Ramses: Η ευρωπαϊκή αποστολή που θα «συναντήσει» τον αστεροειδή Apophis

Την Παρασκευή 13 Απριλίου 2029, η Γη θα ζήσει ένα ουράνιο θέαμα χωρίς προηγούμενο. Ο αστεροειδής Apophis, με διάμετρο περίπου 375 μέτρα, θα περάσει σε απόσταση μικρότερη των 32.000 χιλιομέτρων, πιο κοντά από πολλούς δορυφόρους σε γεωστατική τροχιά. Για λίγες ώρες, θα είναι ορατός με γυμνό μάτι από την Ευρώπη και την Αφρική.

Η προσέγγιση του Apophis θεωρείται μοναδική στα χρονικά. Πολλές διαστημικές αποστολές έχουν επισκεφθεί αστεροειδείς, αλλά ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει αποστολή που να τους μελετά την ώρα που περνούν τόσο κοντά από έναν πλανήτη. Για τους επιστήμονες, είναι μια χρυσή ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά πώς ένας αστεροειδής αντιδρά στις ισχυρές βαρυτικές δυνάμεις της Γης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) δεν σκοπεύει να την αφήσει να πάει χαμένη. Στο πλαίσιο του προγράμματος Space Safety, η ESA έχει προτείνει την αποστολή Ramses — Rapid Apophis Mission for Space Safety. Αν εγκριθεί, το σκάφος θα εκτοξευθεί περίπου έναν χρόνο πριν τη θεαματική προσέγγιση του Apophis, ώστε να τον συναντήσει και να ταξιδεύει μαζί του μήνες πριν φτάσει στο κοντινότερο σημείο με τη Γη.

Η αποστολή Ramses θα μεταφέρει ένα πλήρες πακέτο επιστημονικών οργάνων, σχεδιασμένων να μετρήσουν με ακρίβεια το μέγεθος, το σχήμα, τη σύνθεση, την περιστροφή και την τροχιά του αστεροειδούς. Όλα αυτά καθώς ο Apophis θα υφίσταται τις βαρυτικές δυνάμεις της Γης — μια διαδικασία που αναμένεται να τον «τεντώσει» και να μεταβάλει τη δομή του. Η αποστολή θα απελευθερώσει επίσης δύο μικρότερα σκάφη κοντά στον αστεροειδή, τα οποία θα πραγματοποιήσουν πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις από κοντινή απόσταση.

Παρότι ο Apophis δεν αποτελεί απειλή για τον πλανήτη μας, η προσέγγισή του είναι εξαιρετικά σπάνια. Ένας αστεροειδής τέτοιου μεγέθους περνά τόσο κοντά από τη Γη περίπου μία φορά κάθε 7.000 χρόνια. Αυτό κάνει την αποστολή Ramses μια ανεπανάληπτη επιστημονική ευκαιρία — αλλά και μια δοκιμή των δυνατοτήτων μας για μελλοντική άμυνα απέναντι σε επικίνδυνα ουράνια σώματα.

Μελετώντας τον Apophis πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προσέγγισή του, οι επιστήμονες θα μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα πώς αλλάζει η τροχιά ενός αστεροειδούς όταν δέχεται ισχυρές εξωτερικές δυνάμεις. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να αποδειχθούν κρίσιμες στο μέλλον, σε περίπτωση που χρειαστεί να εκτρέψουμε έναν αστεροειδή που απειλεί να συγκρουστεί με τη Γη.

Η αποστολή Ramses αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράμματος Planetary Defence του ESA, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών για την πρόληψη ή αντιμετώπιση διαστημικών απειλών. Πέρα από την καθαρά επιστημονική της αξία, η αποστολή θα λειτουργήσει και ως απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί να σχεδιάσει, να εκτοξεύσει και να λειτουργήσει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μια αποστολή με κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια του πλανήτη.

Το εγχείρημα θυμίζει τη φιλοσοφία της αποστολής Hera, που είχε σκοπό να παρακολουθήσει το σύστημα αστεροειδών Didymos μετά το πείραμα DART της NASA. Όμως το Ramses πάει ένα βήμα παραπέρα: θα βρίσκεται ήδη εκεί όταν το φυσικό φαινόμενο συμβαίνει, προσφέροντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της διέλευσης, τα όργανα του Ramses θα καταγράψουν την παραμικρή μεταβολή στον Apophis — από τις πιθανές μικρορωγμές στην επιφάνειά του έως τις αλλαγές στην ταχύτητα και την περιστροφή του. Αυτές οι μετρήσεις θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς επηρεάζεται ένα ουράνιο σώμα από βαρυτικές αλληλεπιδράσεις μεγάλης κλίμακας, αλλά και πώς διαμορφώνονται οι τροχιές των αστεροειδών μέσα στο Ηλιακό μας Σύστημα.

Όταν ο κόσμος θα κοιτάζει τον ουρανό το 2029 για να δει το φωτεινό ίχνος του Apophis να περνά πάνω από την Ευρώπη και την Αφρική, το διαστημικό σκάφος Ramses θα βρίσκεται εκεί, να ταξιδεύει δίπλα του. Θα παρακολουθεί από πρώτο χέρι έναν διαστημικό «χορό» ανάμεσα στη Γη και έναν επισκέπτη από το βαθύ Διάστημα, αποκαλύπτοντας μυστικά που ίσως κρύβονται από την εποχή της δημιουργίας του Ηλιακού Συστήματος.

