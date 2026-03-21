Sparkle & Hellas Sat: Πρώτη δοκιμή κβαντικής ασφάλειας σε ελληνικά Data Centers

Σύνοψη

Επιτυχές Proof of Concept (PoC) για κβαντικά ασφαλή σύνδεση δεδομένων στην Ελλάδα.

Χρήση της τεχνολογίας Quantum Safe Interconnect (QSI) της Sparkle.

Συνδυασμός επίγειων data centers και δορυφορικής υποδομής της Hellas Sat.

Προστασία από μελλοντική αποκρυπτογράφηση μέσω κβαντικών υπολογιστών.

Σε μια κομβική στιγμή για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, η Sparkle και η Hellas Sat ανακοίνωσαν την επιτυχή ολοκλήρωση μιας πρωτοποριακής δοκιμής κβαντικής ασφάλειας στις υποδομές τους στην Ελλάδα. Η δοκιμή αυτή, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2026, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την προστασία κρίσιμων δεδομένων από την αναδυόμενη απειλή των κβαντικών υπολογιστών.

Η τεχνολογία Quantum Safe Interconnect (QSI)

Η λύση που δοκιμάστηκε, γνωστή πλέον ως Quantum Safe Interconnect (QSI), αποτελεί την εξέλιξη του μοντέλου «Quantum Safe over Internet» που παρουσιάστηκε το 2024. Η κεντρική ιδέα βασίζεται στη δημιουργία ενός ασφαλούς «τούνελ» IPsec, το οποίο ενσωματώνει κβαντικά ανθεκτική κρυπτογράφηση. Το σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας QSI είναι ότι βασίζεται σε λογισμικό (software-based), γεγονός που επιτρέπει την άμεση εφαρμογή της σε υφιστάμενες υποδομές δικτύου χωρίς την ανάγκη ριζικών αλλαγών στον εξοπλισμό.

Κατά τη διάρκεια του PoC, οι δύο εταιρείες απέδειξαν ότι είναι δυνατή η ασφαλής ανταλλαγή κρυπτογραφικών κλειδιών με αυτόματη ανανέωση, τα οποία παραμένουν αδιάσπαστα ακόμη και από τις υπολογιστικές δυνάμεις της επόμενης γενιάς. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι ευαίσθητες πληροφορίες δεν μπορούν να υποκλαπούν σήμερα με σκοπό να αποκρυπτογραφηθούν στο μέλλον, μια πρακτική που απασχολεί έντονα τους ειδικούς της κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως.

Συνέργεια Sparkle και Hellas Sat

Η Sparkle, ως ο κορυφαίος διεθνής πάροχος της Ιταλίας με backbone δίκτυο που υπερβαίνει τα 600.000 χλμ. οπτικών ινών, έφερε την τεχνογνωσία της στις δικτυακές λύσεις IP και cloud. Από την άλλη πλευρά, η Hellas Sat, ο κορυφαίος δορυφορικός πάροχος με αποκλειστική πρόσβαση στην τροχιακή θέση των 39° Ανατολικά, παρείχε τις επίγειες εγκαταστάσεις (teleports) και την υποδομή υψηλών ταχυτήτων που απαιτούνται για τέτοια σύνθετα σενάρια.

Η Antonella Sanguineti, Head of Networking, Cloud, Security & Identity Solutions της Sparkle, υπογράμμισε ότι η συνεργασία αυτή προλαμβάνει την απειλή της κβαντικής αποκρυπτογράφησης και ενισχύει την ανθεκτικότητα των υποδομών της εταιρείας. Αντίστοιχα, ο Κωνσταντίνος Κασσιανίδης, Διευθυντής Ground Operations της Hellas Sat, τόνισε ότι η δοκιμή αποδεικνύει την αποτελεσματική ενσωμάτωση κβαντικά ασφαλών τεχνολογιών ακόμη και σε σύνθετες υποδομές υψηλών επιδόσεων.

Η Ελλάδα ως τεχνολογικός κόμβος

Η επιλογή της Ελλάδας για τη διεξαγωγή αυτής της δοκιμής δεν είναι τυχαία. Η χώρα εξελίσσεται σε κεντρικό κόμβο για την ανάπτυξη λύσεων ασφαλείας επόμενης γενιάς. Είχαν προηγηθεί επιτυχείς δοκιμές της Sparkle στην Αθήνα το 2024 για τη διανομή κλειδιών μέσω οπτικών ινών, καθώς και η ζωντανή επίδειξη του 2025 για τη διασύνδεση Βαρκελώνης - Αθήνας.

Το μέλλον των δορυφορικών επικοινωνιών

Μετά την επιτυχία του PoC, οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους εστιάζοντας στις δορυφορικές επικοινωνίες. Στόχος είναι η πλήρης αξιοποίηση του στόλου των δορυφόρων της Hellas Sat για τη μεταφορά κβαντικά ασφαλών δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα, καλύπτοντας ανάγκες κυβερνητικών, αμυντικών και επιχειρηματικών φορέων.

Με τη ματιά του Techgear

Η συνεργασία αυτή δεν είναι απλώς μια τεχνική δοκιμή, αλλά η θωράκιση της ελληνικής ψηφιακής υποδομής απέναντι στην «Κβαντική Απειλή». Ενώ οι κβαντικοί υπολογιστές δεν είναι ακόμη ευρέως διαθέσιμοι, η πρακτική της αποθήκευσης κρυπτογραφημένων δεδομένων σήμερα για μελλοντική παραβίαση είναι πραγματική. Η Sparkle και η Hellas Sat τοποθετούν την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής κυβερνοασφάλειας.

Η δοκιμή αφορά άμεσα την ελληνική αγορά, καθώς οι υποδομές βρίσκονται σε Αθήνα και Κορωπί (Hellas Sat Teleport). Η δυνατότητα εφαρμογής της τεχνολογίας QSI σε υπάρχοντα δίκτυα σημαίνει ότι ελληνικές επιχειρήσεις και κρατικοί φορείς μπορούν να αναβαθμίσουν την ασφάλειά τους χωρίς δαπανηρές αλλαγές σε hardware.