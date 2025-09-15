SpikingBrain 1.0: Η AI της Κίνας που μιμείται τον ανθρώπινο εγκέφαλο

Η Κίνα παρουσίασε ένα νέο AI σύστημα που μιμείται στενά τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου και που, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, μπορεί να υπερβεί κατά εκατοντάδες φορές την ταχύτητα των παραδοσιακών μοντέλων. Το σύστημα ονομάζεται SpikingBrain 1.0 και αναπτύχθηκε από το Automation Institute της Chinese Academy of Sciences στο Πεκίνο. Στόχος των επιστημόνων είναι η δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αξιοποιώντας τεχνολογία που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε εγχώμια τσιπ, κατασκευασμένα από την εταιρεία MetaX, αποφεύγοντας την εξάρτηση από τα τσιπ της αμερικανικής Nvidia, ηγέτη στον κλάδο παγκοσμίως.

Στην καρδιά του SpikingBrain 1.0 βρίσκεται η λεγόμενη «spiking computation», μια προσέγγιση που μιμείται τη συμπεριφορά των βιολογικών νευρώνων. Σε αντίθεση με τα πιο δημοφιλή μοντέλα τύπου Transformer, τα οποία ενεργοποιούν μεγάλα δίκτυα υπολογιστών σε κάθε είσοδο, το SpikingBrain κρατάει το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου αδρανές, ενεργοποιώντας μόνο τους κόμβους που διεγείρονται από συγκεκριμένα σήματα. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα αντιδρά επιλεκτικά, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και μειώνει τον χρόνο επεξεργασίας.

Για να δοκιμάσουν τις δυνατότητες του συστήματος, οι ερευνητές ανέπτυξαν δύο εκδόσεις: μια με 7 δισεκατομμύρια παραμέτρους και μια μεγαλύτερη με 76 δισεκατομμύρια, εκπαιδευμένες σε περίπου 150 δισεκατομμύρια tokens. Πρόκειται για σημαντικά μικρότερο όγκο δεδομένων σε σχέση με τα πιο προηγμένα γλωσσικά μοντέλα διεθνώς.

Παρά τη σχετική μείωση δεδομένων, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Το μικρότερο μοντέλο ανταποκρίθηκε σε είσοδο 4 εκατομμυρίων tokens πάνω από 100 φορές ταχύτερα από ένα συμβατικό σύστημα. Σε άλλη δοκιμή, μια παραλλαγή του SpikingBrain παρήγαγε το πρώτο token μιας ακολουθίας ενός εκατομμυρίου λέξεων με ταχύτητα 26 φορές μεγαλύτερη από τις παραδοσιακές αρχιτεκτονικές.

Πέρα από την απόδοση, το project ξεχωρίζει για τη σταθερότητα στη λειτουργία. Το σύστημα λειτουργεί αδιάλειπτα για εβδομάδες σε εκατοντάδες τσιπ της MetaX, αποδεικνύοντας την ικανότητα διαχείρισης σε μεγάλη κλίμακα με υλικό που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στην Κίνα. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο, όπου η πρόσβαση σε προηγμένα ημιαγωγικά υλικά περιορίζεται από τις εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ.

Οι πιθανές εφαρμογές του SpikingBrain είναι πολυάριθμες: από την ανάλυση μεγάλων νομικών και ιατρικών κειμένων έως την έρευνα στη φυσική υψηλών ενεργειών, αλλά και σε σύνθετες δραστηριότητες όπως η αλληλουχία DNA. Πρόκειται για τομείς όπου η δυνατότητα γρήγορης επεξεργασίας τεράστιων όγκων δεδομένων μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

Το project εντάσσεται σε μια ευρύτερη ερευνητική κατεύθυνση που ονομάζεται «neuromorphic computing» και στοχεύει στην αναπαραγωγή της εξαιρετικής απόδοσης του ανθρώπινου εγκεφάλου, ο οποίος διαχειρίζεται πολύπλοκες γνωστικές λειτουργίες με κατανάλωση μόλις 20 watt. Το SpikingBrain 1.0 αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, συνδυάζοντας ταχύτητα, χαμηλή κατανάλωση και σταθερή λειτουργία, ανοίγοντας νέους δρόμους για την τεχνητή νοημοσύνη στην Κίνα και διεθνώς.

Η καινοτομία του SpikingBrain 1.0 δεν έγκειται μόνο στην ταχύτητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά και στην ανεξαρτησία από ξένα τσιπ, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία της Κίνας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για νέα, ακόμα πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που θα συνδυάζουν ταχύτητα, ασφάλεια και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, προσεγγίζοντας σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου.

