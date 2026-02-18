Shein: Στο «μικροσκόπιο» της EE για εθιστικούς αλγορίθμους – Τι σημαίνει για το μέλλον του Fast Fashion

TL;DR – Τι πρέπει να ξέρεις στα γρήγορα

Επίσημη Έρευνα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε επίσημη διαδικασία κατά της Shein βάσει του Digital Services Act (DSA).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε επίσημη διαδικασία κατά της Shein βάσει του Digital Services Act (DSA). Ο Πυρήνας του Προβλήματος: Στο στόχαστρο μπαίνουν τα Dark Patterns, ο εθιστικός σχεδιασμός της εφαρμογής και οι αλγόριθμοι που προωθούν την αλόγιστη κατανάλωση.

Στο στόχαστρο μπαίνουν τα Dark Patterns, ο εθιστικός σχεδιασμός της εφαρμογής και οι αλγόριθμοι που προωθούν την αλόγιστη κατανάλωση. Αμφιλεγόμενα Προϊόντα: Ερευνάται η διακίνηση παράνομων ή μη ασφαλών προϊόντων και η ελλιπής προστασία των ανηλίκων.

Ερευνάται η διακίνηση παράνομων ή μη ασφαλών προϊόντων και η ελλιπής προστασία των ανηλίκων. Το Διακύβευμα: Πιθανά πρόστιμα που αγγίζουν το 6% του παγκόσμιου τζίρου και αναγκαστικές αλλαγές στο UX της εφαρμογής για την Ευρώπη.

Το γεγονός ότι η Shein βρέθηκε στο στόχαστρο των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Εδώ στο Techgear.gr παρακολουθούμε στενά την «έκρηξη» των κινεζικών marketplaces τα τελευταία χρόνια και η σύγκρουση με το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ ήταν απλώς θέμα χρόνου.

Η είδηση, όμως, που έσκασε από τις Βρυξέλλες (IP/26/420) είναι σημαντική όχι μόνο για το πρόστιμο, αλλά για την ουσία της: Η ΕΕ δεν κυνηγάει απλώς τα φθηνά ρούχα. Κυνηγάει τον κώδικα. Κυνηγάει τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί η εφαρμογή για να hackάρει την ντοπαμίνη μας, όπως για παράδειγμα το TikTok (σ.σ. που επίσης πιέζεται από νέα έρευνα).

Όταν το UX γίνεται "Όπλο"

Η έρευνα της Κομισιόν εστιάζει σε αυτό που τεχνικά ονομάζουμε εθιστικό σχεδιασμό. Αν έχετε ανοίξει την εφαρμογή της Shein, γνωρίζετε ακριβώς τι εννοούμε. Δεν είναι απλώς ένα e-shop· είναι ένα social media feed μεταμφιεσμένο σε κατάστημα.

1. Η παγίδα των Dark Patterns

Η κατηγορία αφορά τη χρήση «σκοτεινών μοτίβων» (dark patterns). Μιλάμε για τα ατελείωτες αντίστροφες μετρήσεις που σου λένε ότι η προσφορά λήγει σε 3 λεπτά (ενώ συχνά ανανεώνεται), τα pop-ups για κουπόνια που απαιτούν άμεση δράση και το gamification με πόντους. Σύμφωνα με την ΕΕ, αυτά τα στοιχεία εκμεταλλεύονται τις γνωστικές αδυναμίες των χρηστών – και ειδικά των ανηλίκων – δημιουργώντας μια ψυχαναγκαστική ανάγκη για scroll και αγορά.

Σκεφτείτε το αλγοριθμικό feed της Shein σαν αυτό του TikTok. Δεν σας δείχνει τι ψάχνετε, σας δείχνει τι θα σας κρατήσει στην εφαρμογή. Αυτή η «παθητική κατανάλωση» είναι που ενοχλεί τις Βρυξέλλες.

2. Η μαύρη τρύπα των παράνομων προϊόντων

Πέρα από το UX, υπάρχει και το θέμα του αποθέματος. Ως VLOP (Very Large Online Platform), η Shein έχει αυξημένες υποχρεώσεις ελέγχου. Η έρευνα εξετάζει κατά πόσο η πλατφόρμα κάνει τα στραβά μάτια σε προϊόντα που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή, ακόμα χειρότερα, δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας της ΕΕ (π.χ. χημικά σε υφάσματα).

Η αγορά το 2026: Γιατί τώρα;

Γιατί η έρευνα δεν ξεκίνησε νωρίτερα; Διότι τώρα η ΕΕ έχει το Digital Services Act (DSA) σε πλήρη ισχύ. Το 2026, οι Βρυξέλλες έχουν πλέον το νομικό πλαίσιο για να πατήσουν.

Το προηγούμενο του TikTok: Θυμάστε πέρυσι, όταν το TikTok αναγκάστηκε να αποσύρει το «Lite» σύστημα επιβράβευσης στην Ευρώπη; Η υπόθεση της Shein πατάει ακριβώς πάνω σε αυτό το δεδικασμένο.

Θυμάστε πέρυσι, όταν το TikTok αναγκάστηκε να αποσύρει το «Lite» σύστημα επιβράβευσης στην Ευρώπη; Η υπόθεση της Shein πατάει ακριβώς πάνω σε αυτό το δεδικασμένο. Ανταγωνισμός: Πλατφόρμες όπως η Temu και το AliExpress παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον. Αν η Shein αναγκαστεί να αλλάξει τον αλγόριθμό της, θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

Τι ισχύει και τι ακούγεται

Επειδή κυκλοφορούν πολλά στα social media τις τελευταίες ώρες, ας ξεκαθαρίσουμε το τοπίο:

Φήμη: "Θα κλείσει το Shein στην Ελλάδα/Ευρώπη". Γεγονός: Όχι (προς το παρόν). Η έναρξη έρευνας δεν σημαίνει απαγόρευση λειτουργίας. Σημαίνει έλεγχο και πιθανή συμμόρφωση.

"Θα κλείσει το Shein στην Ελλάδα/Ευρώπη". Φήμη: "Θα ακριβύνουν τα ρούχα". Γεγονός: Πιθανόν. Αν η Shein αναγκαστεί να αυστηροποιήσει τους ελέγχους προμηθευτών και να αφαιρέσει τα επιθετικά κόλπα του marketing, το λειτουργικό κόστος ανεβαίνει. Αυτό συνήθως μετακυλίεται στον καταναλωτή.

"Θα ακριβύνουν τα ρούχα".

Η εκτίμηση μας στο Techgear

Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Η Shein δεν θα ρισκάρει να χάσει την ευρωπαϊκή αγορά. Το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε μια έκδοση της εφαρμογής αποκλειστικά για την ΕΕ. Μια έκδοση πιο αποστειρωμένη, με λιγότερα pop-ups, λιγότερο επιθετικό gamification και πιο διαφανείς όρους, ενώ ο υπόλοιπος πλανήτης (λογικά) θα συνεχίσει να βλέπει την «εθιστική» έκδοση.

Αυτό, όμως, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον ερώτημα: Είναι το επιχειρηματικό μοντέλο του Ultra-Fast Fashion βιώσιμο χωρίς την τεχνητή ντοπαμίνη του εθιστικού UX; Η έρευνα της ΕΕ θα μας δώσει την απάντηση.