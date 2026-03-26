Samsung Galaxy A57 5G και A37 5G: Επίσημα με λειτουργίες AI, οθόνες 120Hz και 6 χρόνια αναβαθμίσεων

Σύνοψη

Ανακοινώθηκαν επίσημα τα νέα smartphones της μεσαίας κατηγορίας της Samsung, με επίκεντρο την ενσωμάτωση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Προσφέρουν εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό (ιδίως το A57 στα 6.9mm), κορυφαίες οθόνες Super AMOLED και αναβαθμισμένο Image Signal Processor για τις κάμερες των 50MP.

Ξεχωρίζει η υπόσχεση της εταιρείας για μακροβιότητα, παρέχοντας 6 χρόνια εγγυημένων αναβαθμίσεων OS και ασφαλείας.

Αναμένονται στην αγορά από τον Απρίλιο.

Η σειρά Galaxy A της Samsung αποτελεί διαχρονικά την πιο νευραλγική γραμμή προϊόντων της εταιρείας, φέρνοντας χαρακτηριστικά από τις ακριβότερες ναυαρχίδες στο ευρύ κοινό. Φέτος, η στρατηγική αυτή αποκτά νέα διάσταση. Η επίσημη ανακοίνωση των Samsung Galaxy A57 5G και Galaxy A37 5G επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία εστιάζει πλέον σε τρεις βασικούς πυλώνες: την αισθητική αναβάθμιση, τον εκδημοκρατισμό της τεχνητής νοημοσύνης και την απόλυτη μακροβιότητα του λογισμικού.

Σχεδιασμός και ποιότητα κατασκευής: Έμφαση στη λεπτομέρεια και την αντοχή

Τα νέα μοντέλα ακολουθούν την καθιερωμένη πλέον μινιμαλιστική σχεδιαστική γλώσσα της Samsung, με τη χαρακτηριστική διάταξη των τριών φακών στο πίσω μέρος. Η μεγάλη διαφοροποίηση φέτος εντοπίζεται στο προφίλ των συσκευών. Το Galaxy A57 5G ξεχωρίζει εντυπωσιακά, καθώς ο όγκος του έχει συμπιεστεί στα 6.9 χιλιοστά πάχους, διατηρώντας το βάρος στα μόλις 179 γραμμάρια. Το Galaxy A37 5G ακολουθεί με ελαφρώς μεγαλύτερο πάχος στα 7.4 χιλιοστά και βάρος 196 γραμμάρια.

Και οι δύο συσκευές διαθέτουν γυαλιστερό φινίρισμα που προσδίδει μια αδιαμφισβήτητα premium εμφάνιση. Το σημαντικότερο είναι πως η λεπτότερη σχεδίαση δεν απαίτησε θυσίες στην αντοχή. Αμφότερα τα smartphones φέρουν πιστοποίηση IP68, πράγμα που σημαίνει ότι αντέχουν σε βύθιση σε γλυκό νερό βάθους 1.5 μέτρου για έως και 30 λεπτά, ενώ είναι πλήρως σφραγισμένα απέναντι στη σκόνη.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

Οθόνη: 6.7” FHD+ Super AMOLED(+) με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz και Vision Booster.

6.7” FHD+ Super AMOLED(+) με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz και Vision Booster. Κάμερα: Κύριος αισθητήρας 50MP (f/1.8), Ultra-Wide (12MP στο A57 / 8MP στο A37) και Macro 5MP.

Κύριος αισθητήρας 50MP (f/1.8), Ultra-Wide (12MP στο A57 / 8MP στο A37) και Macro 5MP. Αυτονομία: Μπαταρία 5000mAh με υποστήριξη Super Fast Charging 2.0 (60% σε 30 λεπτά).

Μπαταρία 5000mAh με υποστήριξη Super Fast Charging 2.0 (60% σε 30 λεπτά). Λογισμικό: Android 16 με One UI 8.5 και εγγυημένες αναβαθμίσεις λειτουργικού για 6 γενιές.

Android 16 με One UI 8.5 και εγγυημένες αναβαθμίσεις λειτουργικού για 6 γενιές. Αντοχή: Πιστοποίηση IP68 για αντοχή σε νερό (έως 1.5 μέτρο) και σκόνη.

Οθόνες Super AMOLED στα 120Hz: Εμπειρία θέασης κορυφαίου επιπέδου

Στην πρόσοψη, δεσπόζουν οθόνες μεγέθους 6.7 ιντσών ανάλυσης FHD+. Η Samsung έχει εξοπλίσει το Galaxy A57 5G με ένα Super AMOLED+ panel, το οποίο είναι ελαφρώς πιο λεπτό και ενεργειακά αποδοτικό σε σχέση με την τυπική Super AMOLED οθόνη που συναντάμε στο Galaxy A37 5G.

Τα περιθώρια (bezels) έχουν μειωθεί αισθητά, προσφέροντας μεγαλύτερη επιφάνεια θέασης, ενώ ο ρυθμός ανανέωσης φτάνει τα 120Hz, εξασφαλίζοντας ομαλότητα στο scrolling και στο gaming. Παράλληλα, η τεχνολογία Vision Booster αναλαμβάνει την αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας και του contrast, ώστε η οθόνη να παραμένει απόλυτα ευανάγνωστη ακόμη και κάτω από το άμεσο ηλιακό φως.

Φωτογραφικές δυνατότητες: Αισθητήρες 50MP και αναβαθμισμένο ISP

Στον τομέα της φωτογραφίας, οι αναβαθμίσεις στοχεύουν στην εξάλειψη της ανάγκης για χειροκίνητες ρυθμίσεις. Ο κύριος αισθητήρας και στις δύο συσκευές είναι 50MP με διάφραγμα f/1.8, ικανός να αιχμαλωτίζει άφθονο φως. Η ουσιαστική διαφορά, ωστόσο, βρίσκεται στο νέο Image Signal Processor (ISP), το οποίο βελτιώνει ραγδαία την ευκρίνεια και τη διαχείριση του θορύβου σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η AI αναλαμβάνει την αναγνώριση των θεμάτων και τη βελτιστοποίηση της σκηνής, ισορροπώντας την έκθεση στα πορτρέτα, διατηρώντας τους φυσικούς τόνους του δέρματος και επιτυγχάνοντας πιο καθαρό διαχωρισμό του φόντου (bokeh effect). Συνοδευτικά, το A57 5G διαθέτει μια Ultra-Wide κάμερα 12MP, ενώ το A37 5G ενσωματώνει αισθητήρα 8MP. Η τριάδα κλείνει με τον γνωστό Macro φακό των 5MP (f/2.4) και στα δύο μοντέλα. Η μπροστινή κάμερα παραμένει σταθερά στα 12MP, προσφέροντας υψηλής ποιότητας selfies και βιντεοκλήσεις.

Επιδόσεις, μπαταρία και σύστημα ψύξης

Παρά το εξαιρετικά λεπτό τους σώμα, οι συσκευές φιλοξενούν μπαταρίες χωρητικότητας 5000mAh. Αυτή η χωρητικότητα επαρκεί άνετα για μια ολόκληρη ημέρα έντονης χρήσης. Εάν η μπαταρία εξαντληθεί, η υποστήριξη για Super Fast Charging 2.0 επιτρέπει τη φόρτιση έως το 60% μέσα σε μόλις 30 λεπτά (ο φορτιστής πωλείται ξεχωριστά).

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο εσωτερικό σύστημα ψύξης. Το Galaxy A57 5G διαθέτει vapor chamber (θάλαμο ατμού) μεγαλύτερο κατά 13% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Η συγκεκριμένη προσθήκη είναι κρίσιμη για τη διατήρηση υψηλών επιδόσεων χωρίς υπερθέρμανση, είτε ο χρήστης καταγράφει 4K βίντεο για πολλή ώρα είτε απολαμβάνει απαιτητικά mobile games.

Λογισμικό: To "Awesome Intelligence" και η μακροβιότητα

Ίσως η πιο βαρυσήμαντη αναβάθμιση να αφορά το software. Οι συσκευές τρέχουν απευθείας το Android 16 με το περιβάλλον χρήσης One UI 8.5, το οποίο φέρνει τη σουίτα Awesome Intelligence στους περισσότερους χρήστες. Οι λειτουργίες AI περιλαμβάνουν την άμεση απομαγνητοφώνηση (Voice Transcription) μέσα από την εφαρμογή της ηχογράφησης, καθώς και την ενισχυμένη λειτουργία AI Select μέσω του Edge Panel, η οποία επιτρέπει τη σύνοψη κειμένων ή τη γρήγορη δημιουργία περιεχομένου με drag and drop ενέργειες σε περιβάλλον πολλαπλών παραθύρων.

Η Samsung κλειδώνει τη μακροπρόθεσμη αξία της επένδυσης ανακοινώνοντας πως και τα δύο smartphones θα λάβουν 6 γενιές αναβαθμίσεων του Android OS και ισάριθμα χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας Knox. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι συσκευές θα παραμείνουν ενημερωμένες και ασφαλείς μέχρι και το 2032.