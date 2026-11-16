Slow Horses: Το Apple TV ανανεώνει τη σειρά για 9η και 10η σεζόν

Σύνοψη

Η πλατφόρμα Apple TV ενέκρινε τη δημιουργία των σεζόν 9 και 10, διαλύοντας τις φήμες περί πιθανής ολοκλήρωσης του Slow Horses μετά τον όγδοο κύκλο.

Η πλατφόρμα Apple TV ενέκρινε τη δημιουργία των σεζόν 9 και 10, διαλύοντας τις φήμες περί πιθανής ολοκλήρωσης του Slow Horses μετά τον όγδοο κύκλο. Οι επόμενες άμεσα αναμενόμενες σεζόν (7 και 8) βασίζονται στα μυθιστορήματα "Bad Actors" και "Clown Town", με τη σεζόν 7 να εστιάζει στην αναζήτηση ενός κατασκόπου εντός της βρετανικής κυβέρνησης.

Η σειρά διατηρεί σκορ αποδοχής 100% σε παλαιότερους κύκλους και 98% στον πιο πρόσφατο, έχοντας αποσπάσει τρία βραβεία Emmy και πέντε βραβεία BAFTA.

Η πλατφόρμα Apple TV προχώρησε σε μια εξαιρετικά σημαντική επιβεβαίωση για τους φίλους των κατασκοπευτικών θρίλερ, διασφαλίζοντας το μέλλον της μακροβιότερης και πιο επιτυχημένης, ίσως, πρωτότυπης σειράς της. Η ανανέωση του Slow Horses για 9η και 10η σεζόν έρχεται να δώσει οριστικό τέλος στις πρόσφατες ανησυχίες του κοινού, οι οποίες είχαν πυροδοτηθεί όταν μέλη του καστ, όπως η Olivia Cooke, άφησαν να εννοηθεί πως η όγδοη σεζόν θα μπορούσε να αποτελέσει τον επίλογο της τηλεοπτικής μεταφοράς.

Η τηλεοπτική μεταφορά των μυθιστορημάτων του Mick Herron έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά σπάνιο τηλεοπτικό φαινόμενο, διατηρώντας την ποιότητα της αναλλοίωτη μέσα στο χρόνο, όπως αποδεικνύουν τα συντριπτικά ποσοστά θετικών αξιολογήσεων. Οι κύκλοι δύο και τέσσερα κατέχουν το απόλυτο 100% στο Rotten Tomatoes, ενώ ο πιο πρόσφατος κύκλος αγγίζει το 98%, επιβεβαιώνοντας πως η ομάδα παραγωγής γνωρίζει ακριβώς πώς να διαχειριστεί το πλούσιο συγγραφικό υλικό. Η ιστορία ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια με το πρώτο βιβλίο της σειράς "Slough House", ενώ μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί εννέα βασικά μυθιστορήματα. Η στενή παρακολούθηση του τηλεοπτικού προϊόντος με το λογοτεχνικό δημιούργημα έχει αρχίσει να δημιουργεί ενδιαφέροντα ερωτήματα, καθώς ο ρυθμός παραγωγής των επεισοδίων φτάνει πλέον στο σημείο να συναντά τον ρυθμό έκδοσης των νέων βιβλίων.

Πιο συγκεκριμένα, το όγδοο βιβλίο με τίτλο "Bad Actors" και το ένατο βιβλίο, "Clown Town" (το οποίο κυκλοφόρησε το 2025) αποτελούν τη βάση για τις επερχόμενες σεζόν 7 και 8 αντίστοιχα, οι οποίες θα αποτελούνται από έξι επεισόδια η καθεμία. Στον έβδομο κύκλο, η περιθωριοποιημένη ομάδα πρακτόρων της MI5 καλείται να ανακαλύψει έναν πληροφοριοδότη που έχει παρεισφρήσει στα υψηλότερα κλιμάκια της βρετανικής κυβέρνησης, προσφέροντας γνώριμες δόσεις βρετανικού φλεγματικού χιούμορ και περίπλοκων σεναριακών ανατροπών. Η ανακοίνωση για δύο επιπλέον κύκλους δημιουργεί την εύλογη απορία εάν η σειρά θα αρχίσει να χαράσσει τη δική της αυτόνομη πορεία μακριά από τα τυπωμένα κείμενα του Herron ή αν ο συγγραφέας έχει ήδη δρομολογήσει τη συγγραφή νέων κεφαλαίων που θα τροφοδοτήσουν απευθείας τα σενάρια της 9ης και 10ης σεζόν, μια τακτική που αρνήθηκε να σχολιάσει ο εκπρόσωπος του Apple TV.

Στο επίκεντρο όλης αυτής της επιτυχίας βρίσκεται αδιαμφισβήτητα ο Gary Oldman, ο οποίος μέσα από τον χαρακτήρα του Jackson Lamb έχει δημιουργήσει έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους αντιήρωες της σύγχρονης τηλεόρασης. Ο Lamb, ως επικεφαλής του αποκαλούμενου "Slough House", επιβλέπει μια ομάδα πρακτόρων οι οποίοι έχουν υποπέσει σε σοβαρά επαγγελματικά σφάλματα και έχουν εξοριστεί από τα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας. Οι ερμηνείες του λαμπερού καστ, που περιλαμβάνει ονόματα όπως οι Jack Lowden, Kristin Scott Thomas και Jonathan Pryce, εξασφαλίζουν το απαραίτητο ειδικό βάρος, μετατρέποντας μια ιστορία αποτυχημένων πρακτόρων σε ένα υποκριτικό αριστούργημα. Το γεγονός ότι η σειρά έχει ήδη κερδίσει τρία βραβεία Emmy (συμπεριλαμβανομένων αυτών για τη σκηνοθεσία και το σενάριο), καθώς και πέντε τηλεοπτικά βραβεία BAFTA, πιστοποιεί την αρτιότητα του τελικού αποτελέσματος.