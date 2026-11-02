SMS of Death: Το κρυφό μήνυμα που αχρηστεύει Android smartphones

Σύνοψη

Μια νέα ευπάθεια, γνωστή ως "SMS of Death", κρασάρει την υπηρεσία κλήσεων στα Android κινητά μέσω ενός αόρατου μηνύματος κειμένου.

Το πρόβλημα επηρεάζει όλες τις εκδόσεις από το Android 12 έως το Android 17 και προκαλεί ατέρμονο κύκλο επανεκκινήσεων (bootloop), χωρίς καμία απολύτως αλληλεπίδραση του χρήστη.

Η Google διέθεσε επιδιόρθωση μέσω της ενημέρωσης ασφαλείας του Οκτωβρίου 2026 για νεότερες συσκευές, όμως εκατομμύρια παλαιότερα μοντέλα κινδυνεύουν να μείνουν απροστάτευτα.

Η ανάκτηση μιας συσκευής που έχει κολλήσει απαιτεί εξειδικευμένες ενέργειες, όπως η σύνδεση μέσω ADB ή η προσωρινή μεταφορά της κάρτας SIM σε ένα κινητό χωρίς λειτουργικό Android.

Ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας απειλεί χιλιάδες συσκευές Android, επιτρέποντας την πλήρη κατάρρευση της λειτουργίας τους χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση από τον κάτοχο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην παγκόσμια τεχνολογική κοινότητα. Η ευπάθεια εντοπίστηκε από τον ερευνητή ασφαλείας Mark Blaszczyk, φέρει την κωδική ονομασία CVE-2026-58882 και βασίζεται σε ένα αόρατο, ειδικά διαμορφωμένο μήνυμα κειμένου το οποίο το λειτουργικό σύστημα αδυνατεί να επεξεργαστεί σωστά όταν το παραλαμβάνει.

Τι είναι το SMS of Death και πώς λειτουργεί;

Το SMS of Death (CVE-2026-58882) αποτελεί μια κρίσιμη ευπάθεια στο Android, η οποία επιτρέπει σε κακόβουλους χρήστες να κρασάρουν την υπηρεσία κλήσεων στέλνοντας αόρατα μηνύματα κειμένου. Η επίθεση δεν απαιτεί καμία ενέργεια από τον χρήστη, διακόπτει άμεσα τις τηλεφωνικές κλήσεις και μπορεί να εγκλωβίσει τη συσκευή σε bootloop αν ληφθούν περίπου 20 τέτοια μηνύματα.

Διακόπτει αυτόματα οποιαδήποτε ενεργή τηλεφωνική κλήση, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων προς τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Δεν πρόκειται για παραδοσιακή επίθεση phishing, καθώς δεν απαιτείται το άνοιγμα κάποιου συνδέσμου ούτε η προβολή του μηνύματος.

Εάν αποσταλούν μαζικά περίπου 20 τέτοια κακόβουλα μηνύματα, το λειτουργικό σύστημα εμπλέκεται σε έναν ατέρμονο κύκλο επανεκκινήσεων προσπαθώντας μάταια να τα διαβάσει.

Η ανάκτηση της συσκευής από την κατάσταση bootloop είναι εξαιρετικά δύσκολη και συχνά απαιτεί εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.

Ο τρόπος εκτέλεσης της επίθεσης δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια, διότι εκμεταλλεύεται τον ίδιο τον πυρήνα διαχείρισης τηλεφωνίας του Android. Το smartphone λαμβάνει το αόρατο μήνυμα μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και στην προσπάθειά του να το αναλύσει μεταβιβάζοντ aς το στο ανώτερο επίπεδο του λογισμικού, το υποσύστημα που ευθύνεται για τις κλήσεις και τα δίκτυα καταρρέει ακαριαία.

Καθώς το λειτουργικό σύστημα επιχειρεί αυτόματα να επαναφέρει την υπηρεσία κλήσεων για να διατηρήσει την ομαλή λειτουργία της συσκευής, εάν υπάρχουν πολλαπλά τέτοια μηνύματα στην ουρά αναμονής, προκαλείται συνεχής αποτυχία που οδηγεί το υλικό σε μια ατελείωτη αλληλουχία επανεκκινήσεων. Αυτός ο φαύλος κύκλος καθιστά το smartphone εντελώς άχρηστο, στερώντας παράλληλα την πρόσβαση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας την ώρα που ο χρήστης ενδέχεται να χρειάζεται άμεση βοήθεια.

Ποιες συσκευές κινδυνεύουν από την ευπάθεια;

Ο εντοπισμός του προβλήματος έγινε αρχικά μέσω δοκιμών σε συσκευές της σειράς Google Pixel 9 και σε αρκετά μοντέλα της σειράς Samsung Galaxy, ωστόσο, ο κίνδυνος αφορά όλες ανεξαιρέτως τις συσκευές που ενσωματώνουν εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος από το Android 12 και έπειτα. Η ελληνική αγορά, η οποία καταγράφει παραδοσιακά υψηλό ποσοστό διατήρησης παλαιότερων συσκευών λόγω των ευρύτερων οικονομικών συνθηκών, αναμένεται να αντιμετωπίσει σημαντικό πρόβλημα, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές χρησιμοποιούν καθημερινά smartphones ηλικίας τριών ή τεσσάρων ετών.

Οι καταναλωτές με συσκευές που τρέχουν Android 12 ή Android 13 βρίσκονται στην πιο επισφαλή θέση, επειδή οι περισσότεροι κατασκευαστές διακόπτουν την παροχή ενημερώσεων ασφαλείας μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα δύο ή τριών ετών. Αντίθετα, όσοι διαθέτουν νεότερα μοντέλα με Android 14 έως Android 17 μπορούν να αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά, εφόσον φροντίζουν για τη συχνή συντήρηση του λογισμικού τους μέσω των επίσημων αναβαθμίσεων. Η αναπόφευκτη καθυστέρηση στη διάθεση των αναβαθμίσεων από τρίτους κατασκευαστές, σε σύγκριση με τις απευθείας ενημερώσεις που λαμβάνουν τα Pixel απευθείας από την Google, ενδέχεται να αφήσει εκτεθειμένους πολλούς χρήστες στη χώρα μας για αρκετές κρίσιμες εβδομάδες.

Ποια είναι η λύση και τι πρέπει να κάνετε;

Η Google αναγνώρισε το πρόβλημα τελικά και ενσωμάτωσε μια κρίσιμη επιδιόρθωση στην ενημέρωση ασφαλείας (security patch) του Οκτωβρίου 2026, η οποία περιλαμβάνεται ήδη σε επιλεγμένες συσκευές που τρέχουν τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του λογισμικού. Ο κώδικας του συστήματος τροποποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζει την κακόβουλη δομή του μηνύματος και να το διαγράφει άμεσα πριν το λογισμικό επιχειρήσει να το επεξεργαστεί, προστατεύοντας οριστικά την υπηρεσία τηλεφωνίας από οποιαδήποτε ενδεχόμενη κατάρρευση.

Για να διασφαλίσετε την προστασία των δεδομένων σας, πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τα εξής βήματα:

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις της συσκευής σας, αναζητήστε την επιλογή "Ενημέρωση Λογισμικού" και ελέγξτε χειροκίνητα για νέες λήψεις ασφαλείας.

Εγκαταστήστε αμέσως την ενημέρωση του Οκτωβρίου 2026 ή μεταγενέστερη, εάν εμφανίζεται διαθέσιμη από τον κατασκευαστή του smartphone σας.

Σε περίπτωση που το smartphone έχει ήδη εγκλωβιστεί σε κύκλο επανεκκινήσεων, αποφύγετε απολύτως την επιλογή "Wipe data" από το μενού ανάκτησης, διότι θα προκληθεί οριστική διαγραφή όλων των προσωπικών σας αρχείων, φωτογραφιών και επαφών.

Η επαναφορά της συσκευής χωρίς καμία απώλεια δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω σύνδεσης με PC χρησιμοποιώντας το εξειδικευμένο εργαλείο Android Debug Bridge (ADB), ωστόσο, η διαδικασία αυτή απαιτεί προχωρημένες τεχνικές γνώσεις και καλό θα ήταν να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου επαγγελματία τεχνικού.

Το χρονικό της ανακάλυψης και η αρχική αδράνεια

Η συνολική πορεία της αποκάλυψης του σφάλματος αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αξιολογούν τις αναφορές των ανεξάρτητων ερευνητών, καθώς ο Mark Blaszczyk είχε ενημερώσει επίσημα την Google για την ύπαρξη του ρήγματος ασφαλείας ήδη από τον Μάιο του 2026. Η εταιρεία αρχικά κατέταξε την αναφορά ως ένα απλό τεχνικό ζήτημα που δεν αφορά την κυβερνοασφάλεια, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στην κοινότητα, αλλά οι μηχανικοί της προχώρησαν παρόλα αυτά αθόρυβα στην ανάπτυξη του απαραίτητου κώδικα επιδιόρθωσης στα μέσα Ιουνίου.

Η επίσημη αναγνώριση του κινδύνου και η ενσωμάτωση του patch πραγματοποιήθηκε πολλούς μήνες αργότερα, με το θέμα να λαμβάνει αριθμό μητρώου CVE-2026-58882 και να προγραμματίζεται προς δημοσίευση στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας του Νοεμβρίου 2026. Η δημόσια αποκάλυψη της ευπάθειας έγινε στα τέλη Οκτωβρίου από τον ίδιο τον ερευνητή, αφήνοντας πολλούς ιδιοκτήτες παλαιότερων συσκευών εν αναμονή των επόμενων κινήσεων των κατασκευαστών.