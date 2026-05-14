Star Catcher: Το πρώτο ενεργειακό δίκτυο στο Διάστημα θα μεταδίδει ενέργεια μέσω laser

Σύνοψη

Η Star Catcher εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση 65 εκατ. δολαρίων (συνολικά 88 εκατ. δολάρια) για την κατασκευή του πρώτου συστήματος ασύρματης μεταφοράς ενέργειας στο Διάστημα.

Η τεχνολογία βασίζεται σε ειδικούς ενεργειακούς κόμβους που συλλέγουν ηλιακή ενέργεια και τη μεταδίδουν μέσω δεσμών laser απευθείας στα υπάρχοντα ηλιακά panel των δορυφόρων.

Το σύστημα επιτρέπει την αδιάλειπτη λειτουργία των δορυφόρων ακόμα και κατά τη διάρκεια των εκλείψεων, ενώ μπορεί να διπλασιάσει ή και να δεκαπλασιάσει τον χρόνο λειτουργίας τους.

Πραγματοποιήθηκε ήδη επιτυχημένη επίγεια δοκιμή εκπομπής 1.1 kW, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της DARPA (800W). Η πρώτη δοκιμή σε πραγματική τροχιά αναμένεται εντός του έτους.

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός περιλαμβάνει την τροφοδοσία τροχιακών data centers, συστημάτων direct-to-cell επικοινωνίας και υποδομών στο πρόγραμμα Artemis της NASA στη Σελήνη.

Η επιχειρησιακή λειτουργία στο Διάστημα έρχεται συχνά αντιμέτωπη με έναν ανυπέρβλητο φυσικό περιορισμό: την εξάρτηση από την ηλιακή ενέργεια και τους περιορισμούς των μπαταριών. Η αμερικανική εταιρεία Star Catcher Industries, με έδρα τη Φλόριντα, εξασφάλισε χρηματοδότηση Series A ύψους 65 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση του πρώτου συστήματος ασύρματης μεταφοράς ενέργειας στο διάστημα. Το συνολικό κεφάλαιο που έχει αντλήσει η εταιρεία ανέρχεται πλέον στα 88 εκατομμύρια δολάρια, με τη συμμετοχή επενδυτικών σχημάτων όπως η B Capital, η Shield Capital και η Cerberus Ventures.

Ο πυρήνας του προβλήματος, όπως εξηγεί ο συνιδρυτής και CEO της Star Catcher, Andrew Rush, είναι ότι κάθε δορυφόρος, σε κάποιο σημείο του κύκλου ζωής του, αντιμετωπίζει ενεργειακούς περιορισμούς. Οι υποδομές επικοινωνίας και μεταφορών στο διάστημα έχουν εξελιχθεί ραγδαία, ωστόσο η διαχείριση και η παραγωγή ενέργειας παραμένει στάσιμη. Στόχος της εταιρείας είναι να μεταβεί η διαστημική βιομηχανία από τη σημερινή συνθήκη των αυστηρών ενεργειακών προϋπολογισμών σε ένα περιβάλλον ενεργειακής αφθονίας.

Πώς λειτουργούν οι Ενεργειακοί Κόμβοι στο Διάστημα

Η αρχιτεκτονική της Star Catcher βασίζεται σε ένα δίκτυο δορυφόρων που λειτουργούν ως "power nodes" (ενεργειακοί κόμβοι). Αυτοί οι κόμβοι αναλαμβάνουν τη συλλογή της ηλιακής ενέργειας σε χαμηλή τροχιά (LEO) και την επακόλουθη μετάδοσή της σε πελάτες-δορυφόρους μέσω εξαιρετικά στοχευμένων δεσμών laser.

Το κρίσιμο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η μηδενική απαίτηση για τροποποιήσεις του εξοπλισμού των δορυφόρων που λαμβάνουν την ενέργεια. Οι πελάτες χρειάζεται να διαθέτουν μόνο τα τυπικά ηλιακά τους panel. Το σύστημα της Star Catcher αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και προσαρμογή της φωτεινής ενέργειας, προβάλλοντας την απευθείας στις φωτοβολταϊκές συστοιχίες των δορυφόρων.

Η πρακτική εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας αυξάνει κατακόρυφα την αποδοτικότητα. Για παράδειγμα, κατά τις περιόδους έκλειψης —όταν ένας δορυφόρος βρίσκεται στη σκιά της Γης και βασίζεται αποκλειστικά στις μπαταρίες του— η συνεχής τροφοδοσία μέσω laser του επιτρέπει να διατηρεί το 100% της επιχειρησιακής του ικανότητας. Παράλληλα, το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα παρατεταμένης φόρτισης σε παλαιότερους δορυφόρους, των οποίων οι μπαταρίες και τα panel έχουν υποστεί σημαντική φθορά από την κοσμική ακτινοβολία, επεκτείνοντας τη λειτουργική τους ζωή.

Εφαρμογές υψηλής απαίτησης και εθνική ασφάλεια

Η αυξημένη παροχή ενέργειας ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση υποδομών που μέχρι σήμερα θεωρούνταν τεχνικά ανέφικτες λόγω κατανάλωσης. Δύο από τις πλέον υποσχόμενες αγορές, σύμφωνα με τους επιτελείς της εταιρείας, είναι οι τηλεπικοινωνίες direct-to-cell (απευθείας σύνδεση δορυφόρου με smartphones) και η δημιουργία AI data centers σε τροχιά. Η φιλοξενία υπολογιστικών συστημάτων στο διάστημα απαιτεί τεράστια ποσά ηλεκτρικής ενέργειας και εντατική ψύξη, κάτι που τα συμβατικά ηλιακά panel δεν μπορούν να υποστηρίξουν από μόνα τους.

Επιπρόσθετα, ο τομέας της εθνικής ασφάλειας παρουσιάζει υψηλό ενδιαφέρον. Ο στρατηγός εν αποστρατεία Jay Raymond, πρώην επικεφαλής της U.S. Space Force και νέο μέλος του ΔΣ της Star Catcher, επισημαίνει ότι η παρακολούθηση, οι ανθεκτικές επικοινωνίες και η ικανότητα απότομων ελιγμών περιορίζονται σήμερα από την ενέργεια. Η σταθερή παροχή ενέργειας θα επιτρέψει στους στρατιωτικούς δορυφόρους να πραγματοποιούν ταυτόχρονη χρήση αισθητήρων και επιθετικών ή αμυντικών ελιγμών στον διαστημικό χώρο.

Το επόμενο βήμα: Σελήνη και πρόγραμμα Artemis

Ο ορίζοντας της Star Catcher δεν περιορίζεται στην τροχιά της Γης. Σε βάθος δεκαετίας, η εταιρεία σχεδιάζει την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ενέργειας στο περιβάλλον της Σελήνης, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με το πρόγραμμα Artemis της NASA.

Η δημιουργία βάσεων στον νότιο πόλο της Σελήνης έχει στρατηγική σημασία λόγω της παρουσίας πάγου νερού στους πυθμένες των κρατήρων. Αυτοί οι κρατήρες (όπως ο κρατήρας Shackleton) βρίσκονται σε μόνιμη σκιά, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη χρήση συμβατικών ηλιακών συλλεκτών για τα σεληνιακά οχήματα (LTVs). Μέσω συστημάτων power-beaming από σεληνιακή τροχιά ή από στρατηγικά σημεία στην επιφάνεια, τα οχήματα θα μπορούν να εξερευνούν τις σκοτεινές αυτές περιοχές λαμβάνοντας ενέργεια συνεχώς.

Αν και η NASA επενδύει σε μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες για τις σεληνιακές βάσεις, η τεχνολογία της Star Catcher μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, διανέμοντας την ενέργεια από τους αντιδραστήρες αυτούς σε απομακρυσμένες τοποθεσίες μέσω ασύρματης μετάδοσης.

Τεχνικές δοκιμές και χρονοδιάγραμμα

Η Star Catcher, παρότι ιδρύθηκε πριν από μόλις δύο χρόνια, έχει καταγράψει σημαντικά τεχνικά ορόσημα. Τον Μάρτιο του 2025, πραγματοποίησε δοκιμή ασύρματης μεταφοράς ενέργειας σε απόσταση 90 μέτρων στο EverBank Stadium της Φλόριντα.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, σε συνεργασία με το Kennedy Space Center της NASA, η εταιρεία μετέδωσε 1.1 kW ενέργειας σε εμπορικά ηλιακά panel, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 800 watt που είχε σημειώσει η υπηρεσία DARPA τον Μάιο του 2025. Εντός του τρέχοντος έτους (2026), η εταιρεία ετοιμάζεται για την πρώτη της εκτός Γης δοκιμή, όπου θα επιχειρήσει να εκπέμψει ενέργεια σε έναν αυτόνομο δορυφόρο σε τροχιά.

Η επιτυχία αυτής της δοκιμής θα δρομολογήσει μια σειρά ευρύτερων αποστολών τα επόμενα χρόνια, με στόχο την έναρξη εμπορικών υπηρεσιών μεταφοράς ενέργειας έως το τέλος της δεκαετίας. Ήδη, επτά εταιρείες – μεταξύ των οποίων οι Starcloud, Loft Orbital και Astro Digital – έχουν υπογράψει προσύμφωνα αγοράς ενέργειας (PPAs), επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά.

Με τη ματιά του Techgear

Το εγχείρημα της Star Catcher αποτελεί την επιτομή της αναγκαίας εξέλιξης για την επόμενη φάση της διαστημικής οικονομίας. Η αγορά έχει κατανοήσει ότι η εκτόξευση χιλιάδων δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά δεν αρκεί, αν οι επιχειρησιακές τους δυνατότητες "πνίγονται" από την περιορισμένη ενεργειακή χωρητικότητα και τους κύκλους εκλείψεων. Η επιτυχής ασύρματη μετάδοση ενέργειας μέσω laser δημιουργεί τις βάσεις για υποδομές που προσεγγίζουν την επίγεια αξιοπιστία.

Αν τα σχέδια για τροχιακά AI data centers και παγκόσμια δίκτυα direct-to-cell πρόκειται να υλοποιηθούν με βιωσιμότητα (επηρεάζοντας άμεσα και την ευρωπαϊκή-ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά με ταχύτερες συνδέσεις μέσω δορυφόρων χαμηλής τροχιάς), το power-beaming δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό πείραμα, αλλά μια απολύτως αναγκαία υποδομή. Αν το χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2030 τηρηθεί, το δίκτυο της Star Catcher θα μπορούσε να εξελιχθεί στον ισχυρότερο ρυθμιστή της νέας διαστημικής αγοράς.

