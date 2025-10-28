Sam Altman: Η OpenAI θα έχει «πραγματικό AI ερευνητή» έως το 2028

Η OpenAI φαίνεται να επιταχύνει θεαματικά την πορεία της προς πιο αυτόνομα και ικανά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον CEO Sam Altman, η εταιρεία στοχεύει να διαθέτει έως το 2026 ένα σύστημα που θα λειτουργεί σαν βοηθός ερευνητή επιπέδου πρακτικής άσκησης και μέχρι το 2028 να έχει δημιουργήσει έναν πλήρως αυτόνομο και αξιόπιστο AI ερευνητή, ικανό να διεξάγει καινοτόμα επιστημονική έρευνα χωρίς ανθρώπινη καθοδήγηση.

Η δήλωση έγινε σε πρόσφατο livestream, την ίδια ημέρα που η OpenAI ολοκλήρωσε και επίσημα τη μετάβασή της σε μια εταιρεία κοινής ωφέλειας, δηλαδή μια δομή που διατηρεί τον κοινωνικό της σκοπό, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει εμπορική δραστηριότητα και ευκολότερη άντληση κεφαλαίων. Η αλλαγή αυτή αποδεσμεύει την εταιρεία από τους περιορισμούς της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης και δίνει τη δυνατότητα να επενδύσει σε τεράστια έργα υποδομής, κρίσιμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Μαζί με τον Altman, στη συζήτηση συμμετείχε και ο Jakub Pachocki, επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI. Περιέγραψε το μελλοντικό αυτό AI σύστημα όχι ως ένα ρομπότ που «ερευνά» την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ως μια πλατφόρμα που θα μπορεί να διεξάγει αυτόνομα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα, να συντάσσει υποθέσεις, να σχεδιάζει πειράματα και να δημοσιεύει επιστημονικά αποτελέσματα. Με λίγα λόγια, μια μηχανή που θα λειτουργεί όπως ένας πραγματικός ερευνητής.

Ο Pachocki ήταν ακόμα πιο τολμηρός στις προβλέψεις του, λέγοντας ότι «είναι πιθανό τα συστήματα deep learning να απέχουν λιγότερο από μια δεκαετία από την υπερευφυΐα», δηλαδή από το σημείο όπου μια τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπερνά τις ανθρώπινες ικανότητες σε πλήθος κρίσιμων τομέων. Αν αυτό συμβεί, η OpenAI θα βρίσκεται στην καρδιά μιας τεχνολογικής επανάστασης με συνέπειες σε όλο το φάσμα της επιστήμης και της κοινωνίας.

Για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, η εταιρεία στηρίζεται σε δύο βασικές στρατηγικές. Πρώτον, στη συνεχή καινοτομία στους αλγορίθμους της, που επιτρέπουν στα μοντέλα να μαθαίνουν και να συλλογίζονται με πιο ανθρώπινο τρόπο. Και δεύτερον, στην εκθετική αύξηση του χρόνου που τα μοντέλα αφιερώνουν για να «σκεφτούν» πάνω σε ένα πρόβλημα πριν απαντήσουν. Σήμερα, τα πιο προηγμένα μοντέλα της OpenAI μπορούν να διαχειρίζονται εργασίες με χρονικό ορίζοντα περίπου πέντε ωρών και να ανταγωνίζονται κορυφαίους ανθρώπους συμμετέχοντες σε μαθηματικούς διαγωνισμούς όπως το International Mathematics Olympiad.

Ο Pachocki πιστεύει ότι αυτή η ικανότητα θα αυξηθεί ραγδαία, καθώς τα μελλοντικά μοντέλα θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν πολύ μεγαλύτερους υπολογιστικούς πόρους, αναλύοντας κάθε πρόβλημα με βάθος και συνέπεια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «για μια πραγματική επιστημονική ανακάλυψη, αξίζει να αφιερώσεις ολόκληρα data centers για να λύσεις ένα μόνο πρόβλημα».

Αυτή η φιλοσοφία αντικατοπτρίζει τον ευρύτερο στόχο της OpenAI: να επιταχύνει την επιστημονική πρόοδο, επιτρέποντας στην τεχνητή νοημοσύνη να κάνει ανακαλύψεις γρηγορότερα από τους ανθρώπους, να αντιμετωπίζει προβλήματα που ξεπερνούν τις σημερινές μας δυνατότητες και να μετασχηματίσει ριζικά την καινοτομία σε τομείς όπως η ιατρική, η φυσική και η τεχνολογική ανάπτυξη.

Η αναδιοργάνωση της εταιρείας σε εταιρεία κοινής ωφέλειας έχει σχεδιαστεί ώστε να στηρίξει αυτή την επιθετική πορεία ανάπτυξης, χωρίς να χαθεί η δέσμευση για υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον Altman, το μη κερδοσκοπικό OpenAI Foundation θα συνεχίσει να κατέχει το 26% του νέου εταιρικού σχήματος και θα επιβλέπει τη γενική κατεύθυνση της έρευνας. Το ίδρυμα έχει ήδη δεσμευθεί για επενδύσεις ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο τη χρήση της AI στην αντιμετώπιση ασθενειών και την ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας και δεοντολογίας στην έρευνα.

Παράλληλα, ο Altman αποκάλυψε ότι η εμπορική πτέρυγα της OpenAI θα προχωρήσει σε μια γιγαντιαία επένδυση υποδομών, δεσμευόμενη για 30 gigawatts υπολογιστικής ισχύος τα επόμενα χρόνια, ένα έργο με οικονομικό βάρος περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η υποδομή θα αποτελέσει τη βάση για τα μελλοντικά «AI ερευνητικά εργαστήρια» που θα λειτουργούν σχεδόν αυτόνομα.

