Sony δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τις ακριβείς ώρες αναπαραγωγής. Οι ηχεία περιλαμβάνουν χειριστήρια έντασης και έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να τοποθετούνται εύκολα σε οριζόντια ή κάθετη θέση, προσαρμοσμένα στο setup του κάθε παίκτη. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την εμπειρία ήχου στο PS5 ή στο PC μέσω ρυθμίσεων όπως EQ, sidetone, ένταση και mute μικροφώνου.

Σε επίπεδο συνδεσιμότητας, τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιούν το PlayStation Link με τον περιλαμβανόμενο αντάπτορα, προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και lossless ήχο. Παράλληλα, υποστηρίζεται και σύνδεση μέσω Bluetooth με ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών συσκευών.

Η κυκλοφορία του Pulse Elevate αναμένεται μέσα στο 2026, ενώ οι πληροφορίες για την τιμή δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί. Τα ηχεία θα είναι διαθέσιμα σε δύο χρωματικές επιλογές: Midnight Black και White.

