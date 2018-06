Samsung Galaxy S10: Με in-display αισθητήρα αποτυπωμάτων και 3D Face ID αντί του αισθητήρα ίριδας

Επιπλέον, η The Bell αναφέρει ότι τα Samsung Galaxy S10 / S10 Plus θα διαθέτουν αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων κρυμμένο κάτω από την οθόνη ως εναλλακτική επιλογή βιομετρικού ξεκλειδώματος, ενώ δεν αποκλείεται να ενσωματώσει λειτουργίες μέτρησης καρδιακού παλμού και αρτηριακής πίεσης.

Για ακόμα μία φορά, η κορεάτικη ιστοσελίδα The Bell αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα Samsung Galaxy S10 / S10 Plus , παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε αρκετούς μήνες πριν την επίσημη παρουσίαση τους και λίγες εβδομάδες πριν την έλευση του Samsung Galaxy Note9 .

