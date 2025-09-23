Sam Altman (OpenAI): Η AI θα οδηγήσει σε μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας σε αυτούς τους κλάδους

Η συζήτηση γύρω από τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο Sam Altman, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, δεν κρύβει τις ανησυχίες του για το μέλλον, εκφράζοντας φόβους ότι η διάδοση της τεχνολογίας θα προκαλέσει εκτεταμένες απώλειες θέσεων εργασίας σε κρίσιμους κλάδους.

Μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή του Tucker Carlson, ο Altman παραδέχτηκε ότι χάνει τον ύπνο του σκεπτόμενος τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην παγκόσμια αγορά εργασίας . Όπως τόνισε, η μεγαλύτερη αγωνία του δεν αφορά τις «μεγάλες» ηθικές αποφάσεις γύρω από την ανάπτυξη των μοντέλων, αλλά τις φαινομενικά μικρές ρυθμίσεις στη συμπεριφορά τους που μπορούν να έχουν τεράστιες συνέπειες στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η ευθύνη, όπως εξήγησε, βαραίνει τον ίδιο και την ομάδα του, καθώς κάθε επιλογή σχεδιασμού μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες κοινωνικές αλλαγές.

Κατά τον Altman, ένας από τους κλάδους που βρίσκονται πιο κοντά στο «τσουνάμι» των αλλαγών είναι η εξυπηρέτηση πελατών. Οι δουλειές που γίνονται μέσω τηλεφώνου ή υπολογιστή είναι εκείνες που, κατά τη γνώμη του, θα αντικατασταθούν γρηγορότερα από έξυπνα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. «Είμαι βέβαιος ότι ένα μεγάλο μέρος της σημερινής υποστήριξης πελατών θα εκτελείται καλύτερα από ένα AI», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Ο Altman εκτιμά ότι και οι προγραμματιστές κινδυνεύουν να δουν τις θέσεις τους να απειλούνται. Παρόλο που η ανάπτυξη λογισμικού θεωρούνταν για χρόνια τομέας υψηλής εξειδίκευσης με σχετικά ασφαλές μέλλον, η πρόοδος των γλωσσικών μοντέλων δείχνει ότι ολοένα και περισσότερες από αυτές τις εργασίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν.

Ο CEO της OpenAI αναφέρθηκε και σε μια ιστορική διάσταση. Σύμφωνα με έρευνες που του έχουν παρουσιαστεί, περίπου οι μισές θέσεις εργασίας μεταβάλλονται ριζικά μέσα σε διάστημα 75 ετών. Ωστόσο, με την έλευση της AI, αυτός ο ρυθμός μπορεί να επιταχυνθεί δραματικά, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο στις κοινωνίες να προσαρμοστούν.

Η ταχύτητα των εξελίξεων είναι αυτή που τον ανησυχεί περισσότερο: οι οικονομίες και οι εργαζόμενοι μπορεί να βρεθούν απροετοίμαστοι μπροστά σε μια ανατροπή που θα εξελιχθεί σε λίγα χρόνια και όχι σε δεκαετίες .

Παρά τις ζοφερές προβλέψεις, ο Altman επισημαίνει ότι δεν θα χαθούν όλες οι θέσεις. Επαγγέλματα που απαιτούν έντονη ανθρώπινη αλληλεπίδραση και συναισθηματική σύνδεση, όπως η νοσηλευτική, είναι λιγότερο πιθανό να αντικατασταθούν. Η προσωπική φροντίδα και η ανθρώπινη παρουσία δύσκολα αναπαράγονται από μηχανές, όσο προηγμένες κι αν είναι.

Αυτό σημαίνει ότι οι τομείς που βασίζονται περισσότερο στην ενσυναίσθηση, την επικοινωνία και την ανθρώπινη επαφή θα έχουν καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης στο μέλλον.

Οι ανησυχίες του Altman ενισχύονται και από παραδείγματα του επιχειρηματικού κόσμου. Η Salesforce, υπό τον CEO Marc Benioff, αποφάσισε πρόσφατα να μειώσει το προσωπικό υποστήριξης πελατών κατά 4.000 άτομα, αξιοποιώντας λύσεις AI για μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Ο Benioff υποστηρίζει ότι οι μελλοντικοί CEO θα πρέπει να διαχειρίζονται ταυτόχρονα ανθρώπους εργαζομένους και «agents» τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας έναν νέο τύπο εταιρικής κουλτούρας. Αυτή η κίνηση δείχνει πως η αντικατάσταση ανθρώπων από μηχανές δεν είναι θεωρητική απειλή αλλά πραγματικότητα που ήδη υλοποιείται.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη. Σύμφωνα με την Gartner, μέχρι το 2027 περίπου οι μισές εταιρείες που σήμερα σχεδιάζουν να μειώσουν προσωπικό σε θέσεις εξυπηρέτησης πελατών, ενδέχεται να αλλάξουν πορεία. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική, αλλά η ανάγκη για ανθρώπινη παρουσία ίσως επανέλθει στο προσκήνιο.

Η πραγματικότητα, όπως φαίνεται, θα είναι πιο περίπλοκη: κάποιες θέσεις θα εξαφανιστούν, άλλες θα μετασχηματιστούν και νέες θα δημιουργηθούν. Το ερώτημα είναι αν οι κοινωνίες και οι εργαζόμενοι θα έχουν τον χρόνο και τα εργαλεία να προσαρμοστούν.

Ο Altman δεν περιορίστηκε στις προβλέψεις για την αγορά εργασίας. Έδωσε έμφαση στην τεράστια ευθύνη που φέρουν όσοι αναπτύσσουν και λανσάρουν τα νέα μοντέλα AI. Οι αποφάσεις που φαίνονται «τεχνικές» ή «μικρές» μπορεί να έχουν αλυσιδωτές συνέπειες που αγγίζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως υπενθύμισε, δεν είναι απλώς ένα εργαλείο αποδοτικότητας. Είναι μια δύναμη ικανή να αναδιαμορφώσει θεμελιώδεις δομές της κοινωνίας.

