Star Trek Voyager: Across the Unknown, ανακοινώθηκε επίσημα το νέο strategy game

Η επιστροφή του Star Trek στη μικρή και μεγάλη οθόνη τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στο εμβληματικό σύμπαν, συχνά πιο κινηματογραφικούς και θεαματικούς. Ωστόσο, για πολλούς φίλους της σειράς που μεγάλωσαν με τη δεκαετία του ’90 και τις πιο «γήινες» ιστορίες της εποχής, ένα νέο βιντεοπαιχνίδι έρχεται να ξυπνήσει νοσταλγία. Ο λόγος για το Star Trek Voyager: Across the Unknown, που ανακοινώθηκε επίσημα από τη Daedalic Entertainment και την ομάδα ανάπτυξης gameXcite.

Το παιχνίδι τοποθετεί τον παίκτη ξανά στη γέφυρα της Intrepid-class, στο τιμόνι της Captain Janeway και του πληρώματος του Voyager. Το σενάριο παραμένει πιστό στη βασική ιδέα της σειράς: το χαμένο σκάφος προσπαθεί να επιστρέψει στη Γη, χαράσσοντας πορεία μέσα από το ανεξερεύνητο Delta Quadrant. Στην πράξη, αυτό σημαίνει μια εμπειρία που συνδυάζει στρατηγική επιβίωσης, εξερεύνηση, διαχείριση πόρων και πλήρωματος, με στοιχεία roguelite και σημαντικές αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία της ιστορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες περιγραφές, το παιχνίδι αντλεί έμπνευση από κλασικούς τίτλους στρατηγικής όπως το FTL, δίνοντας στον παίκτη τη δυνατότητα να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις σε συνθήκες πίεσης. Η δυναμική του πληρώματος φαίνεται να έχει κεντρικό ρόλο, καθώς κάθε μέλος της ομάδας διαθέτει δικές του ανάγκες και πιθανές συγκρούσεις, που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της αποστολής. Η επίσημη ανακοίνωση υπόσχεται την επιστροφή γνώριμων προσώπων από τη σειρά, αλλά με την προειδοποίηση ότι «οι μοίρες τους μπορεί να είναι διαφορετικές».

Η αίσθηση που αποπνέει το Across the Unknown έρχεται σε μια εποχή όπου το τηλεοπτικό Star Trek έχει στραφεί σε πιο έντονα αφηγηματικά μονοπάτια, με μικρότερες σεζόν και πιο εκρηκτικές εξελίξεις. Για αρκετούς παλιούς θεατές, αυτό σημαίνει ότι χάνεται η φιλοσοφία που χαρακτήρισε σειρές όπως το Voyager και το Deep Space Nine. Σε αντίθεση με την τάση αυτή, το παιχνίδι φαίνεται να επαναφέρει εκείνον τον ρυθμό και την αίσθηση εξερεύνησης που αγαπήθηκε τη δεκαετία του ’90.

Η προοπτική ενός παιχνιδιού που δίνει χώρο σε πιο αργές, στοχαστικές ιστορίες επιστημονικής φαντασίας είναι ιδιαίτερα ελκυστική για το κοινό που αποζητά την ουσία της κλασικής σειράς. Αντί για διαρκείς μάχες που απειλούν το σύμπαν, μπορεί να είναι ένα ηθικό δίλημμα, μια τεχνική βλάβη ή μια απρόσμενη ανακάλυψη που θα κρατήσει τους παίκτες σε εγρήγορση. Η ατμόσφαιρα του παιχνιδιού επιχειρεί να μεταφέρει στο διαδραστικό μέσο την ιδιαίτερη «λογική» του Star Trek των ’90s.

Αν και οι λεπτομέρειες του gameplay δεν έχουν αποκαλυφθεί πλήρως, το trailer αφήνει να εννοηθεί πως οι επιλογές του παίκτη θα έχουν συνέπειες και ότι η κάθε αποστολή μπορεί να εξελιχθεί διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι το ταξίδι του Voyager στο Delta Quadrant δεν θα είναι ποτέ το ίδιο σε δύο διαφορετικά playthroughs. Η προσθήκη roguelite μηχανισμών ενισχύει αυτή την αίσθηση, ενώ η ανάγκη για συνεχή διαχείριση πόρων και ισορροπία στις σχέσεις του πληρώματος υπόσχεται στρατηγικό βάθος.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για το Star Trek Voyager: Across the Unknown, αλλά είναι γνωστό ότι θα διατεθεί τόσο για PC όσο και για κονσόλες.