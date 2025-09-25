Saros: Το νέο roguelike της Housemarque αποκαλύπτεται και έρχεται την άνοιξη

Η Housemarque, η φινλανδική ομάδα που έγινε ευρέως γνωστή με το Returnal, επιστρέφει δυναμικά με ένα ολοκαίνουργιο roguelike που ακούει στο όνομα Saros. Το παιχνίδι παρουσιάστηκε με λεπτομέρειες στο State of Play της Sony, επιβεβαιώνοντας την ημερομηνία κυκλοφορίας του για τις 20 Μαρτίου 2026 σε PlayStation 5 και PlayStation 5 Pro. Μαζί με την ανακοίνωση, δόθηκε και ένα πεντάλεπτο gameplay trailer που δίνει την πρώτη ουσιαστική εικόνα από τον κόσμο του τίτλου.

Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται ο Arjun Devraj, ένας Soltari enforcer με έντονα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Ο ήρωας καλείται να επιβιώσει σε έναν πλανήτη που αλλάζει διαρκώς μορφή και να αποκαλύψει τα μυστικά της χαμένης αποικίας Carcosa, η οποία βρίσκεται κάτω από τη σκιά μιας μόνιμης έκλειψης. Το σκηνικό αυτό δίνει έναν ατμοσφαιρικό τόνο μυστηρίου, ενώ η μεταβαλλόμενη φύση του κόσμου εγγυάται ότι καμία προσπάθεια δεν θα είναι ίδια με την προηγούμενη.

Η βάση του gameplay χτίζεται γύρω από την ταχύτητα και την προσαρμοστικότητα. Ο Arjun διαθέτει μια προηγμένη στολή μάχης που του επιτρέπει να πραγματοποιεί ελιγμούς με dash, άλματα και melee επιθέσεις, καθώς μάχεται ενάντια σε μια πληθώρα εχθρών. Τα όπλα που χρησιμοποιεί αντλούνται τόσο από την τεχνολογία του δικού του πολιτισμού όσο και από τα εξωγήινα κατάλοιπα που ανακαλύπτει στον πλανήτη. Η αλληλεπίδραση αυτή υπόσχεται μεγάλη ποικιλία, καθώς κάθε run θα φέρνει μπροστά στον παίκτη νέες συνθέσεις εξοπλισμού και ικανοτήτων.

Ο Gregory Louden, creative director της Housemarque, παρουσίασε ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Arjun. Πρώτο παράδειγμα το Soltari Shield, μια ικανότητα που ενεργοποιείται κρατώντας το κουμπί R1. Μέσω αυτής, ο ήρωας μπορεί να απορροφήσει τα εχθρικά βλήματα που τον πλησιάζουν και να τα μετατρέψει σε ενέργεια άμυνας. Η ενέργεια αυτή στη συνέχεια διοχετεύεται στο Carcosan Power Weapon, ένα ισχυρό όπλο που φορτίζει με τα απορροφημένα projectiles και εξαπολύει εκρηκτικές επιθέσεις. Η διαδικασία γίνεται με τη χρήση του L2 adaptive trigger για τη φόρτιση και του R2 για την απελευθέρωση της δύναμης.

Εκτός από τις βασικές δυνατότητες, το trailer έδωσε και μια πρώτη γεύση από τη Second Chance ικανότητα. Αυτή προσφέρει στον παίκτη την ευκαιρία να αναστηθεί μία φορά κατά τη διάρκεια ενός run, προσθέτοντας μια στρατηγική διάσταση στη διαχείριση της επιβίωσης. Αν και η Housemarque δεν έχει αποκαλύψει ακόμη πλήρως πώς λειτουργεί το σύστημα θανάτου και αναβίωσης, φαίνεται πως η λογική της μόνιμης προόδου θα παίξει κομβικό ρόλο. Όπως τόνισε η ομάδα, κάθε αποτυχία θα συνοδεύεται από μια μορφή ενίσχυσης που θα καθιστά τον παίκτη πιο ισχυρό στην επόμενη προσπάθεια.

Το Saros υπόσχεται να αξιοποιήσει στο έπακρο την τεχνογνωσία που η Housemarque ανέπτυξε με το Returnal, συνδυάζοντας έντονη δράση, αφηγηματική ατμόσφαιρα και τη χαρακτηριστική roguelike δομή. Η ιδέα ενός πλανήτη που μεταμορφώνεται μετά από κάθε θάνατο ανοίγει τον δρόμο για αμέτρητες παραλλαγές, κρατώντας την εμπειρία φρέσκια και απρόβλεπτη.