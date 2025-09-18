Ray-Ban Meta Gen 2: Διπλάσια αυτονομία και βίντεο 3K στην επόμενη γενιά έξυπνων γυαλιών

Τα Ray-Ban Meta glasses αποτέλεσαν μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της Meta στον χώρο των wearables. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία πωλήσεων, έχουν κατακτήσει την κορυφή ως τα πιο δημοφιλή AI glasses παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτής της επιτυχίας, η Meta παρουσίασε τη νέα γενιά, τα Ray-Ban Meta Gen 2, τα οποία φέρνουν σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην αυτονομία όσο και στις δυνατότητες καταγραφής βίντεο.

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση της δεύτερης γενιάς βρίσκεται στην μπαταρία. Ενώ τα Ray-Ban Meta Gen 1 εξασφάλιζαν έως και τέσσερις ώρες συνεχούς χρήσης, τα νέα Gen 2 προσφέρουν μέχρι και οκτώ ώρες με μία μόνο φόρτιση. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν μια ολόκληρη ημέρα δραστηριοτήτων χωρίς να ανησυχούν ότι τα γυαλιά τους θα τους αφήσουν στη μέση.

Η Meta ενσωμάτωσε και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης, δίνοντας 50% αυτονομία μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Επιπλέον, η ειδική θήκη φόρτισης που συνοδεύει τη συσκευή προσφέρει άλλες 48 ώρες χρήσης, μετατρέποντας τα γυαλιά σε ένα εργαλείο που δύσκολα θα μείνει χωρίς ενέργεια.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της νέας γενιάς είναι η υποστήριξη βίντεο 3K Ultra HD. Οι χρήστες μπορούν πλέον να καταγράφουν πιο καθαρές εικόνες, με υπερευρυγώνιο πεδίο λήψης και HDR, σε έως και 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Πρόκειται για μια τεράστια βελτίωση σε σχέση με τα Gen 1, τα οποία προσέφεραν σχεδόν τη μισή ανάλυση. Η Meta ανακοίνωσε επίσης ότι αργότερα μέσα στη χρονιά θα προστεθούν νέες λειτουργίες καταγραφής, όπως hyperlapse και slow-motion.

Μαζί με το hardware, η εταιρεία φέρνει και σημαντικές αναβαθμίσεις στο λογισμικό. Μία από αυτές είναι το Conversation Focus, μια λειτουργία που αξιοποιεί τα open-ear ηχεία των γυαλιών για να ενισχύει τη φωνή του συνομιλητή σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

Παράλληλα, η δυνατότητα ζωντανής μετάφρασης επεκτάθηκε, υποστηρίζοντας πλέον και τα γερμανικά και πορτογαλικά. Σύντομα, οι χρήστες θα μπορούν να κατεβάζουν πακέτα γλωσσών και να χρησιμοποιούν μεταφράσεις ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη ευελιξία σε ταξίδια και καταστάσεις όπου η πρόσβαση στο δίκτυο είναι περιορισμένη.

Η Meta δεν άλλαξε την εξωτερική ταυτότητα των Ray-Ban Meta Gen 2, διατηρώντας το εμβληματικό design που συνέβαλε στην επιτυχία τους. Τα γυαλιά θα κυκλοφορήσουν σε διαφορετικούς συνδυασμούς στυλ και χρωμάτων, όπως τα κλασικά Wayfarer, τα πιο μοντέρνα Skyler και τα Headliner. Έτσι, συνδυάζουν την τεχνολογία αιχμής με το lifestyle στοιχείο που χαρακτηρίζει τη συνεργασία με τη Ray-Ban.

Η νέα γενιά Ray-Ban Meta θα ξεκινήσει από τα 379 δολάρια, σε τιμή παρόμοια με αυτή των προκατόχων της. Θα είναι διαθέσιμη στις περισσότερες αγορές όπου ήδη πωλούνται τα Ray-Ban Meta glasses, ενώ η Meta ανακοίνωσε ότι μέσα στο φθινόπωρο θα επεκταθεί και σε νέες χώρες, όπως το Μεξικό και η Ινδία.

