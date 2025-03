Spring Sale στο Epic Games Store με διπλό δώρο για PC και διπλό δώρο για Android και iOS!

Το Epic Games Store's Spring Sale είναι πλέον ενεργό, και για να το γιορτάσει, το κατάστημα επανέφερε την προώθηση μυστηριωδών δώρων. Η πρώτη εβδομάδα αυτής της ειδικής ενέργειας φέρνει δύο παιχνίδια για τους PC gamers που μπορούν να τα διεκδικήσουν χωρίς επιπλέον κόστος, και είναι και τα δύο indie παιχνίδια με θέμα τις γάτες: Cat Quest και Neko Ghost, Jump.

Το Cat Quest είναι ένα open-world action RPG με θέμα τον κόσμο του Felingard, προσφέροντας μια γατίσια περιπέτεια γεμάτη με γατίσια λογοπαίγνια. Όπως είναι αναμενόμενο, ο τίτλος σας βάζει να αναλαμβάνετε το ρόλο μιας γάτας-ήρωα που βρίσκεται σε αποστολή να σώσει τη γατοαπαχθείσα αδελφή του από έναν μοχθηρό κακοποιό.

Επόμενο έρχεται το Neko Ghost, Jump. Το παιχνίδι αναπτύχθηκε από την Burgos Games και είναι ένα puzzle platformer με επίπεδα που απαιτούν τη χρήση τόσο της 2D όσο και της 3D προοπτικής. Το παιχνίδι διαφημίζει πάνω από 40 επίπεδα για να ολοκληρώσουν οι παίκτες, ενώ υπάρχει έμφαση στο speed running για όσους το απολαμβάνουν.



Τα δύο παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα δωρεάν μέχρι την επόμενη Πέμπτη 3 Απριλίου και για να τα αποκτήσετε θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της εικονικής αγοράς με μηδενικό αντίτιμο μέσα από το Epic Games Store.

Παράλληλα, η mobile έκδοση του Epic Games Store προσφέρει για το ίδιο χρονικό διάστημα εντελώς δωρεάν τα Evoland 2: A Slight Case of Spacetime Continuum Disorder και Out There: Omega Edition για συσκευές Android και iOS.

Cat Quest - [Epic Games Store Link]

Neko Ghost, Jump - [Epic Games Store Link]