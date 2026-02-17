Το Web Rewind της Opera σε στέλνει στο 1999 (και ίσως στο CERN)

Σύνοψη (TL;DR)

Η Opera γιορτάζει 30 χρόνια (1995-2025/26) λανσάροντας το web-rewind.org ένα διαδραστικό timeline της ιστορίας του Web.

Η Opera γιορτάζει 30 χρόνια (1995-2025/26) λανσάροντας το web-rewind.org ένα διαδραστικό timeline της ιστορίας του Web. Δεν είναι browser feature, αλλά μια "playable" ιστοσελίδα-μουσείο που αναβιώνει στιγμές από το GeoCities μέχρι το παλιό YouTube.

Δεν είναι browser feature, αλλά μια "playable" ιστοσελίδα-μουσείο που αναβιώνει στιγμές από το GeoCities μέχρι το παλιό YouTube. Οι χρήστες ανεβάζουν τις δικές τους "internet memories" και οι νικητές κερδίζουν ταξίδι στο CERN (εκεί που γεννήθηκε το Web).

Οι χρήστες ανεβάζουν τις δικές τους "internet memories" και οι νικητές κερδίζουν ταξίδι στο CERN (εκεί που γεννήθηκε το Web). Ένα βαρύ, αλλά εντυπωσιακό WebGL experience που τρέχει σε όλους τους browsers (όχι μόνο στον Opera).

Ζούμε στο 2026. Το internet είναι γρήγορο, είναι παντού, αλλά είναι και αποστειρωμένο. Οι αλγόριθμοι αποφασίζουν τι θα δούμε, η AI παράγει το μισό περιεχόμενο που διαβάζουμε και τα πάντα μοιάζουν ίδια (το λεγόμενο "blanding" του web design).

Η Opera, ο "αιώνιος εναλλακτικός" browser που επιβιώνει εδώ και 30 χρόνια, αποφάσισε να μας χτυπήσει εκεί που πονάμε: στη νοσταλγία. Το Project Web Rewind είναι μια υπενθύμιση ότι το Web χτίστηκε από ανθρώπους, λάθη, πειραματισμούς και "Under Construction" GIFakia, και όχι από LLMs.

Τι ακριβώς είναι το Web Rewind;

Αντίθετα με την αρχική φημολογία για κάποιο "retro mode" του browser, το Web Rewind είναι μια αυτόνομη διαδραστική εμπειρία. Μπαίνοντας στο site, σε υποδέχεται ένα timeline που ξεκινά από τα μέσα των 90s.

Εμπειρία Χρήσης (UX)

Η πλοήγηση γίνεται μέσω scroll (ή spacebar), το οποίο λειτουργεί ως "χρονομηχανή".

Η Opera δεν έβαλε απλώς screenshots. Έχει αναδημιουργήσει λειτουργικά περιβάλλοντα. Πατάς στο 1999 και το scroll bar γίνεται γκρι και τετράγωνο. Πατάς στο 2005 και βλέπεις την πρώτη μορφή των social media (MySpace era).

Η Opera δεν έβαλε απλώς screenshots. Έχει αναδημιουργήσει λειτουργικά περιβάλλοντα. Πατάς στο 1999 και το scroll bar γίνεται γκρι και τετράγωνο. Πατάς στο 2005 και βλέπεις την πρώτη μορφή των social media (MySpace era). Ο ήχος είναι η μισή εμπειρία. Από το screech του modem, μέχρι τον ήχο του MSN Messenger που μας στοίχειωνε τα βράδια.

Στο Techgear δοκιμάσαμε το site σε ένα μέτριο laptop και σε ένα high-end smartphone. Είναι "βαρύ". Η χρήση WebGL για τα transitions είναι εντυπωσιακή, αλλά θα ζεστάνει το κινητό σας. Είναι ειρωνικό πως χρειάζεσαι hardware του 2026 για να δεις σωστά τα γραφικά του 1998.

Αναμνήσεις και διαγωνισμός για το... CERN

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι δεν είναι το μουσείο, αλλά η συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η Opera ζητάει από τους χρήστες να ανεβάσουν τις δικές τους ιστορίες (κείμενο, βίντεο ή φωτό). Το έπαθλο; Ένα ταξίδι στο CERN στην Ελβετία, για να βρεθεί ο νικητής στο σημείο όπου ο Sir Tim Berners-Lee έγραψε τον κώδικα του πρώτου browser!