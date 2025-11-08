Stranger Things: Δείτε τα πρώτα 5 λεπτά από την 5η και τελευταία σεζόν!

Η αναμονή για το φινάλε του Stranger Things μπαίνει στην τελική της ευθεία, και η Netflix αποφάσισε να ρίξει λάδι στη φωτιά της νοσταλγίας. Με μια αιφνιδιαστική κίνηση, η πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πέντε λεπτά της πέμπτης και τελευταίας σεζόν, ένα preview που δεν περιορίζεται απλώς στο να μας θυμίσει γιατί αγαπήσαμε τη σειρά, αλλά μας μεταφέρει ευθέως πίσω στις ρίζες της. Κυριολεκτικά, μέχρι το Season 1.

Το απόσπασμα ξεκινά εκεί όπου όλα άρχισαν: στο Castle Byers, το πρόχειρο καταφύγιο του νεαρού Will Byers (Noah Schnapp). Είναι η στιγμή που ο κόσμος του Hawkins άλλαξε για πάντα — όταν το αγόρι χάνεται μέσα στο σκοτεινό και παραμορφωμένο σύμπαν του Upside Down. Ο Will, με τον γνώριμο τρόμο στα μάτια, ψιθυρίζει το “Should I Stay or Should I Go?” των The Clash, ένα τραγούδι που στο παρελθόν λειτούργησε σαν σωσίβιο μέσα στο χάος. Όμως αυτή τη φορά, ο ήχος δεν αρκεί για να τον προστατέψει. Ο Demogorgon κάνει την εμφάνισή του, η καταδίωξη ξεκινά και ο Will παλεύει με νύχια και με δόντια. Το σκοτάδι όμως κερδίζει ξανά και τον οδηγεί κατευθείαν στην αγκαλιά του Vecna (Jamie Campbell Bower), στο απόκοσμο Creel House.

Εκεί, το παρελθόν και το παρόν της σειράς διαπλέκονται με ανατριχιαστική ακρίβεια. Ο Will βιώνει και πάλι τον εφιάλτη που στην πρώτη σεζόν τον είχε σώσει κυριολεκτικά η φωνή της μητέρας του, Joyce (Winona Ryder). Αυτή τη φορά, όμως, δεν υπάρχει καμία Joyce να τον τραβήξει πίσω. Μόνο η αίσθηση ότι κάτι μεγάλο, κάτι τελικό, πλησιάζει. Το trailer που συνόδευσε τη σκηνή αφήνει ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας: οι δυνάμεις του Upside Down δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη.

Από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, το Stranger Things 5 φαίνεται αποφασισμένο να παίξει με τη νοσταλγία, αλλά και να κλείσει κάθε εκκρεμότητα με τρόπο επικό. Το χρονολόγιο μεταφέρεται στο φθινόπωρο του 1987, έναν χρόνο μετά τα γεγονότα του τέλους της τέταρτης σεζόν. Το Hawkins δεν είναι πια η ήσυχη πόλη που γνωρίσαμε. Έχει διαλυθεί κυριολεκτικά από τις ρωγμές του Upside Down, που έχουν καταπιεί δρόμους, σπίτια και αναμνήσεις. Οι ήρωες βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με τις σκιές του παρελθόντος, αλλά και με την οριστική απειλή που υπόσχεται να βάλει τέλος σε όλα — ή σε όλους.

Η επιλογή του Netflix να αποκαλύψει τόσο μεγάλο κομμάτι του ανοίγματος δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα είδος τελετής αποχαιρετισμού, μια επιστροφή στα θεμέλια που καθόρισαν τη σειρά. Το Stranger Things ξεκίνησε ως μια ωδή στις ταινίες τρόμου και επιστημονικής φαντασίας των ’80s, όμως πλέον έχει εξελιχθεί σε πολιτιστικό φαινόμενο, μια αφήγηση που μεγάλωσε μαζί με το κοινό της.

Η πέμπτη σεζόν θα κυκλοφορήσει σε τρία μέρη, δίνοντας στους θεατές έναν μήνα γεμάτο Hawkins. Το Volume 1 κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου, ενώ το Volume 2 ακολουθεί στις 26 Δεκεμβρίου. Το μεγάλο φινάλε θα προβληθεί στις 31 Δεκεμβρίου.