Revolut Mobile: «Εισβολή» στις τηλεπικοινωνίες με δωρεάν NordVPN - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Μια στρατηγική κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο του fintech και των τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε η Revolut, επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της να εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο «super app». Η δημοφιλής ψηφιακή τράπεζα προχωρά στη δημιουργία του δικού της δικτύου κινητής τηλεφωνίας, του Revolut Mobile, προσφέροντας στους χρήστες της όχι μόνο δεδομένα και ομιλία, αλλά και ενισχυμένη ψηφιακή ασφάλεια μέσω μιας συνεργασίας-έκπληξη με τη NordVPN.

Η νέα υπηρεσία αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιανουάριο του 2026, χρησιμοποιώντας τις υποδομές της Vodafone, και υπόσχεται να προσφέρει μια εναλλακτική λύση που συνδυάζει ευελιξία, οικονομία και προστασία της ιδιωτικότητας.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο της Revolut Mobile

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η Revolut δεν αρκείται απλώς στην μεταπώληση υπηρεσιών κινητής, αλλά στοχεύει σε ένα ανταγωνιστικό πακέτο που θα δελεάσει τόσο τους απλούς χρήστες όσο και τους επαγγελματίες. Το βασικό πλάνο θα προσφέρει απεριόριστα δεδομένα 5G, κλήσεις και μηνύματα εντός Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις παροχές περιαγωγής (roaming), ένα πεδίο όπου η Revolut έχει χτίσει παράδοση. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 20GB δωρεάν περιαγωγής σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ, καλύπτοντας τις ανάγκες της πλειονότητας των ταξιδιωτών.

Η τιμολογιακή πολιτική ορίζεται στις 14,99 λίρες τον μήνα (περίπου 18 ευρώ), ωστόσο η εταιρεία εφαρμόζει μια επιθετική στρατηγική λανσαρίσματος: όσοι εγγραφούν πριν από τις 29 Μαρτίου 2026, θα κλειδώσουν μια προνομιακή τιμή εισόδου στις 12,50 λίρες (περίπου 15 ευρώ), την οποία θα διατηρήσουν και μετά τη λήξη της προσφοράς.

Η συνεργασία με τη NordVPN: Έμφαση στην ασφάλεια

Το στοιχείο που πραγματικά διαφοροποιεί την πρόταση της Revolut από τους παραδοσιακούς MVNO (Mobile Virtual Network Operators) είναι η ενσωμάτωση υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Αναγνωρίζοντας ότι οι πελάτες της διαχειρίζονται οικονομικά δεδομένα μέσω του κινητού τους, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν συνδρομή στη NordVPN σε όλα τα πλάνα της Revolut Mobile.

Με τις ψηφιακές απάτες και την υποκλοπή δεδομένων να βρίσκονται σε έξαρση, η παροχή ενός premium VPN εργαλείου προσθέτει σημαντική αξία στο πακέτο. Επιτρέπει στους χρήστες να πλοηγούνται με ασφάλεια, ειδικά όταν συνδέονται σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi κατά τη διάρκεια ταξιδιών, δημιουργώντας μια «ομπρέλα προστασίας» που συνάδει απόλυτα με το προφίλ ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Ευελιξία για επαγγελματίες και «VIP» αριθμοί

Η Revolut φαίνεται να έχει μελετήσει προσεκτικά τις ανάγκες των σύγχρονων επαγγελματιών και των digital nomads. Η υπηρεσία θα επιτρέπει την προσθήκη επιπλέον τηλεφωνικών αριθμών στο ίδιο πλάνο, διευκολύνοντας τον διαχωρισμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής χωρίς την ανάγκη δεύτερης συσκευής. Η δυνατότητα αυτή θα κοστίζει επιπλέον 2 λίρες τον μήνα.

Για όσους αναζητούν κάτι πιο αποκλειστικό, θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής «VIP» αριθμών – δηλαδή αριθμών που είναι εύκολο να τους θυμάται κανείς – με μηνιαία χρέωση 10 λιρών.

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό για τους διεθνείς ταξιδιώτες είναι το Global Messaging Pass. Πρόκειται για μια λειτουργία που επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων χαμηλού εύρους ζώνης (low-bandwidth) σε περισσότερες από 80 χώρες εκτός ΕΕ και ΗΠΑ, διασφαλίζοντας ότι ο χρήστης δεν θα μείνει ποτέ αποκομμένος από την επικοινωνία, ακόμη και σε απομακρυσμένους προορισμούς.

Τεχνικές λεπτομέρειες και υποδομές

Η επιλογή της Vodafone ως συνεργάτη δικτύου εξασφαλίζει ευρεία κάλυψη και αξιοπιστία από την πρώτη μέρα λειτουργίας. Όσον αφορά τις ταχύτητες, η Revolut διευκρινίζει ότι τα δεδομένα θα έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα 100Mbps. Αν και δεν πρόκειται για τις μέγιστες δυνατές ταχύτητες που μπορεί να δώσει το 5G, είναι υπεραρκετές για streaming υψηλής ανάλυσης, βιντεοκλήσεις και βαριά επαγγελματική χρήση, ενώ η εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα υπάρχει «throttling» της ταχύτητας κάτω από αυτό το όριο.

Η στρατηγική πίσω από την κίνηση

Η είσοδος της Revolut στην κινητή τηλεφωνία δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Ήδη από το 2024, η εταιρεία είχε λανσάρει με επιτυχία τις παγκόσμιες eSIM για ταξιδιώτες, διαθέτοντας εκατομμύρια πακέτα δεδομένων. Το Revolut Mobile αποτελεί τη φυσική εξέλιξη αυτής της προσπάθειας, μετατρέποντας την περιστασιακή υπηρεσία roaming σε μόνιμη σχέση παρόχου-πελάτη.

Ο Hadi Nasrallah, Γενικός Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών της Revolut, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι στόχος δεν είναι να γίνουν «απλώς άλλος ένας πάροχος», αλλά να προσφέρουν μια διαφοροποιημένη εμπειρία που λύνει πραγματικά προβλήματα, αφαιρώντας κρυφές χρεώσεις και γραφειοκρατία.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη τάση των εταιρειών τεχνολογίας να εγκλωβίζουν τους χρήστες στο οικοσύστημά τους. Όταν ο πελάτης χρησιμοποιεί την ίδια εφαρμογή για την τράπεζά του, τις επενδύσεις του, τα ταξιδιωτικά του έξοδα και πλέον την τηλεφωνική του σύνδεση, η πιθανότητα να μετακινηθεί σε ανταγωνιστή μειώνεται δραματικά.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον

Προς το παρόν, το λανσάρισμα αφορά την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία λειτουργεί συχνά ως πεδίο δοκιμών για τη Revolut πριν την επέκταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν το εγχειρήμα πετύχει, είναι πολύ πιθανό να δούμε αντίστοιχα πακέτα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, πιέζοντας τους παραδοσιακούς παρόχους να βελτιώσουν τις προσφορές τους, ειδικά στο κομμάτι της περιαγωγής και των ευέλικτων συμβολαίων.