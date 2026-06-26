Samsung Galaxy A27: Επίσημα με Snapdragon 6 Gen 3 και 6 χρόνια αναβαθμίσεων

Σύνοψη

Οθόνη: 6.7 ιντσών Super AMOLED, Infinity-O, με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz.

6.7 ιντσών Super AMOLED, Infinity-O, με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz. Επεξεργαστής: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4nm), με 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο (επεκτάσιμο μέσω microSD έως 2TB).

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4nm), με 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο (επεκτάσιμο μέσω microSD έως 2TB). Κάμερες: Κύριος αισθητήρας 50MP με OIS, 5MP ultrawide, 2MP macro, και αναβαθμισμένη selfie κάμερα 12MP.

Κύριος αισθητήρας 50MP με OIS, 5MP ultrawide, 2MP macro, και αναβαθμισμένη selfie κάμερα 12MP. Λογισμικό & AI: Λειτουργικό Android 16 με One UI 8.5. Ενσωματώνει Circle to Search, Google Gemini, Perplexity και προσφέρει έως και 6 χρόνια αναβαθμίσεων (OS και ασφαλείας).

Λειτουργικό Android 16 με One UI 8.5. Ενσωματώνει Circle to Search, Google Gemini, Perplexity και προσφέρει έως και 6 χρόνια αναβαθμίσεων (OS και ασφαλείας). Μπαταρία & Αντοχή: Μπαταρία 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση 25W. Πιστοποίηση IP64 για αντοχή σε νερό και σκόνη.

Μπαταρία 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση 25W. Πιστοποίηση IP64 για αντοχή σε νερό και σκόνη. Διαθεσιμότητα: Κυκλοφορεί 14 Ιουλίου 2026 στις ΗΠΑ με αρχική τιμή 349,99 δολάρια.

Το Samsung Galaxy A27 5G είναι πλέον επίσημο, με την εταιρεία να εστιάζει στην ουσιαστική αναβάθμιση της μεσαίας κατηγορίας. Η νέα συσκευή εξοπλίζεται με οθόνη 6.7 ιντσών Super AMOLED στα 120Hz, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 6 Gen 3 και μπαταρία 5000 mAh με φόρτιση 25W. Ξεχωρίζει για την ενσωμάτωση ισχυρών λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης (Circle to Search, Google Gemini) και το εντυπωσιακό οικοσύστημα λογισμικού που προσφέρει Android 16 (One UI 8.5) με έξι χρόνια εγγυημένων αναβαθμίσεων.

Η εταιρεία προχωρά στην παρουσίαση του διαδόχου του δημοφιλούς Galaxy A26, εστιάζοντας σε καθαρές, απτές βελτιώσεις που αφορούν τόσο την καθημερινή εμπειρία χρήσης όσο και τη μακροβιότητα της συσκευής. Αντί να αναλώνεται σε περιττά τεχνικά χαρακτηριστικά, η Samsung προσφέρει ένα σύνολο προδιαγραφών που απευθύνεται άμεσα στον μέσο χρήστη.

Σχεδιασμός και oθόνη: Εμπειρία θέασης με την Super AMOLED 6.7 ιντσών

Η πρόσοψη του νέου Samsung Galaxy A27 5G φιλοξενεί μια οθόνη τεχνολογίας Super AMOLED στις 6.7 ίντσες, με ανάλυση FHD+. Ο ρυθμός ανανέωσης φτάνει τα 120Hz, εξασφαλίζοντας την ομαλή κύλιση στα μενού, την πλοήγηση στον ιστό και το gaming.

Ο σχεδιασμός ακολουθεί τη φιλοσοφία του Infinity-O, με μια μικρή οπή για την εμπρόσθια κάμερα, η οποία ελαχιστοποιεί τους περισπασμούς κατά την παρακολούθηση βίντεο. Τα περιθώρια έχουν μειωθεί αισθητά και έχουν εξισορροπηθεί, μεγιστοποιώντας τον διαθέσιμο χώρο της οθόνης. Εξωτερικά, η συσκευή διατηρεί ένα λεπτό προφίλ στα 7.8 χιλιοστά και ζυγίζει 200 γραμμάρια, προσφέροντας εργονομικό κράτημα και ευκολία στη χρήση με το ένα χέρι. Παράλληλα, η πιστοποίηση IP64 διασφαλίζει αυξημένη αντοχή σε σκόνη και σταγόνες νερού.

Επιδόσεις με Snapdragon 6 Gen 3

Στην καρδιά του Galaxy A27 5G χτυπά το Snapdragon 6 Gen 3 της Qualcomm, κατασκευασμένο στα 4 νανόμετρα. Ο οκταπύρηνος επεξεργαστής (4 πυρήνες στα 2.4GHz και 4 πυρήνες στα 1.8GHz) εξασφαλίζει άμεση απόκριση στο multitasking, ομαλή εναλλαγή εφαρμογών και αξιόπιστη ροή δεδομένων, χάρη στην ενσωμάτωση του μόντεμ 5G.

Η βελτιωμένη GPU του SoC αναλαμβάνει να προσφέρει ικανοποιητικές επιδόσεις σε παιχνίδια και αναπαραγωγή απαιτητικού περιεχομένου. Η βασική έκδοση έρχεται με 6GB μνήμης RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος μάλιστα υποστηρίζει επέκταση μέσω καρτών microSD με χωρητικότητα που φτάνει τα 2TB. Αυτό επιτρέπει την αποθήκευση χιλιάδων φωτογραφιών, βίντεο και εφαρμογών, δίνοντας έμφαση στην πρακτικότητα.

Σύστημα καμερών με βασικό αισθητήρα 50MP και OIS

Η προσέγγιση της Samsung στον τομέα της φωτογραφίας παραμένει σταθερή και στοχευμένη. Στο πίσω μέρος, βρίσκουμε μια τριπλή διάταξη καμερών, με πρωταγωνιστή τον ευρυγώνιο αισθητήρα των 50MP. Η ενσωμάτωση συστήματος Οπτικής Σταθεροποίησης Εικόνας (OIS) βοηθά καθοριστικά στη λήψη καθαρών, μη κουνημένων φωτογραφιών και βίντεο, ακόμα και όταν οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι οι ιδανικές.

Το σύστημα συμπληρώνεται από έναν υπερευρυγώνιο φακό 5MP για λήψεις τοπίων και έναν αισθητήρα macro 2MP για κοντινές φωτογραφίσεις αντικειμένων. Στην πρόσοψη, η νέα κάμερα των 12MP καταγράφει selfies με μεγαλύτερη ακρίβεια χρωμάτων και διευρυμένο εύρος φωτεινότητας σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Awesome Intelligence: Η AI γίνεται προσβάσιμη

Το πραγματικό σημείο διαφοροποίησης του Galaxy A27 5G είναι η βαθιά ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης σε μια συσκευή αυτής της κατηγορίας κόστους. Η Samsung φέρνει προηγμένα εργαλεία, όπως το Circle to Search με την υποστήριξη της Google. Η λειτουργία έχει αναβαθμιστεί, επιτρέποντας την αναγνώριση πολλαπλών αντικειμένων και προσφέροντας τη δυνατότητα "virtual try-on" για ρούχα, απευθείας μέσα από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο ανανεωμένος αλγόριθμος Object Eraser αφαιρεί πλέον ανεπιθύμητα στοιχεία από τις φωτογραφίες με μεγαλύτερη ακρίβεια, αποδίδοντας πιο φυσικά αποτελέσματα κατά την επεξεργασία. Εντυπωσιακή είναι και η προσθήκη της λειτουργίας Voice Transcription στην εφαρμογή Ηχογράφησης, η οποία προσφέρει αυτόματη μετάφραση κατά την απομαγνητοφώνηση, με υποστήριξη για 22 διαφορετικές γλώσσες. Το τηλέφωνο προσφέρει επίσης άμεση υποστήριξη για τους κορυφαίους AI assistants της αγοράς, όπως το Google Gemini και το Perplexity, ενώ ο ψηφιακός βοηθός Bixby αναλαμβάνει την αλληλεπίδραση με φυσική γλώσσα για τον έλεγχο των ρυθμίσεων και των συνδεδεμένων συσκευών.

Αυτονομία και ασφάλεια με βάθος χρόνου

Η τροφοδοσία του Galaxy A27 5G γίνεται από μια μπαταρία χωρητικότητας 5000 mAh, η οποία καλύπτει με άνεση τις ανάγκες μιας πλήρους ημέρας εντατικής χρήσης. Η φόρτιση παραμένει στα 25W, επιτρέποντας την αναπλήρωση της ενέργειας σε ικανοποιητικό χρόνο, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως ο φορτιστής δεν αναμένεται να περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον τομέα του λογισμικού και της ψηφιακής ασφάλειας. Η συσκευή τρέχει το ολοκαίνουργιο Android 16, καλυμμένο με το περιβάλλον χρήσης One UI 8.5 της Samsung. Η εταιρεία δεσμεύεται για έξι γενιές αναβαθμίσεων λειτουργικού συστήματος και έξι χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας. Σε συνδυασμό με την προστασία σε επίπεδο hardware που εξασφαλίζει η πλατφόρμα Samsung Knox Vault, το συγκεκριμένο smartphone εγγυάται τη μέγιστη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου, προστατεύοντας τα ευαίσθητα δεδομένα του χρήστη με ασφάλεια επιπέδου ναυαρχίδας.