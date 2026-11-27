Η γερμανική εταιρεία hardware Q.ANT ξεκίνησε την πιλοτική εγκατάσταση φωτονικών επεξεργαστών στα κέντρα δεδομένων της ευρωπαϊκής εταιρείας cloud IONOS, φιλοδοξώντας να περιορίσει δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία, περισσότερες από 30 ομάδες μηχανικών αναπτύσσουν ήδη μοντέλα AI βελτιστοποιημένα για υπολογισμούς που βασίζονται στο φως αντί στη μετακίνηση ηλεκτρονίων, με τις μέχρι τώρα προσομοιώσεις να δείχνουν μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 4 με 5 φορές.

Καθώς τα AI μοντέλα γίνονται ολοένα πιο σύνθετα και ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και καταναλωτικών υπηρεσιών, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξελίσσεται στον μεγαλύτερο περιοριστικό παράγοντα της βιομηχανίας. Οι μεγάλοι πάροχοι cloud προσπαθούν να μεταφέρουν νέα data centers σε περιοχές με άφθονη και φθηνή ανανεώσιμη ενέργεια, όπως η Σκανδιναβία, όμως προσκρούουν σε ελλείψεις κρίσιμων εξαρτημάτων, προβλήματα υποδομών και αυξανόμενες τοπικές αντιδράσεις κατά της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων.

Η κυματική φύση του φωτός και η μείωση της πρόσβασης στη μνήμη

Σε αντίθεση με τις συμβατικές GPUs, οι οποίες επεξεργάζονται δεδομένα μετακινώντας ηλεκτρόνια μέσα από κυκλώματα πυριτίου, οι επεξεργαστές της Q.ANT αξιοποιούν κύματα φωτός. Επειδή το φως δεν παράγει θερμότητα κατά τη διάδοσή του και επιτρέπει την ταυτόχρονη επεξεργασία μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών, οι φωτονικοί επεξεργαστές απαιτούν ελάχιστη ψύξη, η οποία αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες πηγές δαπανών και κατανάλωσης ενέργειας στα σύγχρονα κέντρα δεδομένων.

Ο ιδρυτής και CEO της Q.ANT, Michael Förtsch, εξηγεί ότι ο βασικός παράγοντας που εκτοξεύει το ενεργειακό κόστος στα σημερινά συστήματα AI δεν είναι μόνο οι ίδιοι οι υπολογισμοί, αλλά η συνεχής πρόσβαση στη μνήμη. Όσο λιγότερα δεδομένα χρειάζεται να μετακινηθούν για την ολοκλήρωση μιας διεργασίας, τόσο πιο αποδοτικό γίνεται το σύστημα, και οι φωτονικοί επεξεργαστές καταφέρνουν να εκτελούν πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις σε ένα μόνο βήμα, εκεί όπου τα συμβατικά chips απαιτούν χιλιάδες διαδοχικά βήματα και αντίστοιχα σημεία πρόσβασης στη μνήμη.

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας, ο Förtsch χρησιμοποίησε το παράδειγμα της γεωμετρίας, επισημαίνοντας ότι το φως είναι κύμα και περιγράφεται φυσικά από μια ημιτονοειδή συνάρτηση. Αν κάποιος επιχειρήσει να μοντελοποιήσει ένα απλό κυκλικό σχήμα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά γραμμικές συναρτήσεις, χρειάζεται άπειρο αριθμό σημείων και ευθειών γραμμών, ενώ με τη χρήση της κυματικής ιδιότητας του φωτός αρκούν δύο σημεία για την ακριβή περιγραφή του κύκλου και την επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων.

Συνεργασία με τις GPUs και εστίαση σε εικόνα, βίντεο και ρομποτική

Στρατηγικός στόχος της Q.ANT δεν είναι η αντικατάσταση των GPUs, αλλά η λειτουργία των φωτονικών της chips ως συνεπεξεργαστών που αναλαμβάνουν το πιο απαιτητικό μαθηματικό φορτίο. Ο Förtsch χαρακτήρισε την Nvidia H200 ως ένα τεχνολογικό επίτευγμα στο οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιπαρατεθεί κανείς στο πεδίο της, υπογραμμίζοντας ότι τα ηλεκτρονικά chips υπερέχουν στη μαζική εκτέλεση γραμμικών μαθηματικών, όπως προσθέσεις και πολλαπλασιασμοί, ενώ το φως καλύπτει ακριβώς τα σημεία όπου οι GPUs υστερούν.

Η κατανομή των εργασιών καθιστά τους φωτονικούς επεξεργαστές ιδιαίτερα κατάλληλους για εφαρμογές που αφορούν την επεξεργασία εικόνας και βίντεο, όπως η αναγνώριση αντικειμένων, η κατάτμηση εικόνας και η παραγωγή οπτικού περιεχομένου, καθώς και για τομείς όπως η ρομποτική και η φυσική τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική της Q.ANT έχει σχεδιαστεί ώστε να παραμένει ανεξάρτητη από τον κατασκευαστή των GPUs, προσφέροντας συμβατότητα τόσο με λύσεις της Nvidia όσο και της AMD.

Παρότι ο επικεφαλής της γερμανικής εταιρείας αναγνώρισε ότι η τετραπλάσια έως πενταπλάσια εξοικονόμηση ενέργειας προκύπτει προς το παρόν από προσομοιώσεις και δεν έχει αποδειχθεί ακόμη σε πραγματικό hardware πλήρους κλίμακας, τόνισε ότι οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται να μάθουν κάποια νέα γλώσσα προγραμματισμού. Ο υφιστάμενος κώδικας σε C++ και Python μπορεί ήδη να εκτελεστεί στα συστήματα της εταιρείας, αν και οι εφαρμογές που έχουν βελτιστοποιηθεί αποκλειστικά για GPUs απαιτούν προσαρμογές προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ταχύτητες της φωτονικής επεξεργασίας.

Πιλοτική λειτουργία στην IONOS και οι προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η καθιέρωση μιας νέας κατηγορίας hardware συνοδεύεται από το κλασικό πρόβλημα της αγοράς, καθώς οι πάροχοι cloud διστάζουν να επενδύσουν σε υποδομές αν δεν υπάρχουν μοντέλα σχεδιασμένα για αυτές, ενώ οι προγραμματιστές δεν γράφουν κώδικα για επεξεργαστές που δεν είναι ευρέως διαθέσιμοι. Για να ξεπεράσει τον σκόπελο της αξιοπιστίας και να πείσει τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google ότι η φωτονική υπολογιστική αντέχει σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, η Q.ANT επέλεξε την ανάπτυξη πιλοτικών συστημάτων μέσα στα data centers της IONOS, καλώντας εξωτερικές ομάδες να δοκιμάσουν στην πράξη τις δυνατότητες της πλατφόρμας.

Ακόμη και αν η ζήτηση αυξηθεί απότομα, το βασικό εμπόδιο για τη μαζική υιοθέτηση παραμένει η ωριμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της συναρμολόγησης. Όπως παραδέχθηκε ο Förtsch, σε περίπτωση μιας υποθετικής παραγγελίας 100.000 φωτονικών επεξεργαστών, η ίδια η Q.ANT θα ήταν έτοιμη να ανταποκριθεί, ωστόσο, οι εξωτερικοί προμηθευτές χρειάζονται ακόμη χρόνο μέχρι να αποκτήσουν την ανθεκτικότητα και την κλίμακα της παραδοσιακής βιομηχανίας ημιαγωγών.

Παραγωγή στα 90 νανόμετρα και η επόμενη ημέρα των μοντέλων AI

Ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά πλεονεκτήματα των επεξεργαστών της Q.ANT εντοπίζεται στη διαδικασία κατασκευής τους, η οποία δεν εξαρτάται από τις υπερσύγχρονες και υπερκορεσμένες γραμμές παραγωγής των 2 ή 3 νανομέτρων που διεκδικούν οι μεγάλοι κατασκευαστές GPUs. Για την παραγωγή των φωτονικών chips επαρκεί η τεχνολογία λιθογραφίας των 90 νανομέτρων, μια μέθοδος της δεκαετίας του 2000 που διαθέτουν ήδη πολλά εργοστάσια ημιαγωγών σε χαμηλό κόστος.

Η δυνατότητα αξιοποίησης παλαιότερων γραμμών παραγωγής για την κατασκευή chips υψηλών επιδόσεων και υψηλότερης εμπορικής αξίας, χωρίς την ανάγκη τεράστιων αρχικών κεφαλαιουχικών επενδύσεων, βρίσκει θετική ανταπόκριση στα εργοστάσια παραγωγής. Όσο για το αν οι φωτονικοί επεξεργαστές θα παραμείνουν μόνιμα σε υποστηρικτικό ρόλο ή θα διεκδικήσουν το μερίδιο των GPUs, ο Förtsch άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σε ορίζοντα πενταετίας, σημειώνοντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από την αρχιτεκτονική των μελλοντικών μοντέλων AI, τα οποία αναπόφευκτα θα πρέπει να γίνουν πιο αποδοτικά στη διαχείριση δεδομένων ώστε να διατηρήσουν την ίδια ποιότητα αποτελεσμάτων με ένα κλάσμα της σημερινής ενέργειας και του λειτουργικού κόστους.