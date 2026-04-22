Samsung SmartThings: Απευθείας έλεγχος εξοπλισμού IKEA χωρίς έξτρα hub

Σύνοψη

Η πλατφόρμα Samsung SmartThings ενσωματώνει εγγενώς 25 έξυπνες οικιακές συσκευές της IKEA.

Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω του προτύπου Matter-over-Thread, εξασφαλίζοντας τοπική επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης.

Στη λίστα συμβατότητας περιλαμβάνονται έξυπνες λάμπες, πρίζες, αισθητήρες θερμοκρασίας και το νέο τηλεχειριστήριο (scroll wheel remote).

Η ενοποίηση επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται τον προσιτό εξοπλισμό της σουηδικής εταιρείας χωρίς την αγορά ανεξάρτητου ελεγκτή (DIRIGERA hub).

Η εξέλιξη αυτή απλοποιεί σημαντικά το στήσιμο ενός smart home στην ελληνική αγορά, μειώνοντας το συνολικό κόστος κτήσης.

Η διαχείριση του έξυπνου σπιτιού προχωρά στο επόμενο στάδιο ωρίμανσης, καθώς η Samsung ανακοίνωσε την επίσημη και διευρυμένη ενσωμάτωση των smart home συσκευών της IKEA στην πλατφόρμα SmartThings. Η συνεργασία των δύο εταιρειών αξιοποιεί το καθολικό πρότυπο επικοινωνίας Matter, εστιάζοντας στην πλήρη διαλειτουργικότητα και στην κατάργηση των κλειστών οικοσυστημάτων που δυσχέραιναν τη διαχείριση συσκευών από διαφορετικούς κατασκευαστές.

Με τη συγκεκριμένη ενημέρωση, οι καταναλωτές που διαθέτουν εξοπλισμό της σουηδικής αλυσίδας αποκτούν τη δυνατότητα ελέγχου των αυτοματισμών τους απευθείας μέσα από το περιβάλλον διεπαφής της Samsung.

Τι αλλάζει στη συνεργασία Samsung SmartThings και IKEA;

Η Samsung ενσωματώνει πλήρως 25 έξυπνες συσκευές της IKEA στην πλατφόρμα SmartThings μέσω του προτύπου Matter-over-Thread. Οι χρήστες μπορούν πλέον να ελέγχουν λαμπτήρες, έξυπνες πρίζες και αισθητήρες απευθείας από την εφαρμογή της Samsung, βελτιώνοντας δραστικά τη διαλειτουργικότητα και καταργώντας την αποκλειστική εξάρτηση από ανεξάρτητα hub επικοινωνίας.

Η πιστοποίηση αυτών των 25 συσκευών δεν αφορά απλώς την αναγνώρισή τους από το δίκτυο, αλλά την πλήρη χαρτογράφηση των λειτουργιών τους στο λογισμικό του SmartThings. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η λίστα του συμβατού εξοπλισμού περιλαμβάνει:

Έξυπνους λαμπτήρες και ταινίες LED.

Έξυπνες πρίζες διαχείρισης ρεύματος.

Αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και ποιότητας αέρα.

Αισθητήρες κίνησης, ανίχνευσης ανοιχτής θύρας/παραθύρου και διαρροής νερού.

Το νέο τηλεχειριστήριο με τροχό κύλισης (scroll wheel remote).

Ειδικά για το τελευταίο, οι μηχανικοί της Samsung σχεδίασαν ένα αποκλειστικό User Experience (UX) εντός της εφαρμογής, προκειμένου η ρύθμιση της έντασης του φωτισμού ή η επιλογή σεναρίων να ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις φυσικές κινήσεις του τροχού.

Πώς λειτουργεί τεχνικά το Matter-over-Thread;

Το Matter-over-Thread είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας που επιτρέπει σε έξυπνες συσκευές να συνδέονται απευθείας και με ασφάλεια σε ένα τοπικό δίκτυο πλέγματος (mesh). Η χρήση του εξασφαλίζει ταχύτερη απόκριση, μεγάλη εμβέλεια δικτύου και απρόσκοπτη λειτουργία, ακυρώνοντας την ανάγκη επικοινωνίας με cloud servers για απλές εντολές.

Η επιλογή του Thread ως υποκείμενου επιπέδου μεταφοράς δεδομένων διαχωρίζει τη λειτουργία των έξυπνων συσκευών από το τοπικό δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού. Αντί να επιβαρύνουν το router με δεκάδες ταυτόχρονες συνδέσεις, οι συσκευές της IKEA δημιουργούν ένα αυτόνομο δίκτυο. Κάθε συσκευή που συνδέεται μόνιμα στο ρεύμα (όπως μια έξυπνη πρίζα ή ένας λαμπτήρας) λειτουργεί ως κόμβος αναμετάδοσης (Thread Router), επεκτείνοντας την εμβέλεια του σήματος ακόμα και σε απομακρυσμένα δωμάτια.

Για τη σύνδεση αυτού του δικτύου με το διαδίκτυο και την εφαρμογή SmartThings, απαιτείται αποκλειστικά ένας Thread Border Router. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται το συγκριτικό πλεονέκτημα της Samsung: οι σύγχρονες έξυπνες τηλεοράσεις, τα Soundbars, ακόμα και ορισμένα μοντέλα έξυπνων ψυγείων (Family Hub) της εταιρείας διαθέτουν ενσωματωμένο κύκλωμα SmartThings Hub, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως Border Routers.

Διαδικασία πιστοποίησης και σταθερότητα συνδεσιμότητας

Η μετάβαση σε ένα ενοποιημένο πρωτόκολλο απαιτεί αυστηρές δοκιμές. Σύμφωνα με τον Jaeyeon Jung, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του τμήματος SmartThings της Samsung Electronics, οι δύο εταιρείες πραγματοποίησαν πολλαπλούς κύκλους επικύρωσης (validation rounds) πριν από την επίσημη διάθεση της αναβάθμισης.

Ο στόχος των δοκιμών εστίασε στη μείωση του latency (της καθυστέρησης από το πάτημα της οθόνης μέχρι την ενεργοποίηση της συσκευής) και στη διασφάλιση ότι η πτώση της σύνδεσης στο διαδίκτυο δεν θα ακυρώνει την τοπική λειτουργία των διακοπτών και των αισθητήρων. Η τοπική εκτέλεση σεναρίων επιτρέπει, για παράδειγμα, στον αισθητήρα κίνησης της IKEA να ανάψει τη λάμπα της ίδιας εταιρείας μέσω του SmartThings hub, ακόμα και αν ο πάροχος internet αντιμετωπίζει βλάβη.

Με τη ματιά του Techgear

Η ενοποίηση των συσκευών IKEA με το οικοσύστημα της Samsung λύνει ένα από τα πιο πρακτικά προβλήματα της τοπικής αγοράς: το κατακερματισμένο λογισμικό. Η πρόσβαση στα έξυπνα προϊόντα της IKEA αποτελούσε πάντα μια εξαιρετικά οικονομική λύση για το ελληνικό κοινό, ωστόσο η υποχρέωση αγοράς του DIRIGERA hub λειτουργούσε ως εμπόδιο εισόδου για τον απλό χρήστη που ήθελε να δοκιμάσει μόνο 1-2 λάμπες.

Πλέον, εάν στο σαλόνι υπάρχει ήδη μια πρόσφατη Smart TV της Samsung, η εγκατάσταση μιας πρίζας ή ενός λαμπτήρα IKEA ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα με απλή σάρωση του Matter QR code.