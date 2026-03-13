Samsung και G4S Telematix: Τεχνολογία και ασφάλεια για δίκτυα διανομής στην Ελλάδα

Σύνοψη

Η Samsung Electronics Ελλάς και η G4S Telematix πραγματοποίησαν workshop στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου 2026, εστιάζοντας σε λύσεις τηλεματικής.

Η εκδήλωση απευθυνόταν σε επαγγελματίες και στελέχη από τους κλάδους της μεταφοράς, διανομής και διαχείρισης στόλου.

Παρουσιάστηκε η χρήση των ανθεκτικών tablets της Samsung, τα οποία ενσωματώνουν την εφαρμογή G4S Mobility για χρήση σε οχήματα.

Η πλατφόρμα Samsung Knox αναλαμβάνει την παραμετροποίηση και την ασφαλή διαχείριση των συσκευών στο πεδίο.

Πραγματοποιήθηκε ζωντανή επίδειξη για την πρακτική ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του συστήματος.

Η ψηφιοποίηση του Στόλου: σ συνεργασία Samsung και G4S Telematix

Η βελτιστοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων και η αποδοτική διαχείριση του στόλου οχημάτων αποτελούν πρωταρχικούς στόχους για τις σύγχρονες εταιρείες logistics. Προκειμένου να απαντήσουν σε αυτές τις ανάγκες, η Samsung Electronics Ελλάς, μέσω του τμήματος Mobile eXperience B2B, και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας G4S Telematix διοργάνωσαν ένα εξειδικευμένο workshop. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026, στην Αθήνα, με κύριο αντικείμενο την παρουσίαση προηγμένων λύσεων τηλεματικής.

Το κοινό της εκδήλωσης αποτέλεσαν επαγγελματίες και στελέχη εταιρειών. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από επιχειρηματικούς κλάδους όπου η μεταφορά προϊόντων, η διανομή και η συνολική διαχείριση στόλου θεωρούνται κρίσιμες λειτουργίες για την επιβίωση και την ανάπτυξη. Βασικός σκοπός του workshop ήταν να παρουσιάσει πρακτικά πώς ο συνδυασμός της σύγχρονης τεχνολογίας με εξειδικευμένες εφαρμογές μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τις σύνθετες επιχειρησιακές ανάγκες.

Ο ρόλος του Hardware: Samsung Rugged Tablets και G4S Mobility

Κατά την εξέλιξη της εκδήλωσης, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις τεχνολογικές λύσεις της G4S Telematix, οι οποίες βασίζονται στη χρήση της σειράς rugged tablets της Samsung. Ο εξοπλισμός αυτός είναι σχεδιασμένος να αντέχει σε σκληρές συνθήκες εργασίας, κάτι που τον καθιστά ιδανικό για βιομηχανική χρήση.

Οι συγκεκριμένες συσκευές ενσωματώνουν πλήρως την εφαρμογή G4S Mobility. Σύμφωνα με την παρουσίαση, τα συστήματα αυτά μπορούν να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά εντός οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των φορτηγών και των εταιρικών αυτοκινήτων. Αυτό επιτρέπει την απρόσκοπτη υποστήριξη σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας και διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία στο πεδίο, όπου οι συμβατικές συσκευές συχνά αποτυγχάνουν.

Ασφάλεια και διαχείριση με το Samsung Knox

Το hardware από μόνο του δεν επαρκεί εάν δεν συνοδεύεται από ισχυρό λογισμικό ελέγχου. Για τον λόγο αυτό, οι λύσεις που παρουσιάστηκαν λειτουργούν σε άμεσο συνδυασμό με την πλατφόρμα ασφαλείας Samsung Knox. Το Samsung Knox παρέχει στους διαχειριστές και στα τμήματα ΙΤ εκτεταμένες δυνατότητες παραμετροποίησης, καθώς και τα εργαλεία για την ασφαλή, απομακρυσμένη διαχείριση των συσκευών. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει την ευελιξία και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των λύσεων τηλεματικής που υιοθετούν οι επιχειρήσεις.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ζωντανή επίδειξη του συστήματος. Το live demo περιελάμβανε τη χρήση των ανθεκτικών tablets ταυτόχρονα με τη λειτουργία της εφαρμογής G4S Mobility. Η διαδικασία αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να διαπιστώσουν στην πράξη τη λειτουργικότητα του συστήματος και να κατανοήσουν τα άμεσα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι συγκεκριμένες λύσεις τηλεματικής στην καθημερινότητα ενός οδηγού ή διαχειριστή.

Η συγκεκριμένη σύμπραξη καταδεικνύει ότι η Samsung συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά σε λύσεις και συνεργασίες που παρέχουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία στον επιχειρηματικό τομέα (B2B), αξιοποιώντας τον συνδυασμό συσκευών υψηλής αντοχής με εξειδικευμένο λογισμικό.

Με τη ματιά του Techgear

Η κοινή παρουσίαση της Samsung με την G4S Telematix στην ελληνική αγορά έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εγχώριων logistics. Η στροφή από τον απλό, παθητικό εντοπισμό GPS σε ενεργά οικοσυστήματα τηλεματικής αποτελεί μονόδρομο. Για τις ελληνικές εταιρείες διανομής, η επιλογή "turn-key" (έτοιμων προς χρήση) λύσεων που παντρεύουν hardware βιομηχανικών προδιαγραφών με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας (Samsung Knox), μεταφράζεται απευθείας σε μείωση του λειτουργικού κόστους και ελαχιστοποίηση του downtime λόγω βλαβών σε εξοπλισμό.

Αναμένουμε να δούμε στην πράξη ποια συγκεκριμένα μοντέλα (όπως πιθανότατα συσκευές της σειράς Galaxy Tab Active) θα προωθηθούν ως "όχημα" για αυτή την υλοποίηση στην ελληνική αγορά, προκειμένου να αξιολογήσουμε πλήρως τον λόγο απόδοσης-τιμής (TCO) για τις εγχώριες μεταφορικές επιχειρήσεις.