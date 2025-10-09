Ρομποτικό χέρι κάνει... moonwalk σαν τον Michael Jackson [Video]

Στην καρδιά της Σεούλ, στο Hanyang University, η επιστημονική έρευνα συναντά το χιούμορ και τη φαντασία. Το εργαστήριο RoCogMan (Robotic Cognition and Manipulation Lab) παρουσίασε ένα video που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας το ρομποτικό χέρι Tesollo DG-5F να εκτελεί την περίφημη κίνηση «moonwalk» στους ήχους του Smooth Criminal του Michael Jackson. Το πείραμα, που δημοσιοποιήθηκε από τον διδακτορικό φοιτητή Ji-Hun Bae, συνδυάζει τεχνική αρτιότητα και ελαφράδα, αποδεικνύοντας την εκπληκτική ακρίβεια και έλεγχο που επιτυγχάνουν οι Κορεάτες μηχανικοί.

Η ιδέα προέκυψε ως μια χιουμοριστική απάντηση στο πρόσφατο πείραμα του KAIST, όπου ένα ανθρωποειδές ρομπότ εκτέλεσε την ίδια κίνηση με τα πόδια. Το Hanyang αποφάσισε να δοκιμάσει την ίδια κίνηση με τα δάχτυλα, αποδεικνύοντας ότι όχι μόνο τα ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να «χορεύουν», αλλά και τα μηχανικά χέρια διαθέτουν κινητικότητα και χάρη. Στο video το DG-5F, τοποθετημένο σε ρομποτικό βραχίονα, κινείται με ομαλότητα και συγχρονισμό, προσφέροντας μια εικόνα της πολυπλοκότητας του συστήματος ελέγχου του.

Παρά τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, το πείραμα είναι μια ακριβής τεχνική επίδειξη. Το DG-5F, κατασκευασμένο από την TESOLLO Inc., είναι ένα ανθρωπομορφικό πενταδάχτυλο ρομποτικό χέρι με 20 βαθμούς ελευθερίας, καθένας από τους οποίους ελέγχεται ανεξάρτητα. Το ρομπότ μπορεί να μιμηθεί τις κινήσεις ενός ανθρώπινου χεριού με εντυπωσιακό ρεαλισμό, από απλές πιέσεις μέχρι σύνθετες κινήσεις σύλληψης. Οι αισθητήρες αφής που μπορούν να τοποθετηθούν στις άκρες των δακτύλων του επιτρέπουν την αίσθηση της δύναμης, την ανίχνευση γλιστρημάτων και την προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο, κρίσιμα χαρακτηριστικά για βιομηχανικά ρομπότ αλλά και ιατρικές εφαρμογές.

Η ελαφριά αλλά ανθεκτική κατασκευή του DG-5F του επιτρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλοντα υψηλής ακρίβειας, από μικροχειρουργικές επεμβάσεις μέχρι τη συναρμολόγηση ευαίσθητων εξαρτημάτων. Παράλληλα, η συμβατότητα με το ROS2, το πλέον διαδεδομένο λειτουργικό σύστημα στη Ρομποτική, το καθιστά εύκολα ενσωματώσιμο σε πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένους προσομοιωτές, ανοίγοντας το δρόμο για νέες έρευνες στην αυτοματοποιημένη χειριστική ικανότητα.

Το εργαστήριο RoCogMan, που ανήκει στο Τμήμα Ρομποτικής του πανεπιστημίου, εστιάζει στην ανάπτυξη τεχνολογιών ρομποτικής αντίληψης και χειρισμού. Εκτός από τα ακαδημαϊκά ερευνητικά projects, η ομάδα εργάζεται και σε κλινικές εφαρμογές, όπως συστήματα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης επόμενης γενιάς και προχωρημένα προθετικά συστήματα για ακρωτηριασμένους.

[via]