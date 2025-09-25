Snapdragon 8 Elite Gen 5: Επίσημα ο νέος επεξεργαστής για τις ναυαρχίδες του 2026

Η Qualcomm αποκάλυψε επίσημα στο Snapdragon Summit στη Χαβάη το νέο της κορυφαίο chipset, Snapdragon 8 Elite Gen 5, το οποίο παρουσιάζεται ως ο διάδοχος του περσινού Snapdragon 8 Elite και, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί το ταχύτερο mobile system-on-a-chip στον κόσμο. Με σαφείς βελτιώσεις στην ισχύ, την αποδοτικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη, το νέο SoC έρχεται να αναδιαμορφώσει τον χώρο των premium smartphones.

Το Snapdragon 8 Elite Gen 5, με κωδική ονομασία SM8850-AC, κατασκευάζεται στη διαδικασία των 3nm, φέρνοντας μαζί του την τρίτη γενιά του Oryon CPU. Η Qualcomm αναφέρει ότι η απόδοση της CPU έχει αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, ενώ η ενεργειακή αποδοτικότητα έχει βελτιωθεί κατά 35%. Η αρχιτεκτονική του επεξεργαστή είναι octa-core σε διάταξη 2+6, με δύο prime cores που φτάνουν έως τα 4,6GHz και έξι performance cores που αγγίζουν τα 3,62GHz.

Στον τομέα των γραφικών, η συσκευή ενσωματώνει νέα έκδοση Adreno GPU, με τη Qualcomm να υπόσχεται 23% υψηλότερη απόδοση, 20% καλύτερη ενεργειακή διαχείριση και 25% βελτίωση στο Ray Tracing. Με συνολική αύξηση της αποδοτικότητας κατά 16%, οι χρήστες μπορούν να περιμένουν περίπου 1 ώρα και 48 λεπτά επιπλέον gaming σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Η εμπειρία του gaming αποτελεί βασικό πυλώνα του Snapdragon 8 Elite Gen 5. Το chipset υποστηρίζει πλήρως την Unreal Engine 5, προσφέροντας visuals επιπέδου κονσόλας σε φορητές συσκευές. Επιπλέον, η τεχνολογία Tile Memory Heap βελτιστοποιεί τη χρήση και το εύρος μνήμης, ενώ το Mesh Shading δίνει στους developers τη δυνατότητα να χειρίζονται πιο αποδοτικά την γεωμετρία των γραφικών.

Όπως αναμενόταν σε μια κυκλοφορία του 2025, η τεχνητή νοημοσύνη έχει κεντρικό ρόλο. Το νέο chipset ενσωματώνει Hexagon NPU με ταχύτητα αυξημένη κατά 37% και αναβαθμισμένο Qualcomm Sensing Hub. Αυτά τα στοιχεία επιτρέπουν την εμφάνιση agentic AI assistants, δηλαδή ψηφιακών βοηθών που προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη μέσα από συνεχές on-device learning. Η Qualcomm τονίζει ότι τα δεδομένα παραμένουν στη συσκευή, ενώ οι αλγόριθμοι μπορούν να προσφέρουν έγκαιρες προτάσεις και βελτιώσεις με βάση την εκάστοτε κατάσταση.

Στην απεικόνιση και τις κάμερες, το Snapdragon 8 Elite Gen 5 διαθέτει το Spectra AI ISP της Qualcomm με τριπλούς 20-bit AI-ISPs και Advanced Professional Video (APV) codec. Είναι το πρώτο mobile chipset παγκοσμίως που προσφέρει υποστήριξη για το APV, ενισχύοντας τις δυνατότητες λήψης βίντεο σε επαγγελματικό επίπεδο και δίνοντας στους χρήστες μεγαλύτερη ευελιξία στη δημιουργία περιεχομένου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο SoC θα τροφοδοτήσει τα προσεχή flagship μοντέλα πολλών διεθνών κατασκευαστών. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγονται ονόματα όπως vivo, iQOO, Oppo, Realme, OnePlus, Honor, ZTE, nubia, RedMagic, Xiaomi, Asus, Sony και Samsung. Οι πρώτες συσκευές με Snapdragon 8 Elite Gen 5 αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους μέσα στις επόμενες ημέρες, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στα premium smartphones.

