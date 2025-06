Scott Pilgrim EX: Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο pixel art beat 'em up!

Περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του Scott Pilgrim vs. the World: The Game, μια νέα προσπάθεια φιλοδοξεί να αναβιώσει το πνεύμα εκείνης της εμβληματικής εμπειρίας. Το Scott Pilgrim EX είναι ο πνευματικός διάδοχος ενός τίτλου που δεν ήταν απλώς ένα ακόμη movie tie-in, αλλά ένας σημαντικός σταθμός στην αναγέννηση των beat ’em up παιχνιδιών στις κονσόλες. Το νέο παιχνίδι ανακοινώθηκε επισήμως στο Summer Game Fest και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 σε PC και κονσόλες.

Με γραφικά pixel art και γνώριμο gameplay, το Scott Pilgrim EX μάς προσκαλεί ξανά στους δρόμους του Τορόντο. Ο Scott, η Ramona και η υπόλοιπη παρέα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τρεις ετερόκλητες παρατάξεις – vegan, ρομπότ και δαίμονες – σε έναν αγώνα επιβίωσης με μπόλικο ξύλο, αναβαθμίσεις και χιούμορ. Το παιχνίδι υποστηρίζει co-op για έως και τέσσερις παίκτες online, ενώ φαίνεται να προσφέρει μια ημι-μη γραμμική εμπειρία, επιτρέποντας στους παίκτες να εξερευνούν δρόμους, καταστήματα και σοκάκια με σχετική ελευθερία.

Στο πρώτο trailer που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ξεχώρισαν οι δυναμικές κινήσεις μάχης και ο έντονος ρυθμός, αν και τα περιβάλλοντα δεν φάνηκαν ακόμη τόσο πλούσια σε λεπτομέρεια όσο στο πρωτότυπο παιχνίδι του 2010. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει η αίσθηση ότι μέχρι την τελική έκδοση πολλά μπορεί να βελτιωθούν.

Το Scott Pilgrim vs. the World: The Game είχε γίνει θρύλος για τον συνδυασμό του retro pixel art με την chiptune ροκ μουσική και τη θεματολογία εμπνευσμένη από τα κόμικς του Bryan Lee O’Malley. Εξερευνούσε μια πραγματικότητα όπου η συναισθηματική ενηλικίωση διασταυρώνεται με παραφυσικές μάχες και «video game» λογική. Παρότι κυκλοφόρησε μόνο ψηφιακά από την Ubisoft, παρέμεινε αγαπημένο cult classic, μέχρι που έγινε επανακυκλοφορία το 2021, όταν επιτέλους λύθηκαν τα ζητήματα αδειοδότησης.

Πίσω από το Scott Pilgrim EX βρίσκεται η Tribute Games, ένα ανεξάρτητο στούντιο που ίδρυσαν πρώην δημιουργοί του αρχικού τίτλου, ανάμεσά τους και ο gameplay designer Jonathan Lavigne. Ο Lavigne δήλωσε ότι το νέο παιχνίδι αποτελεί την απόλυτη σύνθεση της πολυετούς εμπειρίας τους στον χώρο των brawlers με τη βαθιά γνώση που έχουν για το σύμπαν του Scott Pilgrim.

Στη δημιουργική ομάδα επιστρέφει και ο θρυλικός pixel artist Paul Robertson, ενώ οι Anamanaguchi αναλαμβάνουν ξανά τη μουσική, δίνοντας την υπόσχεση για ακόμα ένα εκρηκτικό soundtrack. Επιπλέον, ο ίδιος ο δημιουργός του κόμικ Bryan Lee O’Malley συμμετέχει στη διαμόρφωση της νέας ιστορίας, σε συνεργασία με τον Ben David Grabinski, showrunner της animated σειράς Scott Pilgrim Takes Off στο Netflix.

Αν και η σειρά του Netflix δεν θα αποκτήσει δεύτερη σεζόν, το Scott Pilgrim EX δείχνει αποφασισμένο να δώσει νέο νόημα στο franchise και να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο για ένα από τα πιο αγαπημένα indie σύμπαντα των τελευταίων δεκαετιών.