Σπουδαία έρευνα αναδεικνύει νέο τρόπο μετατροπής του ηλιακού φωτός σε πράσινη ενέργεια

Σύνοψη

Ερευνητές του γερμανικού ινστιτούτου HZDR και του κέντρου CASUS ανέπτυξαν ένα προηγμένο υπολογιστικό μοντέλο που επιταχύνει δραστικά την ανακάλυψη υλικών φωτοκατάλυσης.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Chemical Society, επικεντρώνεται στα πολυεπταζινικά ιμίδια (PHI), υλικά νιτριδίου του άνθρακα που απορροφούν αποδοτικά το ορατό φως.

Μέσω θεωρίας διαταραχών πολλών σωμάτων (Many-Body Perturbation Theory), αναλύθηκαν 53 διαφορετικά μεταλλικά ιόντα για τη βελτιστοποίηση της μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε χημικά καύσιμα.

Τα εργαστηριακά πειράματα επιβεβαίωσαν τις υπολογιστικές προβλέψεις, καταγράφοντας ρυθμούς παραγωγής υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2) έως και 4,5 φορές υψηλότερους σε σύγκριση με τα απλά υλικά PHI.

Η τεχνολογία αυτή καθιστά βιώσιμη τη μαζική παραγωγή πράσινου υδρογόνου, μια εξέλιξη κρίσιμης σημασίας για χώρες με υψηλή ηλιοφάνεια, όπως η Ελλάδα.

Η υπολογιστική χημεία επιταχύνει την παραγωγή πράσινης ενέργειας

Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε αξιοποιήσιμα χημικά καύσιμα αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την οριστική απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες. Η διαδικασία της φωτοκατάλυσης προσφέρει μια βιώσιμη διέξοδο, ωστόσο η εύρεση των κατάλληλων υλικών που να είναι ταυτόχρονα αποδοτικά, φθηνά και σταθερά αποτελούσε μέχρι σήμερα μια χρονοβόρα διαδικασία συνεχών εργαστηριακών δοκιμών.

Μια νέα μελέτη από το Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) και το κέντρο CASUS, αλλάζει τα δεδομένα. Οι ερευνητές ανέπτυξαν μια ισχυρή υπολογιστική μέθοδο που εντοπίζει με απόλυτη ακρίβεια τις ιδανικές χημικές ενώσεις για τη βελτιστοποίηση των φωτοκαταλυτών επόμενης γενιάς.

Η εστίαση της ερευνητικής ομάδας στράφηκε γύρω από μια συγκεκριμένη κλάση υλικών: τα πολυεπταζινικά ιμίδια (Polyheptazine Imides - PHI). Πρόκειται για δισδιάστατα υλικά νιτριδίου του άνθρακα με δομή παρόμοια με αυτή του γραφενίου, αλλά με θεμελιώδεις διαφορές στις οπτοηλεκτρονικές τους ιδιότητες.

Πώς λειτουργούν τα πολυεπταζινικά ιμίδια (PHI) στην παραγωγή ενέργειας;

Τα πολυεπταζινικά ιμίδια (PHI) είναι δισδιάστατα υλικά νιτριδίου του άνθρακα που απορροφούν το ορατό φως. Μέσω της διαδικασίας της φωτοκατάλυσης, χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για να διεγείρουν ηλεκτρόνια και να διασπάσουν χημικούς δεσμούς, επιτρέποντας την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, τη μετατροπή διοξειδίου του άνθρακα και τη σύνθεση υπεροξειδίου του υδρογόνου με εξαιρετικά χαμηλό κόστος και μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η υπεροχή των PHI έναντι του γραφενίου

Αν και το γραφένιο διαθέτει απαράμιλλη ηλεκτρική αγωγιμότητα, στερείται του απαραίτητου ενεργειακού χάσματος για να λειτουργήσει ως φωτοκαταλύτης. Τα υλικά PHI, αντίθετα, διαθέτουν το κατάλληλο ενεργειακό χάσμα για την απορρόφηση του ορατού φάσματος του φωτός. Επιπλέον, είναι φθηνά στην παραγωγή τους, εντελώς μη τοξικά και εξαιρετικά σταθερά σε υψηλές θερμοκρασίες.

Το βασικό τους μειονέκτημα, ωστόσο, ήταν μέχρι πρότινος ο περιορισμένος έλεγχος των ηλεκτρονικών τους ιδιοτήτων. Οι ερευνητές επιχείρησαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα ενσωματώνοντας στο κρυσταλλικό πλέγμα των PHI διάφορα μεταλλικά ιόντα (μονοσθενή, δισθενή και τρισθενή), με σκοπό να παραμορφώσουν ελαφρώς τη δομή τους και να βελτιώσουν την ικανότητα δέσμευσης και μεταφοράς φορτίων.

Ποιος είναι ο ρόλος της θεωρίας Many-Body Perturbation;

Η προσέγγιση της έρευνας δεν βασίστηκε στη μέθοδο της δοκιμής και πλάνης (trial and error). Η ομάδα χρησιμοποίησε τη Θεωρία Διαταραχών Πολλών Σωμάτων (Many-Body Perturbation Theory) και συγκεκριμένα προηγμένους υπολογισμούς GW, οι οποίοι παρέχουν ασύγκριτα μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόβλεψη της ενέργειας των οιονεί σωματιδίων (quasiparticles) σε σύγκριση με την παραδοσιακή Θεωρία Συναρτησιακού Πυκνότητας (DFT).

Αναλύθηκαν συνολικά 53 διαφορετικά μεταλλικά ιόντα. Τα υπολογιστικά μοντέλα ανέδειξαν κρυφές παραμέτρους: για παράδειγμα, μέταλλα όπως το παλλάδιο (Pd), η πλατίνα (Pt) και ο μονοσθενής χαλκός (Cu1+) παρουσίαζαν μεν ευνοϊκή δομή ενεργειακών ζωνών, αλλά η φωτοκαταλυτική τους δράση περιοριζόταν δραστικά από απαγορευμένες ενδοατομικές μεταβάσεις d-d.

Αντιθέτως, τα υπολογιστικά μοντέλα υπέδειξαν ότι συστήματα PHI εμπλουτισμένα με κάλιο (K), νάτριο (Na), λίθιο (Li), ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg) ή ψευδάργυρο (Zn) διαθέτουν την ιδανική ηλεκτρονική δομή για την παραγωγή υδρογόνου και την αναγωγή του CO2.

Ποιες είναι οι αποδόσεις των νέων φωτοκαταλυτών σε πραγματικές συνθήκες;

Οι εργαστηριακές δοκιμές επιβεβαίωσαν τα θεωρητικά μοντέλα GW με απόλυτη ακρίβεια, καταγράφοντας αύξηση της καταλυτικής ικανότητας της τάξης του 450% (4,5 φορές υψηλότερη απόδοση) στην παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνου σε σύγκριση με τα μη εμπλουτισμένα υλικά PHI. Τα νέα υλικά παρουσίασαν αρνητικές ενθαλπίες σχηματισμού, εξασφαλίζοντας υψηλή θερμοδυναμική σταθερότητα κατά τη χρήση τους.

Η αστοχία των παραδοσιακών αλγορίθμων

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συμβατικές μέθοδοι DFT (όπως τα PBE και SCAN) απέτυχαν να περιγράψουν με ακρίβεια αυτούς τους συσχετισμούς. Η έρευνα του HZDR αποδεικνύει ότι η χρήση εξειδικευμένων κβαντικών υπολογιστικών μοντέλων μπορεί να εξοικονομήσει χρόνια άσκοπων εργαστηριακών δοκιμών, κατευθύνοντας τους επιστήμονες απευθείας στις δομές με τις υψηλότερες πιθανότητες επιτυχίας. Η επιβεβαίωση των θεωρητικών προσδοκιών κατά τη σύνθεση των οκτώ διαφορετικών πολυεπταζινικών ιμιδίων (εμπλουτισμένων το καθένα με διαφορετικό μέταλλο) στο εργαστήριο αποτελεί σημείο αναφοράς για τη χημεία υλικών.

Πότε θα δούμε πρακτικές εφαρμογές των νέων φωτοκαταλυτών στην Ελλάδα;

Η εμπορική αξιοποίηση των νέων φωτοκαταλυτών PHI αναμένεται να ξεκινήσει τα επόμενα πέντε χρόνια σε ευρωπαϊκές βιομηχανικές μονάδες παραγωγής πράσινου υδρογόνου. Για την Ελλάδα, η ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας σημαίνει ταχύτερη, αποδοτικότερη και φθηνότερη παραγωγή καθαρής ενέργειας αποκλειστικά μέσω της άφθονης εγχώριας ηλιακής ακτινοβολίας, ενισχύοντας στρατηγικά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας.

Η σημασία για την τοπική αγορά και τη βιομηχανία

Οι εφαρμογές δεν περιορίζονται μόνο στις βιομηχανίες καυσίμων. Η μεγάλης κλίμακας σύνθεση υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2) μέσω φωτοκατάλυσης αποτελεί μια ευθεία απειλή για την εξαιρετικά ρυπογόνο και ενεργοβόρα βιομηχανική μέθοδο της ανθρακινόνης που χρησιμοποιείται σήμερα. Αυτό μεταφράζεται σε φθηνότερες πρώτες ύλες για βιομηχανίες χημικών, νοσοκομεία και μονάδες επεξεργασίας υδάτων στην ελληνική επικράτεια. Ταυτόχρονα, τα υλικά αυτά παραμένουν σημαντικά φθηνότερα από τους καταλύτες πλατίνας ή ιριδίου, μειώνοντας δραστικά το κεφαλαιουχικό κόστος (CAPEX) για την κατασκευή νέων φωτοκαταλυτικών πάρκων στις ηλιόλουστες περιοχές της Μεσογείου.

Με τη ματιά του Techgear

Η μελέτη προσφέρει κάτι πολύ ουσιαστικότερο από έναν απλό ακαδημαϊκό θρίαμβο: αποδεικνύει εμπράκτως τη δύναμη της υπολογιστικής φυσικής. Με βάση τα δεδομένα που παρείχε η ομάδα του Thomas D. Kühne, εντυπωσιάζει το γεγονός ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι υπολογισμού απέτυχαν παταγωδώς να προβλέψουν την απόδοση συγκεκριμένων ιόντων, ενώ η μέθοδος GW προέβλεψε με εκπληκτική ακρίβεια την αύξηση απόδοσης κατά 4,5 φορές που τελικά μετρήθηκε στον πάγκο του εργαστηρίου.

Δεν πρόκειται απλώς για θεωρητικά μοντέλα. Η σύνθεση και η οπτική παρατήρηση των υλικών (με τις συγκεκριμένες αλλαγές στη γεωμετρία των πόρων τους) αποδεικνύει ότι μπορούμε πλέον να σχεδιάζουμε καταλύτες κατά παραγγελία.

Για την Ελλάδα, η οποία διαθέτει ως βασικό της συγκριτικό πλεονέκτημα την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, τέτοιες τεχνολογίες αποτελούν τον πυρήνα της μελλοντικής ενεργειακής στρατηγικής. Η μετάβαση από τα ακριβά και σπάνια μέταλλα σε καταλύτες βασισμένους στον άνθρακα, το άζωτο και κοινά ιόντα (όπως το κάλιο και το μαγνήσιο) εκδημοκρατίζει την παραγωγή ενέργειας, καθιστώντας τα αυτόνομα φωτοκαταλυτικά συστήματα μια ρεαλιστική, βιομηχανικά βιώσιμη λύση.