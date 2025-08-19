Snapdragon 7s Gen 4: Φέρνει δυνατότητες gaming υψηλού επιπέδου στα mid-range smartphones

Η Qualcomm συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στη μεσαία κατηγορία επεξεργαστών για smartphones, παρουσιάζοντας τον νέο Snapdragon 7s Gen 4. Παρότι η εταιρεία λάνσαρε τον Snapdragon 7 Gen 4 μόλις πριν από λίγους μήνες, η έκδοση με το “s” έρχεται ως πιο προσιτή εκδοχή, χωρίς ωστόσο να θυσιάζει βασικά χαρακτηριστικά που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε premium συσκευές.

Η νέα πρόταση της Qualcomm στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε mid-range και high-end κατηγορία, φέρνοντας τεχνολογίες όπως βελτιστοποιημένο gaming, υποστήριξη AI και καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα σε συσκευές που δεν κοστίζουν μια περιουσία.

Επιδόσεις και αρχιτεκτονική

Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, τον Snapdragon 7s Gen 3, το νέο chip υπόσχεται αύξηση έως και 7% σε επιδόσεις CPU και GPU. Η Qualcomm διατηρεί την ίδια αρχιτεκτονική 1+3+4, με έναν Prime πυρήνα χρονισμένο έως τα 2.7GHz, τρεις πυρήνες απόδοσης που φτάνουν τα 2.3GHz και τέσσερις πυρήνες αποδοτικότητας στα 1.8GHz για τις πιο ελαφριές διεργασίες.

Το chipset κατασκευάζεται στη διαδικασία των 4nm, η οποία αν και δεν φτάνει το προηγμένο 3nm node του Snapdragon 8 Elite, εξακολουθεί να προσφέρει σημαντική βελτίωση σε αποδοτικότητα και κατανάλωση ενέργειας. Έτσι, οι συσκευές που θα το ενσωματώσουν θα μπορούν να προσφέρουν ισορροπία ανάμεσα σε ισχύ και αυτονομία.

Gaming δυνατότητες για όλους

Ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Snapdragon 7s Gen 4 είναι η έμφαση στο mobile gaming. Το chipset υποστηρίζει την τεχνολογία Snapdragon Game Super Resolution, που βελτιώνει την ποιότητα των γραφικών στα παιχνίδια χωρίς να θυσιάζει τη σταθερότητα του frame rate. Παράλληλα, η Adaptive Performance Engine 3.0 διαχειρίζεται έξυπνα θερμοκρασία και φόρτο GPU, προσφέροντας ομαλότερη εμπειρία ακόμα και σε απαιτητικά sessions.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιο προηγμένη Adaptive Performance Engine 4.0 παραμένει αποκλειστικό προνόμιο του Snapdragon 7 Gen 4. Ωστόσο, η παρουσία της έκδοσης 3.0 σε mid-range chipset εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη αναβάθμιση για όσους αναζητούν αξιοπρεπές gaming χωρίς να καταφύγουν σε ακριβότερα μοντέλα.

Υποστήριξη AI και real-time μετάφραση

Η Qualcomm ενσωματώνει ισχυρές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στο νέο chip. Χάρη στο Hexagon NPU, ο Snapdragon 7s Gen 4 υποστηρίζει LLMs και LVMs όπως τα Llama 1B και Qwen 1B, προσφέροντας εφαρμογές όπως real-time μετάφραση, ζωντανή μεταγραφή φωνής, αλλά και έξυπνη ακύρωση θορύβου.

Αυτές οι λειτουργίες δεν περιορίζονται μόνο σε βελτίωση εμπειρίας επικοινωνίας, αλλά ανοίγουν τον δρόμο και για νέες εφαρμογές productivity και ψυχαγωγίας σε πιο προσιτές συσκευές. Έτσι, ακόμα και mid-range smartphones θα μπορούν να ανταγωνιστούν σε τομείς που μέχρι τώρα ήταν προνόμιο των ναυαρχίδων.

Η Qualcomm δεν έχει αποκαλύψει ακόμη ποιοι κατασκευαστές θα είναι οι πρώτοι που θα υιοθετήσουν το νέο chip, ωστόσο εκτιμάται ότι οι ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν. Η μεσαία κατηγορία αποτελεί το πιο ανταγωνιστικό κομμάτι της αγοράς, με εταιρείες όπως Xiaomi, Oppo και Realme να επενδύουν έντονα εκεί. Επομένως, δεν αποκλείεται να δούμε τα πρώτα smartphones με Snapdragon 7s Gen 4 μέσα στους επόμενους μήνες.

