Figure 03: Ανθρωποειδές ρομπότ με... πλεκτά ρούχα; Σύντομα τα αποκαλυπτήρια! [Video]

Η εποχή που τα ρομπότ έμοιαζαν ψυχρά και μεταλλικά φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της. Η εταιρεία Figure AI ετοιμάζεται να παρουσιάσει επίσημα την τρίτη έκδοση του ανθρωποειδούς ρομπότ της – και αυτή τη φορά, το ρομπότ φοράει… πλεκτά.

Το νέο Figure 03 θα αποκαλυφθεί την Πέμπτη, όμως ένα σύντομο teaser βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία στα κοινωνικά δίκτυα ήδη πυροδότησε το ενδιαφέρον του κοινού. Στο βίντεο φαίνεται ένα ρομπότ ντυμένο με μαλακά υφάσματα, πιθανότατα πλεκτό, που θυμίζει περισσότερο οικιακό βοηθό παρά βιομηχανική μηχανή. Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τεχνικές λεπτομέρειες, θεωρείται δεδομένο ότι η νέα έκδοση θα ενσωματώνει σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις, τόσο σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης όσο και μηχανικής απόδοσης.

Η επιλογή της εταιρείας να «ντύσει» το ρομπότ σε πλεκτά δεν είναι καθόλου τυχαία. Όλα δείχνουν πως το Figure 03 είναι η πρώτη εκδοχή της πλατφόρμας που σχεδιάζεται με γνώμονα τη χρήση στο σπίτι. Η αισθητική του, πιο φιλική και οικεία, αποτελεί ένδειξη ότι το Figure AI θέλει να απομακρύνει την αίσθηση του απρόσωπου μηχανήματος και να τοποθετήσει το ρομπότ μέσα σε οικιακούς χώρους χωρίς να προκαλεί δυσφορία ή αμηχανία.

Η εταιρεία, με έδρα την Καλιφόρνια, έχει ήδη ανακοινώσει τα σχέδιά της για δοκιμές των ρομπότ της σε οικιακά περιβάλλοντα. Στην καρδιά της τεχνολογίας τους βρίσκεται το σύστημα Helix – μια ιδιόκτητη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που συνδυάζει όραση, γλώσσα και δράση, επιτρέποντας στο ρομπότ να αντιλαμβάνεται τον χώρο, να κατανοεί εντολές και να μαθαίνει νέες δεξιότητες με ταχύτητα. Το Helix μπορεί να διδάξει στο ρομπότ πώς να εκτελεί καθημερινές εργασίες, όπως να βάζει ρούχα στο πλυντήριο, να τα ταξινομεί ή να γεμίζει το πλυντήριο πιάτων – καθήκοντα που μέχρι τώρα απαιτούσαν ανθρώπινη παρέμβαση.

Αν και ο μακροπρόθεσμος στόχος της Figure AI είναι η δημιουργία ενός οικιακού βοηθού που θα μπορεί να ενταχθεί φυσικά στη ζωή των ανθρώπων, η εταιρεία αναπτύσσει ταυτόχρονα και βιομηχανικές εκδοχές του ρομπότ της. Ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας, Brett Adcock, αποκάλυψε πρόσφατα ότι το προηγούμενο μοντέλο, Figure 02, εργάζεται εδώ και πέντε μήνες στη γραμμή παραγωγής του BMW X3, στο τμήμα αμαξώματος, λειτουργώντας έως και δέκα ώρες ημερησίως.

«Πιστεύουμε ότι η Figure και η BMW είναι οι πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που πέτυχαν κάτι τέτοιο με ανθρωποειδή ρομπότ», δήλωσε ο Adcock σε ανάρτησή του. Η επιτυχία αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς δείχνει ότι τα ρομπότ μπορούν πλέον να αναλάβουν πολύπλοκες, επαναλαμβανόμενες εργασίες σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης όπως οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις αυτοκινήτων.

Το teaser του Figure 03 αφήνει να εννοηθεί ότι το νέο ρομπότ θα έχει εμφάνιση παρόμοια με εκείνη του Neo Gamma, ενός εξαιρετικά ρεαλιστικού ανθρωποειδούς που ανέπτυξε η νορβηγική εταιρεία 1X. Το Neo Gamma, ντυμένο εξ ολοκλήρου με μπεζ πλεκτό ύφασμα, έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί ως βοηθός στο σπίτι, προσφέροντας μια πιο «ανθρώπινη» παρουσία και αποφεύγοντας τον ψυχρό, βιομηχανικό σχεδιασμό των περισσότερων ρομπότ.

Η 1X είχε δηλώσει ότι το πλεκτό περίβλημα επιλέχθηκε «ώστε το ρομπότ να συμπληρώνει τους χώρους διαβίωσης αντί να τους διαταράσσει». Το ίδιο μήνυμα φαίνεται πως υιοθετεί τώρα και η Figure, προβάλλοντας μια νέα φιλοσοφία γύρω από τη ρομποτική: τα ρομπότ δεν είναι πλέον απλοί εργάτες ή τεχνολογικά θαύματα, αλλά πιθανοί συγκάτοικοι και συνεργάτες της καθημερινότητας.

Η μετάβαση αυτή από το εργοστάσιο στο σπίτι είναι ίσως το πιο κρίσιμο βήμα στη σύγχρονη ιστορία της ρομποτικής. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες προσπάθειες για οικιακά ρομπότ περιορίζονταν σε απλές συσκευές, όπως ηλεκτρικές σκούπες ή βοηθούς φωνής. Το Figure 03 υπόσχεται κάτι πολύ πιο φιλόδοξο: ένα ρομπότ που μπορεί να αναγνωρίζει αντικείμενα, να εκτελεί φυσικές ενέργειες με ακρίβεια και να αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους με τρόπο φυσικό και κατανοητό.

Η κίνηση της Figure AI να «ντύσει» το ρομπότ της με πλεκτό ύφασμα λειτουργεί ως συμβολική αλλά και πρακτική δήλωση. Από τη μια πλευρά, μειώνει την ψυχολογική απόσταση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Από την άλλη, υποδηλώνει ότι το Figure 03 δεν προορίζεται πια για ψυχρούς βιομηχανικούς χώρους, αλλά για το σαλόνι, την κουζίνα ή ακόμα και το γραφείο του σπιτιού.

Το πλήρες ντεμπούτο του Figure 03 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, και η τεχνολογική κοινότητα αναμένει με ενδιαφέρον να δει εάν αυτός ο ρομποτικός βοηθός θα αποτελέσει το επόμενο βήμα στην ανθρώπινη-μηχανική συνύπαρξη.